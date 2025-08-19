Pemprov Riau Siap Menyambut Tamu Festival Pacu Jalur 2025

Pemprov Riau memastikan persiapan Festival Pacu Jalur 2025 di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) telah memasuki tahap akhir.

Bisnis.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan persiapan Festival Pacu Jalur 2025 di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) telah memasuki tahap akhir. Event budaya tahunan kebanggaan masyarakat Riau itu disebut hampir rampung dan siap menyambut ribuan wisatawan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau M. Job Kurniawan menyampaikan progres persiapan di lapangan sudah mendekati 100%. Pemprov Riau bersama seluruh jajaran terus melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap seluruh aspek teknis agar pelaksanaan festival berjalan lancar tanpa hambatan.

“Kondisi terkini di lapangan persiapan sudah hampir seratus persen rampung. Mulai dari panggung, tempat, dan sebagainya. Mudah-mudahan cuaca bagus dan acara berjalan lancar,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).

Kesiapan yang dimaksud meliputi fasilitas umum, jalur pacu, hingga akomodasi bagi tamu dan peserta. Menurut Job, seluruh pihak sudah bersatu padu untuk memastikan perhelatan besar ini sukses.

Selain itu, aspek pengamanan juga menjadi perhatian serius. Pemetaan jalur kedatangan tamu penting, termasuk Wakil Presiden RI, telah dilakukan secara menyeluruh.

“Hari ini juga cek kesiapan kedatangan Wapres, daerah mana yang akan dikunjungi dan jalur mana saja yang diamankan,” jelasnya.

Festival Pacu Jalur diharapkan menjadi momentum penting dalam membangkitkan pariwisata dan ekonomi daerah. M. Job pun mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga citra positif Riau selama acara berlangsung.

“Agar semua potensi pariwisata bisa tergambar, karena kita tahu akan diliput secara nasional dan internasional. Kita berharap, masyarakat Riau dan Kuansing bisa menjaga nama baik Riau. Bersama menjaga kebersihan, keamanan,” pungkasnya.