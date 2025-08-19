Pacu Jalur Mendunia, 16 Duta Besar Bakal Hadir di Kuansing

Festival Pacu Jalur 2025 diproyeksikan semakin meriah dan bernilai strategis, tidak hanya sebagai ajang budaya, tetapi juga magnet diplomasi dan promosi daerah.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemprov Riau memastikan persiapan Festival Pacu Jalur 2025 di Tepian Narosa, Kuantan Singingi, telah rampung 100%.

Gubernur Riau Abdul Wahid mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat, mulai dari panitia, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan.

“Kalau kemarin saat saya bersama pimpinan panitia di Kuansing masih sekitar 90%, hari ini saya dapat laporan sudah 100%. Insyaallah semua siap, tidak ada masalah,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).

Salah satu perhatian utama, lanjut Wahid adalah kebersihan Sungai Kuantan yang menjadi arena pacu jalur. Menurutnya, penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang dilakukan Polda Riau bersama Polda Sumatera Barat sangat berpengaruh terhadap kualitas air sungai.

Wahid menyebutkan saat ini kondisi Sungai Kuantan sudah jernih, yang merupakan hasil kerja nyata aparat kepolisian yang menertibkan PETI, baik di wilayah Riau maupun hulu sungai di Sumbar.

Wahid menilai kolaborasi lintas daerah ini sebagai bukti keseriusan pemerintah menjaga warisan budaya pacu jalur. Tradisi yang telah berlangsung ratusan tahun itu kini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Kuansing, tetapi juga ikon budaya Riau yang mendunia.

“Tahun ini pacu jalur benar-benar luar biasa. Bukan hanya masyarakat Riau, dunia juga menaruh perhatian. Tercatat ada 16 duta besar negara yang dijadwalkan hadir. Hari ini saja sudah empat duta besar datang langsung, dan masih ada yang akan menyusul,” ungkapnya.

Festival Pacu Jalur 2025 diproyeksikan semakin meriah dan bernilai strategis, tidak hanya sebagai ajang budaya, tetapi juga sebagai magnet diplomasi dan promosi daerah ke kancah internasional.