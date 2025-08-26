Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hilirasi Sumber Daya Lokal, Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kepri

Upaya mendorong hilirisasi bahan baku dan sumber daya alam diperlukan untuk memperkuat daya saing dan pertumbuhan ekonomi di Kepri.
Rifki Setiawan Lubis
Rifki Setiawan Lubis - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 17:09
Share
Kepala BI Perwakilan Kepri Rony Widijarto dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kepri Riki Rionaldo./Bisnis-Rifki
Kepala BI Perwakilan Kepri Rony Widijarto dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kepri Riki Rionaldo./Bisnis-Rifki

Bisnis.com, BATAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) dan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri menilai upaya mendorong hilirisasi bahan baku dan sumber daya alam diperlukan untuk memperkuat daya saing dan pertumbuhan ekonomi di Kepri.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kepri Riki Rionaldi mengatakan saat ini upaya pengembangan UMKM di Kepri akan diprioritaskan pada hilirisasi produk berbasis sumber daya alam lokal. Tujuannya untuk menjadikannya bernilai tambah tinggi.

"Contohnya teripang dan gonggong yang dapat menjadi bahan baku industri kosmetik dan kesehatan. Proses hilirisasi ini tidak hanya memperluas pasar, tapi juga mampu meningkatkan nilai jual produk berkali-kali lipat," katanya , Selasa (26/8/2025).

Menurut Riki, hilirisasi produk UMKM ini berawal dari riset dan inovasi dari SMK perikanan lokal, agar UMKM memiliki standar produksi untuk kebutuhan internasional. "Dengan demikian, produk olahan laut Kepri mampu bersaing di tingkat global," imbuhnya.

Kepala BI Perwakilan Kepri Rony Widijarto mengatakan saat pertumbuhan ekonomi tengah meningkat seperti sekarang ini, momentum tersebut harus dimanfaatkan UMKM untuk naik kelas. 

"Ini merupakan saat yang tepat bagi UMKM Kepri untuk bangkit, berinovasi, dan memanfaatkan momentum agar bisa bersaing di tingkat global," ucapnya.

Baca Juga

Sekarang pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan II/2025 tumbuh sebesar 7,14%, menjadi yang tertinggi ketiga nasional dan pertama di Sumatra.

Rony melihat hilirisasi bahan baku dan sumber daya alam merupakan salah satu cara mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu menurut Rony, masih ada sejumlah cara lainnya yang efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Pertama mendorong normalisasi frekuensi dan perluasan rute penerbangan baru di Kepri untuk peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)," jelasnya.

Selanjutnya penguatan aspek akses, amenitas, atraksi, pelaku dan promosi sebagai upaya mendorong pemulihan sekor pariwisata.

"Lalu mendorong peningkatan investasi melalui penguatan insentif dan regulasi, serta mendorong perluasan digitalisasi sistem pembayaran dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah," paparnya.

Dan terakhir, memperkuat program pemberdayaan UMKM hingga dapat menghasilkan produk-produk unggulan berorientasi ekspor.(239)


Caption :

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rifki Setiawan Lubis
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025
Premium
4 jam yang lalu

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow
Premium
4 jam yang lalu

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pangkas Tarif Mahal Logistik, Natuna Segera Jadi Hub Ekspor-Impor Indonesia

Pangkas Tarif Mahal Logistik, Natuna Segera Jadi Hub Ekspor-Impor Indonesia

Gebyar Melayu Pesisir 2025 Bukukan Transaksi Rp16 Miliar

Gebyar Melayu Pesisir 2025 Bukukan Transaksi Rp16 Miliar

Pemprov Kepri Tata Kawasan Wisata Taman Gurindam 12 di Pesisir Tanjungpinang

Pemprov Kepri Tata Kawasan Wisata Taman Gurindam 12 di Pesisir Tanjungpinang

BI Kepri Dorong Akselerasi Pengembangan Ekonomi Syariah

BI Kepri Dorong Akselerasi Pengembangan Ekonomi Syariah

OJK Kepri Dibanjiri Keluhan Pembekuan Rekening Dormant

OJK Kepri Dibanjiri Keluhan Pembekuan Rekening Dormant

Kinerja Ekspor Kepri Januari-Juni 2025 Meningkat 26,64%

Kinerja Ekspor Kepri Januari-Juni 2025 Meningkat 26,64%

BI Kaget, Transaksi QRIS di Balikpapan Melesat Tiga Kali Lipat per Juli 2025

BI Kaget, Transaksi QRIS di Balikpapan Melesat Tiga Kali Lipat per Juli 2025

Danantara Rilis Patriot Bond, Mengekor Penerbitan Surat Utang Jumbo oleh SWF, PIF Arab Saudi dan TWF Turki

Danantara Rilis Patriot Bond, Mengekor Penerbitan Surat Utang Jumbo oleh SWF, PIF Arab Saudi dan TWF Turki

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BTPN Syariah Catat Penyaluran Pembiayaan Rp103 Miliar di Palembang
Bisnis Sumatra
11 menit yang lalu

BTPN Syariah Catat Penyaluran Pembiayaan Rp103 Miliar di Palembang

5 Hektare Lahan di Muba Terbakar, Terjadi di Dua Kecamatan
Kabar Sumatra
4 jam yang lalu

5 Hektare Lahan di Muba Terbakar, Terjadi di Dua Kecamatan

Gubernur Mahyeldi: Ranah Minang Berpotensi jadi Pusat Ekonomi Syariah Nasional
Bisnis Sumatra
4 jam yang lalu

Gubernur Mahyeldi: Ranah Minang Berpotensi jadi Pusat Ekonomi Syariah Nasional

Ricuh Demo di DPRD Sumut 26 Agustus, Ini Tuntutan Lengkap Massa Aksi!
Kabar Sumatra
4 jam yang lalu

Ricuh Demo di DPRD Sumut 26 Agustus, Ini Tuntutan Lengkap Massa Aksi!

Bobby Sebut Pengusaha Lokal Sumut Sulit Dapat Akses Pendanaan dari Bank
Bisnis Sumatra
5 jam yang lalu

Bobby Sebut Pengusaha Lokal Sumut Sulit Dapat Akses Pendanaan dari Bank

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ricuh Demo di DPRD Sumut 26 Agustus, Ini Tuntutan Lengkap Massa Aksi!

2

Bobby Sebut Pengusaha Lokal Sumut Sulit Dapat Akses Pendanaan dari Bank

3

Realisasi Investasi Sumut Semester I/2025 Capai Rp28,4 Triliun, Didominasi PMDN

4

Gubernur Mahyeldi: Ranah Minang Berpotensi jadi Pusat Ekonomi Syariah Nasional

5

Hilirasi Sumber Daya Lokal, Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kepri

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Layanan Terpadu dan Institut Neurosains RSPON
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ricuh Demo di DPRD Sumut 26 Agustus, Ini Tuntutan Lengkap Massa Aksi!

2

Bobby Sebut Pengusaha Lokal Sumut Sulit Dapat Akses Pendanaan dari Bank

3

Realisasi Investasi Sumut Semester I/2025 Capai Rp28,4 Triliun, Didominasi PMDN

4

Gubernur Mahyeldi: Ranah Minang Berpotensi jadi Pusat Ekonomi Syariah Nasional

5

Hilirasi Sumber Daya Lokal, Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kepri