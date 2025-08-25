Kasus HIV di Palembang Jadi yang Tertinggi di Sumsel

Periode Januari hingga Juli 2025 jumlah kasus HIV di Sumsel sebanyak 537. Sedangkan kasus Palembang mencapai 50% dari jumlah tersebut.

Bisnis.com, PALEMBANG — Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Selatan (Dinkes Sumsel) mencatat Kota Palembang menjadi daerah dengan tingkat kasus HIV tertinggi di wilayah itu.

Kabid P2P Dinkes Sumsel Ira Primadesa mengatakan dari periode Januari hingga Juli 2025 jumlah kasus HIV di Sumsel sebanyak 537. Sedangkan kasus Palembang mencapai 50% dari jumlah tersebut.

“Sejak awal tahun sampai Juli tahun ini di Sumsel ada 537 kasus [HIV],” katanya, Senin (25/8/2025).

Secara rinci, HIV paling banyak ditemukan di Kota Palembang yakni sebanyak 265 kasus.

Sedangkan untuk wilayah lain, kata dia, kasusnya tidak mencapai ratusan diantaranya Lubuk Linggau 39 kasus, Musi Banyuasin 39, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur 27, Kabupaten Muara Enim 25, Ogan Komering Ilir (OKI) 23, Banyuasin 20 kasus.

“Kemudian daerah yang kasusnya dibawah 20 itu di Kabupaten Lahat 19 kasus, Kota Prambulih 17 kasus, Musi Rawas 16 kasus, Empat Lawang 12 kasus, OKU 12 kasus, Kota Pagar Alam 6 kasus, Ogan Ilir 6 kasus, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), 5 kasus, dan OKU Selatan 4 kasus,” jelasnya.

Adapun daerah dengan kasus terendah yakni Kabupaten Musi Rawas Utara yang hanya 2 kasus.

Ira menambahkan, upaya penanggulangan kasus HIV juga telah dilakukan seperti melalui perluasan layanan klinik untuk tes dan pengobatan HIV yang ada di Sumsel.

Selain itu, dilakukan juga edukasi dan sosialisasi HIV/AIDS kepada masyarakat dan anak sekolahan serta mendenstribusi logistik berupa reagaen dan obat untuk program HIV.

“Kami juga mengimbau masyarakat berperilaku hidup sehat, menjauhi faktor resiko penularan HIV/AIDS, dan jika merasa beresiko segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat utk memeriksakan diri," tutupnya.