Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tukar Sampah Plastik jadi Sembako, Cara Anak Muda di Padang Hasil Cuan dari Kreativitas

Ada jenis sampah dari hasil pemilihan yang kemudian sampah tersebut bisa diolah untuk melahirkan karya seni yang menghasilkan cuan.
Muhammad Noli Hendra
Muhammad Noli Hendra - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 21:20
Share
Hasil kerajinan dari olahan sampah plastik yang bahan-bahannya ditukarkan dengan sembako di Kota Padang, Sumatra Barat./istimewa
Hasil kerajinan dari olahan sampah plastik yang bahan-bahannya ditukarkan dengan sembako di Kota Padang, Sumatra Barat./istimewa

Bisnis.com, PADANG - Bank Sampah Gemilang yang berlokasi di Kelurahan Kubu Marapalam, Padang Timur, Kota Padang, Sumatra Barat, kini menjadi primadona bagi para ibu-ibu rumah tangga di daerah itu karena di Bank Sampah ini akan memberikan imbalan sembako kepada masyarakat yang datang membawa sampah plastik.

Pengelola Bank Sampah Gemilang, Rofan mengatakan tukar sampah jadi sembako ini bukan berarti sampah-sampah kotor berminyak atau sisa makanan yang diterima dan kemudian ditukar jadi sembako, tapi ada jenis sampah dari hasil pemilihan yang kemudian sampah tersebut bisa diolah untuk melahirkan karya seni yang menghasilkan cuan.

“Jadi kami ada pengelompokan sampah plastik ini menjadi dua kategori, yakni High Value (HDPE, PP, AG, PET, PVC) dengan harga Rp1.200 per kg, dan Low Value (kemasan, kresek, multilayer, segel, dan sejenisnya) dengan harga Rp500 per kg,” katanya, Senin (25/8/2025).

Dia menjelaskan alasan hanya bisa menerima sampah plastik yang telah ditentukan kategorinya itu, karena dari sampah yang dikumpulkan dari warga itu, kemudian akan diolah kembali oleh Bank Sampah Gemilang menjadi berbagai karya seni furniture yang memiliki nilai jual.

“Sampah plastik yang didapatkan dari masyarakat itu, kemudian diolah menjadi berbagai produk furniture seperti kursi, meja, asbak, tempat sampah, jam dinding, tempat sabun, hingga gantungan kunci,” ujarnya.

Dikatakannya produk tersebut dengan adanya berbagai desain furnitur itu, produk-produk itu dipasarkan mulai dari Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Saat ini penjualan dari produk Bank Sampah Gemilang bahkan sudah menembus pasar nasional seperti ke Kalimantan dan Bandung.

Baca Juga

“Dalam sepekan, kami mampu menampung 10 hingga 15 ton sampah plastik yang kemudian disuplai ke pabrik-pabrik,” tambah Rofan.

Menurutnya banyaknya sampah plastik yang didapatkan dan kemudian diolah, karena adanya kesadaran masyarakat memilah sampah dan dijual ke Bank Sampah Gemilang untuk mendapat sembako sebagai bentuk imbalan dari sampah yang telah dihantarkan tersebut.

“Jadi masyarakat yang menerima sembako sesuai nilai tukar. Tersedia empat paket sembako, mulai dari Paket 1 berisi 5 butir telur seharga Rp10.000 Paket 2 berisi 3 butir telur dan 1 kg beras seharga Rp20.000,” ucap dia.

Selain itu untuk paket 3 terdiri dari 5 butir telur, 1 liter minyak goreng, 1 kg beras, serta 2 bungkus mie instan seharga Rp35.000, hingga paket 4 berisi 6 butir telur, 1 liter minyak goreng, 2 bungkus mie instan, dan 1 kg beras dengan nilai Rp51.000.

Selanjutnya dari Perwakilan Eco Tuah Sakato, Karel menjelaskan bahwa pengolahan sampah dilakukan melalui dua cara, yakni didaur ulang menjadi biji plastik atau melalui program Trash to Move, di mana cacahan plastik dipanaskan, dilebur, lalu dicetak sesuai bentuk yang diinginkan.

Dikatakannya program tersebut tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga mendorong masyarakat lebih peduli lingkungan serta mengurangi kebiasaan membakar sampah.

Tidak hanya fokus pada pengolahan sampah, jelas Karel, tapi Bank Sampah Gemilang bersama Trash 2 Move dan Eco Tuah Sakato juga rutin menggelar aksi sosial, seperti kegiatan bersih pantai sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan.

Melalui program bertajuk Lebih Baik Tukar Sampah Plastik dengan Sembako, masyarakat kini dapat menukar sampah plastik terpilah dengan berbagai kebutuhan pokok. “Kami berharap cara ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Muhammad Noli Hendra
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha
Premium
3 jam yang lalu

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha

Historia Bisnis: Rencana Tanri Abeng Restrukturisasi Indosat (ISAT) sebelum Privatisasi
Premium
4 jam yang lalu

Historia Bisnis: Rencana Tanri Abeng Restrukturisasi Indosat (ISAT) sebelum Privatisasi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

KLH Dorong Pengelolaan Sampah dari Bioplastik hingga Konversi Menjadi Energi

KLH Dorong Pengelolaan Sampah dari Bioplastik hingga Konversi Menjadi Energi

AQUA Kumpulkan 31.500 Ton Plastik Bekas Setiap Tahun

AQUA Kumpulkan 31.500 Ton Plastik Bekas Setiap Tahun

Optimalisasi Pengelolaan Sampah Botol Plastik

Optimalisasi Pengelolaan Sampah Botol Plastik

Peta Jalan Atasi Polusi Sampah, Produsen Wajib Kelola Plastik Mulai Tahun Ini

Peta Jalan Atasi Polusi Sampah, Produsen Wajib Kelola Plastik Mulai Tahun Ini

Perbedaan Pandangan Gagalkan Perundingan Plastik Global INC 5.2, di Mana Posisi Indonesia?

Perbedaan Pandangan Gagalkan Perundingan Plastik Global INC 5.2, di Mana Posisi Indonesia?

Capai 100% Kelola Sampah & Bebas Polusi Plastik di 2029, RI Butuh Anggaran Rp300 Triliun

Capai 100% Kelola Sampah & Bebas Polusi Plastik di 2029, RI Butuh Anggaran Rp300 Triliun

Darurat Sampah Nasional 2028, Balikpapan Siaga Satu

Darurat Sampah Nasional 2028, Balikpapan Siaga Satu

KLH Desak Pemprov Jabar Segera Operasikan TPPAS Lulut-Nambo Usai Mangkrak 10 Tahun

KLH Desak Pemprov Jabar Segera Operasikan TPPAS Lulut-Nambo Usai Mangkrak 10 Tahun

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tukar Sampah Plastik jadi Sembako, Cara Anak Muda di Padang Hasil Cuan dari Kreativitas
Kabar Sumatra
4 jam yang lalu

Tukar Sampah Plastik jadi Sembako, Cara Anak Muda di Padang Hasil Cuan dari Kreativitas

Kasus HIV di Palembang Jadi yang Tertinggi di Sumsel
Kabar Sumatra
4 jam yang lalu

Kasus HIV di Palembang Jadi yang Tertinggi di Sumsel

Hutan Terselamatkan, Asam Kandis jadi Produk Unggulan Desa Salibutan di Padang Pariaman
Bisnis Sumatra
5 jam yang lalu

Hutan Terselamatkan, Asam Kandis jadi Produk Unggulan Desa Salibutan di Padang Pariaman

Realisasi Investasi Sumsel Capai Rp26,39 Triliun, Pembangunan Dua Proyek Jadi Pendukung
Bisnis Sumatra
5 jam yang lalu

Realisasi Investasi Sumsel Capai Rp26,39 Triliun, Pembangunan Dua Proyek Jadi Pendukung

Capai 21.350, Begini Sebaran Sumur Minyak Masyarakat di Sumsel
Kabar Sumatra
6 jam yang lalu

Capai 21.350, Begini Sebaran Sumur Minyak Masyarakat di Sumsel

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Anggota DPRD Medan Diduga Peras Pengusaha soal Kelengkapan Izin Usaha dan Pajak

2

Hutan Terselamatkan, Asam Kandis jadi Produk Unggulan Desa Salibutan di Padang Pariaman

3

Kasus HIV di Palembang Jadi yang Tertinggi di Sumsel

4

Pemkot Padang Targetkan 19 Dapur MBG Beroperasi pada 2025

5

Tukar Sampah Plastik jadi Sembako, Cara Anak Muda di Padang Hasil Cuan dari Kreativitas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Menuju Transportasi Ramah Lingkungan, Bali Uji Coba Bus Listrik
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Anggota DPRD Medan Diduga Peras Pengusaha soal Kelengkapan Izin Usaha dan Pajak

2

Hutan Terselamatkan, Asam Kandis jadi Produk Unggulan Desa Salibutan di Padang Pariaman

3

Kasus HIV di Palembang Jadi yang Tertinggi di Sumsel

4

Pemkot Padang Targetkan 19 Dapur MBG Beroperasi pada 2025

5

Tukar Sampah Plastik jadi Sembako, Cara Anak Muda di Padang Hasil Cuan dari Kreativitas