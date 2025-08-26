Bisnis Indonesia Premium
Pemko Pekanbaru Tingkatkan Infrastruktur di Kawasan Pinggiran

Pemko Pekanbaru bangun jalan di pinggiran kota untuk tingkatkan akses pendidikan dan ekonomi, dimulai dari Jalan Fajar Raya, targetkan infrastruktur lebih baik.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 16:30
Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana di wilayah pinggiran kota. Salah satunya melalui pembangunan jalan di Jalan Fajar Raya berbatasan dengan Kecamatan Tapung, Kampar, yang saat ini tengah dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Pekanbaru, Edward Riansyah, mengatakan pembangunan tersebut menjadi bagian dari program prioritas infrastruktur pemko.

“Pembangunan jalan ini panjangnya sekitar 400 meter dengan lebar 5 meter. Hal ini menunjukkan komitmen Pemko Pekanbaru dalam memperbaiki infrastruktur yang berdampak langsung pada aktivitas warga,” ujarnya Senin (25/8/2025).

Jalan Fajar Raya dinilai memiliki peran vital karena menjadi akses utama menuju Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 17 Pekanbaru. Dengan perbaikan jalan, akses menuju sekolah menjadi lebih mudah dan nyaman bagi siswa, guru, maupun masyarakat sekitar.

Selain mempermudah akses pendidikan, pembangunan jalan ini juga diharapkan mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar. Infrastruktur yang memadai dinilai akan mendorong semangat belajar peserta didik sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan tersebut.

“Tidak hanya untuk pendidikan, jalan yang baik juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar. Mobilitas warga akan semakin lancar, sehingga dapat memperkuat aktivitas perekonomian masyarakat,” tambahnya.

Pemko Pekanbaru menargetkan pembangunan jalan ini menjadi awal bagi peningkatan infrastruktur di kawasan pinggiran lainnya. 

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Restu Wahyuning Asih

