Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hutan Terselamatkan, Asam Kandis jadi Produk Unggulan Desa Salibutan di Padang Pariaman

Desa Salibutan di Padang Pariaman beralih dari pembalakan liar ke ekonomi hijau dengan mengembangkan produk asam kandis, berkat inisiatif Ritno Kurniawan.
Muhammad Noli Hendra
Muhammad Noli Hendra - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 20:29
Share
Seorang pekerja melakukan proses kemasan produk asam kandis di Nagari/Desa Salibutan, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, Selasa (15/8/2023). Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Kandis Bundo Gamaran memproduksi asam kandis berkualitas tinggi sebanyak 8.000 ton lebih yang dikutip dari hutan sosial yang luasnya mencapai 2.800 hektar. Bisnis/Muhammad Noli Hendra
Seorang pekerja melakukan proses kemasan produk asam kandis di Nagari/Desa Salibutan, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, Selasa (15/8/2023). Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Kandis Bundo Gamaran memproduksi asam kandis berkualitas tinggi sebanyak 8.000 ton lebih yang dikutip dari hutan sosial yang luasnya mencapai 2.800 hektar. Bisnis/Muhammad Noli Hendra

Bisnis.com, LUBUK ALUNG - Suara raungan gergaji mesin pernah begitu akrab di telinga warga Desa Salibutan, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat. Setiap hari, satu per satu pohon di hutan lindung yang membentang di kaki Bukit Barisan I itu tumbang. 

Batang-batang besar diangkut keluar, meninggalkan bekas luka di tanah dan ranting-ranting muda yang berserakan. Bagi sebagian masyarakat kala itu, menebang pohon adalah cara paling cepat untuk mendapatkan uang. 

Namun, bayangan kelam itu kini berangsur tergantikan dengan warna hijau yang kembali meneduhkan. Hutan yang nyaris gundul perlahan tumbuh lagi. Sungai-sungai yang membelah desa tetap jernih, udara terasa sejuk, dan di sela-sela pepohonan, terselip pohon-pohon asam kandis buah khas Sumatra yang selama ratusan tahun tumbuh liar di kawasan ini.

Baca Juga : Produsen Kecap Legendaris di Padang, Menjaga Rasa dari Masa ke Masa

Perubahan itu tak lepas dari sosok seorang anak muda desa yang pulang dari perantauan Ritno Kurniawan, lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM). Berbekal kegelisahan melihat kampung halamannya semakin kehilangan hutan, dia memulai gerakan kecil yang kini menjelma jadi harapan baru, tidak hanya bagi kelestarian alam, tetapi juga ekonomi masyarakat.

Ritno masih ingat betul momen pulang kampung setelah menyelesaikan kuliah pada 2013. Kerinduan masa kecil membawanya melangkah ke hutan tempat ia biasa bermain dan mandi di sungai. Namun, yang ditemuinya jauh dari bayangan indah, potongan batang berserak, serbuk gergaji menutupi tanah, dan suara satwa hampir tak terdengar.

“Padahal hutan itu menyimpan sejuta kenangan masa kecil saya,” kenang Ritno, Senin (25/8/2025).

Hatinya tercekat, dia sadar, jika dibiarkan, hutan Salibutan bakal lenyap, meninggalkan tanah gersang dan sungai yang mengering. Bersama kegelisahan itu, muncul keyakinan, harus ada jalan lain agar masyarakat tetap bisa hidup tanpa merusak hutan.

Langkah awalnya adalah mengajak masyarakat bermusyawarah. Namun, ajakan itu sempat ditolak. Sebagian warga menertawakannya, menganggap mustahil meninggalkan sumber penghasilan utama: kayu. “Saya tahu risikonya, tapi kalau tidak ada yang memulai, hutan ini benar-benar akan habis,” ujar Ritno.

Baca Juga : Sumbar Punya Potensi Besar Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi Baru Berbasis DHE SDA

Pelan-pelan, dia mengubah strategi. Ritno tak hanya bicara soal larangan menebang, tetapi juga menunjukkan potensi baru. Penemuan Air Terjun Nyarai pada 2013 menjadi titik balik. Pesona alam yang masih terjaga itu membuktikan bahwa hutan bisa menghadirkan manfaat lain yakni pariwisata. Dari sana, kepercayaan masyarakat mulai tumbuh.

“Kalau dikelola, wisata ini bisa memberi penghasilan lebih besar daripada menebang kayu,” katanya.

Dari upaya dan perjalanan panjang Ritno ini, kemudian mendapat perhatian serius dari PT Astra International Tbk melalui program SATU Indonesia Awards. Persis pada tahun 2017 lalu, tokoh muda ini diberi penghargaan sebagai penerima apresiasi SATU Indonesia Awards di bidang lingkungan.

Halaman
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Muhammad Noli Hendra
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Rencana Tanri Abeng Restrukturisasi Indosat (ISAT) sebelum Privatisasi
Premium
17 menit yang lalu

Historia Bisnis: Rencana Tanri Abeng Restrukturisasi Indosat (ISAT) sebelum Privatisasi

Indonesia Siap Tadah Investasi Jumbo Aluminium dari China
Premium
47 menit yang lalu

Indonesia Siap Tadah Investasi Jumbo Aluminium dari China

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sumbar Punya Potensi Besar Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi Baru Berbasis DHE SDA

Sumbar Punya Potensi Besar Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi Baru Berbasis DHE SDA

Timur Tengah hingga Eropa Bakal Hadiri Pertemuan Warisan Budaya Dunia WASM Sumbar

Timur Tengah hingga Eropa Bakal Hadiri Pertemuan Warisan Budaya Dunia WASM Sumbar

Pemeliharaan Lubang Tambang Dalam Sawahluwung

Pemeliharaan Lubang Tambang Dalam Sawahluwung

DPR RI Sebut Realisasi Pelaksanaan MBG di Sumbar Lamban, Ini Penyebabnya

DPR RI Sebut Realisasi Pelaksanaan MBG di Sumbar Lamban, Ini Penyebabnya

Pukulan Bertubi Pelaku UMKM: Kredit Sulit, Impor Menghimpit

Pukulan Bertubi Pelaku UMKM: Kredit Sulit, Impor Menghimpit

Bank Mandiri Pertahankan Gelar Best Bank in Indonesia Tiga Tahun Berturut

Bank Mandiri Pertahankan Gelar Best Bank in Indonesia Tiga Tahun Berturut

KPK Sita Rp2 miliar dari OTT Inhutani V, Terkait Suap Pemanfaatan Hutan

KPK Sita Rp2 miliar dari OTT Inhutani V, Terkait Suap Pemanfaatan Hutan

Hutan Amazon Terancam jadi Savana Kering dalam 1 Abad

Hutan Amazon Terancam jadi Savana Kering dalam 1 Abad

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tukar Sampah Plastik jadi Sembako, Cara Anak Muda di Padang Hasil Cuan dari Kreativitas
Kabar Sumatra
27 menit yang lalu

Tukar Sampah Plastik jadi Sembako, Cara Anak Muda di Padang Hasil Cuan dari Kreativitas

Kasus HIV di Palembang Jadi yang Tertinggi di Sumsel
Kabar Sumatra
57 menit yang lalu

Kasus HIV di Palembang Jadi yang Tertinggi di Sumsel

Hutan Terselamatkan, Asam Kandis jadi Produk Unggulan Desa Salibutan di Padang Pariaman
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

Hutan Terselamatkan, Asam Kandis jadi Produk Unggulan Desa Salibutan di Padang Pariaman

Realisasi Investasi Sumsel Capai Rp26,39 Triliun, Pembangunan Dua Proyek Jadi Pendukung
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

Realisasi Investasi Sumsel Capai Rp26,39 Triliun, Pembangunan Dua Proyek Jadi Pendukung

Capai 21.350, Begini Sebaran Sumur Minyak Masyarakat di Sumsel
Kabar Sumatra
2 jam yang lalu

Capai 21.350, Begini Sebaran Sumur Minyak Masyarakat di Sumsel

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Anggota DPRD Medan Diduga Peras Pengusaha soal Kelengkapan Izin Usaha dan Pajak

2

Hutan Terselamatkan, Asam Kandis jadi Produk Unggulan Desa Salibutan di Padang Pariaman

3

Pemkot Padang Targetkan 19 Dapur MBG Beroperasi pada 2025

4

Pemko Pekanbaru Hapuskan Denda Tunggakan dan PBB di Bawah Rp100.000

5

Puluhan Peserta Meriahkan Lomba Perahu Ketek 2025 di Muba

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kirab Budaya Kereta Kuda HUT Kabupaten Pekalongan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Anggota DPRD Medan Diduga Peras Pengusaha soal Kelengkapan Izin Usaha dan Pajak

2

Hutan Terselamatkan, Asam Kandis jadi Produk Unggulan Desa Salibutan di Padang Pariaman

3

Pemkot Padang Targetkan 19 Dapur MBG Beroperasi pada 2025

4

Pemko Pekanbaru Hapuskan Denda Tunggakan dan PBB di Bawah Rp100.000

5

Puluhan Peserta Meriahkan Lomba Perahu Ketek 2025 di Muba