Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Telkomsel Perkuat Kualitas Jaringan selama Pacu Jalur 2025 di Riau

Telkomsel tingkatkan jaringan dan layanan selama Pacu Jalur 2025 di Riau.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 11:03
Share
Warga melintasi iklan Telkomsel di Jakarta, Selasa (11/10/2022). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Warga melintasi iklan Telkomsel di Jakarta, Selasa (11/10/2022). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • Telkomsel menambah empat unit Compact Mobile Base Station (COMBAT) dan menerapkan teknologi Multiple Input Multiple Output (MIMO) untuk memperkuat jaringan selama Pacu Jalur 2025 di Riau.
  • Berbagai layanan dan promo produk seperti kartu Simpati TikTok, kartu perdana digital by.U, dan paket internet murah Surprise Deal Jalur Juara dihadirkan untuk mendukung kebutuhan komunikasi pengunjung.
  • Telkomsel menyediakan layanan WiFi IndiHome di beberapa titik strategis dan menawarkan promo khusus IndiHome dengan paket internet rumah mulai Rp170.000 selama acara berlangsung.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, PEKANBARU-- Telkomsel mendukung penuh perhelatan budaya Pacu Jalur 2025 di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, dengan menyiagakan infrastruktur jaringan tambahan dan menghadirkan layanan unggulan bagi masyarakat. 

General Manager Mobile Consumer Business Region Sumbagteng Telkomsel, Dedfriady Masta mengatakan event tahunan yang berlangsung pada 20–24 Agustus 2025 ini diperkirakan menyedot ratusan ribu pengunjung, sehingga kebutuhan akan konektivitas digital menjadi semakin penting.

"Kami menambah empat unit Compact Mobile Base Station (COMBAT) untuk memperkuat kualitas jaringan di sekitar lokasi acara," ujarnya Kamis (21/8/2025).

Kemudian Teknologi Multiple Input Multiple Output (MIMO) juga diterapkan guna memastikan koneksi tetap cepat dan stabil, sementara tim teknis disiagakan secara khusus untuk pemantauan dan pengoptimalan jaringan secara berkala.

Menurutnya Telkomsel senantiasa berupaya hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui dukungan terhadap kegiatan budaya lokal seperti Pacu Jalur. 

Pihaknya juga menghadirkan booth layanan dengan berbagai promo produk spesial serta menyediakan layanan WiFi IndiHome di beberapa titik strategis agar pengunjung dapat tetap nyaman berkomunikasi dan berbagi momen.

Baca Juga

Selain penguatan jaringan, Telkomsel menghadirkan berbagai penawaran produk yang relevan. Di antaranya kartu Simpati TikTok dengan paket khusus untuk akses platform TikTok, kartu perdana digital by.U, hingga promo spesial Surprise Deal Jalur Juara dengan paket internet murah. 

Beragam layanan komunikasi digital seperti Combo Sakti, Internet Sakti, Hot Promo, dan Super Seru juga tersedia, termasuk penukaran Telkomsel Poin dengan hadiah eksklusif.

Tidak hanya itu, Telkomsel juga memberikan promo khusus IndiHome selama Pacu Jalur 2025. Pelanggan dapat menikmati paket internet rumah mulai Rp170.000 dengan kecepatan hingga 75 Mbps, belum termasuk PPN 11%. Bagi pelanggan yang melakukan pemasangan baru selama event berlangsung, tersedia kesempatan memperoleh merchandise eksklusif.

“Melalui penguatan jaringan dan penyediaan layanan yang relevan, Telkomsel berkomitmen untuk terus hadir lebih dekat dengan pelanggan sekaligus menjawab kebutuhan konektivitas di setiap momen penting, termasuk di tengah perayaan budaya lokal seperti Pacu Jalur ini,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Cengkeraman Kuat Hashim Djojohadikusumo di Surge, Kian Gencar Borong Saham WIFI
Premium
1 menit yang lalu

Cengkeraman Kuat Hashim Djojohadikusumo di Surge, Kian Gencar Borong Saham WIFI

Kinerja Emiten BUMN Karya Anggota Danantara yang Untung dan Rugi
Premium
30 menit yang lalu

Kinerja Emiten BUMN Karya Anggota Danantara yang Untung dan Rugi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Wapres tinjau Festival Pacu Jalur Riau

Wapres tinjau Festival Pacu Jalur Riau

Sukseskan Pacu Jalur, Riau Targetkan Transaksi Rp75 Miliar

Sukseskan Pacu Jalur, Riau Targetkan Transaksi Rp75 Miliar

Festival Pacu Jalur 2025 Dibuka, Kuansing Ajukan Permohonan Jadi KSPN

Festival Pacu Jalur 2025 Dibuka, Kuansing Ajukan Permohonan Jadi KSPN

Pacu Jalur Mendunia, 16 Duta Besar Bakal Hadir di Kuansing

Pacu Jalur Mendunia, 16 Duta Besar Bakal Hadir di Kuansing

Perkuat Investasi, Riau Dorong Hilirisasi Komoditas Unggulan

Perkuat Investasi, Riau Dorong Hilirisasi Komoditas Unggulan

TKD 2026 Turun, Riau Harus Fokus pada Kebutuhan Pembangunan, Bukan Nominal Transfer

TKD 2026 Turun, Riau Harus Fokus pada Kebutuhan Pembangunan, Bukan Nominal Transfer

Jejak 7 Perusahaan Peserta e-Auction Lelang 1,4 GHz: Telkom hingga Telemedia

Jejak 7 Perusahaan Peserta e-Auction Lelang 1,4 GHz: Telkom hingga Telemedia

Promo Telkomsel, Indosat, Indibiz dan XLSmart, Sambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus

Promo Telkomsel, Indosat, Indibiz dan XLSmart, Sambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Telkomsel Perkuat Kualitas Jaringan selama Pacu Jalur 2025 di Riau
Bisnis Sumatra
57 menit yang lalu

Telkomsel Perkuat Kualitas Jaringan selama Pacu Jalur 2025 di Riau

DJPb: Realisasi Penyaluran KUR di Sumbar Capai 54% hingga Juli 2025
Bisnis Sumatra
2 jam yang lalu

DJPb: Realisasi Penyaluran KUR di Sumbar Capai 54% hingga Juli 2025

Timur Tengah hingga Eropa Bakal Hadiri Pertemuan Warisan Budaya Dunia WASM Sumbar
Kabar Sumatra
4 jam yang lalu

Timur Tengah hingga Eropa Bakal Hadiri Pertemuan Warisan Budaya Dunia WASM Sumbar

Kepri Belum Merdeka Sinyal, 124 Lokasi Tergolong Lemah Sinyal
Kabar Sumatra
18 jam yang lalu

Kepri Belum Merdeka Sinyal, 124 Lokasi Tergolong Lemah Sinyal

Sebanyak 653 UMKM di Batam Ajukan Bantuan Subsidi Bunga 0%
Bisnis Sumatra
18 jam yang lalu

Sebanyak 653 UMKM di Batam Ajukan Bantuan Subsidi Bunga 0%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Festival Pacu Jalur 2025 Dibuka, Kuansing Ajukan Permohonan Jadi KSPN

2

Komisioner LPS Ungkap Alasan Indonesia Tak Perlu Takut Gejolak Ekonomi Global

3

PT Riau Petroleum Salurkan Rp483 Juta, Dukung Festival Pacu Jalur 2025

4

Kepri Belum Merdeka Sinyal, 124 Lokasi Tergolong Lemah Sinyal

5

Harga TBS Sumsel Naik Jadi Rp3.463 per Kg Periode Kedua Agustus

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Latihan PLA China Jelang Parade Miiter
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Festival Pacu Jalur 2025 Dibuka, Kuansing Ajukan Permohonan Jadi KSPN

2

Komisioner LPS Ungkap Alasan Indonesia Tak Perlu Takut Gejolak Ekonomi Global

3

PT Riau Petroleum Salurkan Rp483 Juta, Dukung Festival Pacu Jalur 2025

4

Kepri Belum Merdeka Sinyal, 124 Lokasi Tergolong Lemah Sinyal

5

Harga TBS Sumsel Naik Jadi Rp3.463 per Kg Periode Kedua Agustus