Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sumbar Punya Potensi Besar Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi Baru Berbasis DHE SDA

Sumbar berpotensi besar menciptakan pertumbuhan baru berbasis DHE dengan channeling ke proyek-proyek strategis daerah, seperti hilirisasi sawit dan gambir.
Muhammad Noli Hendra
Muhammad Noli Hendra - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 14:08
Share
Pekerja menata kelapa sawit saat panen di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor. Bisnis/Arief Hermawan P
Pekerja menata kelapa sawit saat panen di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor. Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mengungkapkan penting untuk mempercepat transformasi ekonomi Sumbar melalui optimalisasi peluang devisa hasil ekspor dari sumber daya alam (DHE SDA).

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Mohammad Dody Fachrudin mengatakan melihat pada Peraturan Pemerintah No.8/2025 tentang Kewajiban Penempatan Devisa Hasil Ekspor dari Sumber Daya Alam dalam sistem keuangan dalam negeri, terdapat momentum luar biasa bagi daerah-daerah penghasil sumber daya seperti Sumbar untuk tidak hanya menjadi penyumbang ekspor nasional.

“PP No.8/2025 itu tidak hanya menjadi episentrum penempatan dan pemanfaatan devisa hasil ekspor, tapi juga menciptakan penguatan infrastruktur keuangan daerah,” katanya dikutip dari data DJPb, Kamis (21/8/2025).

Dia menyebutkan melihat pada target pertumbuhan ekonomi Sumbar sebesar 7,3% pada 2029, sebagaimana telah ditetapkan dalam roadmap pembangunan fiskal, memerlukan strategi yang out of the box.

Melalui pendekatan berbasis ekosistem dengan menghubungkan regulasi PP 8/2025 dengan perbankan, diharapkan target tersebut bisa tercapai.

Sumbar yang memiliki potensi besar menciptakan pertumbuhan baru berbasis DHE, kata Dody, dengan channeling ke proyek-proyek strategis daerah, seperti hilirisasi sawit dan gambir, industri semen hijau, pengolahan logam dasar, pariwisata, ekspor, hingga pangan organik dan logistik halal, bisa menjadi lokomotif mempercepat transformasi ekonomi.

Baca Juga

“Jadi kami telah menyampaikan ke berbagai pihak termasuk Pemprov Sumbar terkait langkah strategis ini. Semoga kebijakan itu bisa memberikan angin segar bagi perekonomian di daerah,” harapnya.

Dikatakannya berpodoman kepada kondisi nilai ekspor Sumbar pada 2024 lalu mencapai US$2,4 miliar, yang didominasi komoditas unggulan seperti CPO, batu bara, semen, gambir, bijih besi, dan ikut laut. Namun, kurang dari 10% devisa tersebut kembali ke Sumbar dalam bentuk DHE.

Di tengah dunia yang semakin menyukai kawasan ekspor stabil dan aman, Sumbar justru duduk di atas sumber-sumber DHE potensial, sawit berkualitas tinggi, batu bara siap ekspor, semen dari BUMN strategis, hingga bijih besi dan hasil hutan yang dicari pasar dunia. 

“Sayangnya, lebih dari 90% DHE dari Sumbar tidak kembali ke daerah, karena teknis perbankan, pilihan korporasi, maupun keterbatasan kelembagaan lokal,” jelasnya.

Namun kini lanjut Dody, Sumbar punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dengan regulasi nasional yang mewajibkan penempatan DHE minimal 12 bulan di Indonesia. Kebijakan itu diharapkan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Sumbar, sehingga ekonomi bisa tumbuh positif.

Salah satu relevansi strategis bagi Sumbar yakni bisa bermitra dengan Bank Nagari yang telah resmi menjadi bank devisa, dan hal ini membuat Sumbar memiliki posisi strategis untuk menjadi hub keuangan DHE SDA daerah.

Dimana hal yang bisa dilakukan itu menarik DHE langsung ke Sumbar, khususnya dari perusahaan-perusahaan eksportir sawit, karet, perikanan laut, kayu manis, gambir, emas, dan batu bara. Kemudian menyalurkan DHE yang tertahan selama minimal 12 bulan menjadi modal produktif pembangunan daerah, melalui skema pembiayaan proyek strategis .

Seperti hilirisasi gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota, Industri cold storage tuna di Kabupaten Pesisir Selatan, Pabrik kayu manis dan minyak atsiri di Kerinci dan di Kabupaten Solok Solok Selatan, serta PLTM dan proyek energi berbasis SDA lainnya.

Lalu juga bisa membangun platform fiskal inovatif, termasuk skema sukuk daerah berbasis DHE, kerja sama KPBU ekspor–impor, dan dashboard fiskal terbuka berbasis blockchain.

Dody menyampaikan Sumbar yang merupakan provinsi dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang luas dan beragam, mulai dari sektor perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, hingga industri pengolahan. Namun, selama ini devisa hasil ekspor dari aktivitas ekonomi ini tidak banyak memberikan kontribusi langsung terhadap penguatan ekonomi daerah. 

“Hal ini dikarenakan, DHE umumnya ditempatkan di bank-bank devisa di luar daerah atau langsung disalurkan ke luar negeri oleh perusahaan eksportir maupun perantara (trader),” jelas dia.

Menurutnya dengan diberlakukannya PP No.8/2025 dan pengangkatan Bank Nagari sebagai bank devisa, maka peluang untuk mengelola DHE langsung dari sumbernya terbuka lebar. 

Artinya untuk pengelolaan DHE ini bukan hanya memperkuat likuiditas perbankan daerah, namun juga berpotensi menjadi modal pembangunan produktif Sumbar, yang dapat mendukung program strategis hilirisasi SDA.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Muhammad Noli Hendra
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ekspektasi Tinggi untuk Saham Darma Henwa (DEWA), Emiten Kontraktor Tambang Bakrie
Premium
1 jam yang lalu

Ekspektasi Tinggi untuk Saham Darma Henwa (DEWA), Emiten Kontraktor Tambang Bakrie

Jejak Paulus Tannos di Red Notice dan Daftar WNI yang Jadi Buronan Interpol
Premium
2 jam yang lalu

Jejak Paulus Tannos di Red Notice dan Daftar WNI yang Jadi Buronan Interpol

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Timur Tengah hingga Eropa Bakal Hadiri Pertemuan Warisan Budaya Dunia WASM Sumbar

Timur Tengah hingga Eropa Bakal Hadiri Pertemuan Warisan Budaya Dunia WASM Sumbar

HUT ke-80 RI, Pemprov Sumbar Beri Penghargaan Bidan yang Viral Seberangi Sungai

HUT ke-80 RI, Pemprov Sumbar Beri Penghargaan Bidan yang Viral Seberangi Sungai

Viral Bidan Seberangi Sungai, Banpres Dikucurkan Rp25,5 Miliar untuk Bangun Jembatan di Pasaman

Viral Bidan Seberangi Sungai, Banpres Dikucurkan Rp25,5 Miliar untuk Bangun Jembatan di Pasaman

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Melesat! Harga TBS Sawit Sumut Hari Ini (21/8) Tembus Rp3.634,21 per Kg
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

Melesat! Harga TBS Sawit Sumut Hari Ini (21/8) Tembus Rp3.634,21 per Kg

Candi Pulau Sawah di Dharmasraya Ditetapkan Jadi Cagar Budaya Nasional
Kabar Sumatra
1 jam yang lalu

Candi Pulau Sawah di Dharmasraya Ditetapkan Jadi Cagar Budaya Nasional

Saat Ekspor Ikan Batam Lancar Jaya, Ekspor Ikan Natuna Anambas Mandek
Bisnis Sumatra
3 jam yang lalu

Saat Ekspor Ikan Batam Lancar Jaya, Ekspor Ikan Natuna Anambas Mandek

BI Kepri: MBG Buka Lapangan Kerja Baru dan Tingkatkan Produktivitas UMKM
Bisnis Sumatra
4 jam yang lalu

BI Kepri: MBG Buka Lapangan Kerja Baru dan Tingkatkan Produktivitas UMKM

Razia Tambang Emas Ilegal di Riau Berlanjut, Sasar Wilayah Indragiri Hulu (Inhu)
Kabar Sumatra
4 jam yang lalu

Razia Tambang Emas Ilegal di Riau Berlanjut, Sasar Wilayah Indragiri Hulu (Inhu)

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Timur Tengah hingga Eropa Bakal Hadiri Pertemuan Warisan Budaya Dunia WASM Sumbar

2

DJPb: Realisasi Penyaluran KUR di Sumbar Capai 54% hingga Juli 2025

3

Telkomsel Perkuat Kualitas Jaringan selama Pacu Jalur 2025 di Riau

4

Merchant Pengguna QRIS di Sumut Tumbuh 17,65%, Transaksi Capai Rp8,26 Triliun

5

Razia Tambang Emas Ilegal di Riau Berlanjut, Sasar Wilayah Indragiri Hulu (Inhu)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Atraksi Silek Tuo Nagari Sungai Batang
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Timur Tengah hingga Eropa Bakal Hadiri Pertemuan Warisan Budaya Dunia WASM Sumbar

2

DJPb: Realisasi Penyaluran KUR di Sumbar Capai 54% hingga Juli 2025

3

Telkomsel Perkuat Kualitas Jaringan selama Pacu Jalur 2025 di Riau

4

Merchant Pengguna QRIS di Sumut Tumbuh 17,65%, Transaksi Capai Rp8,26 Triliun

5

Razia Tambang Emas Ilegal di Riau Berlanjut, Sasar Wilayah Indragiri Hulu (Inhu)