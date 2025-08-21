Telkomsel Perkuat Kualitas Jaringan selama Pacu Jalur 2025 di Riau

Telkomsel tingkatkan jaringan dan layanan selama Pacu Jalur 2025 di Riau.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Telkomsel mendukung penuh perhelatan budaya Pacu Jalur 2025 di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, dengan menyiagakan infrastruktur jaringan tambahan dan menghadirkan layanan unggulan bagi masyarakat.

General Manager Mobile Consumer Business Region Sumbagteng Telkomsel, Dedfriady Masta mengatakan event tahunan yang berlangsung pada 20–24 Agustus 2025 ini diperkirakan menyedot ratusan ribu pengunjung, sehingga kebutuhan akan konektivitas digital menjadi semakin penting.

"Kami menambah empat unit Compact Mobile Base Station (COMBAT) untuk memperkuat kualitas jaringan di sekitar lokasi acara," ujarnya Kamis (21/8/2025).

Kemudian Teknologi Multiple Input Multiple Output (MIMO) juga diterapkan guna memastikan koneksi tetap cepat dan stabil, sementara tim teknis disiagakan secara khusus untuk pemantauan dan pengoptimalan jaringan secara berkala.

Menurutnya Telkomsel senantiasa berupaya hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui dukungan terhadap kegiatan budaya lokal seperti Pacu Jalur.

Pihaknya juga menghadirkan booth layanan dengan berbagai promo produk spesial serta menyediakan layanan WiFi IndiHome di beberapa titik strategis agar pengunjung dapat tetap nyaman berkomunikasi dan berbagi momen.

Selain penguatan jaringan, Telkomsel menghadirkan berbagai penawaran produk yang relevan. Di antaranya kartu Simpati TikTok dengan paket khusus untuk akses platform TikTok, kartu perdana digital by.U, hingga promo spesial Surprise Deal Jalur Juara dengan paket internet murah.

Beragam layanan komunikasi digital seperti Combo Sakti, Internet Sakti, Hot Promo, dan Super Seru juga tersedia, termasuk penukaran Telkomsel Poin dengan hadiah eksklusif.

Tidak hanya itu, Telkomsel juga memberikan promo khusus IndiHome selama Pacu Jalur 2025. Pelanggan dapat menikmati paket internet rumah mulai Rp170.000 dengan kecepatan hingga 75 Mbps, belum termasuk PPN 11%. Bagi pelanggan yang melakukan pemasangan baru selama event berlangsung, tersedia kesempatan memperoleh merchandise eksklusif.

“Melalui penguatan jaringan dan penyediaan layanan yang relevan, Telkomsel berkomitmen untuk terus hadir lebih dekat dengan pelanggan sekaligus menjawab kebutuhan konektivitas di setiap momen penting, termasuk di tengah perayaan budaya lokal seperti Pacu Jalur ini,” pungkasnya.