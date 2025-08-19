Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemprov Riau Siap Menyambut Tamu Festival Pacu Jalur 2025

Pemprov Riau memastikan persiapan Festival Pacu Jalur 2025 di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) telah memasuki tahap akhir.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 15:09
Share
Pacu jalur
Pacu jalur

Bisnis.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan persiapan Festival Pacu Jalur 2025 di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) telah memasuki tahap akhir. Event budaya tahunan kebanggaan masyarakat Riau itu disebut hampir rampung dan siap menyambut ribuan wisatawan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau M. Job Kurniawan menyampaikan progres persiapan di lapangan sudah mendekati 100%. Pemprov Riau bersama seluruh jajaran terus melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap seluruh aspek teknis agar pelaksanaan festival berjalan lancar tanpa hambatan.

“Kondisi terkini di lapangan persiapan sudah hampir seratus persen rampung. Mulai dari panggung, tempat, dan sebagainya. Mudah-mudahan cuaca bagus dan acara berjalan lancar,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).

Kesiapan yang dimaksud meliputi fasilitas umum, jalur pacu, hingga akomodasi bagi tamu dan peserta. Menurut Job, seluruh pihak sudah bersatu padu untuk memastikan perhelatan besar ini sukses.

Selain itu, aspek pengamanan juga menjadi perhatian serius. Pemetaan jalur kedatangan tamu penting, termasuk Wakil Presiden RI, telah dilakukan secara menyeluruh.

“Hari ini juga cek kesiapan kedatangan Wapres, daerah mana yang akan dikunjungi dan jalur mana saja yang diamankan,” jelasnya.

Baca Juga

Festival Pacu Jalur diharapkan menjadi momentum penting dalam membangkitkan pariwisata dan ekonomi daerah. M. Job pun mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga citra positif Riau selama acara berlangsung.

“Agar semua potensi pariwisata bisa tergambar, karena kita tahu akan diliput secara nasional dan internasional. Kita berharap, masyarakat Riau dan Kuansing bisa menjaga nama baik Riau. Bersama menjaga kebersihan, keamanan,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pergeseran Kontribusi Segmen Fintech & E-Commerce di Kinerja GOTO
Premium
21 menit yang lalu

Pergeseran Kontribusi Segmen Fintech & E-Commerce di Kinerja GOTO

Asa DSSA di Bisnis Panel Surya dan Internet Murah via Lelang Frekuensi 1,4 GHz
Premium
1 jam yang lalu

Asa DSSA di Bisnis Panel Surya dan Internet Murah via Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pacu Jalur Mendunia, 16 Duta Besar Bakal Hadir di Kuansing

Pacu Jalur Mendunia, 16 Duta Besar Bakal Hadir di Kuansing

Wapres Gibran Dijadwalkan Buka Festival Pacu Jalur 2025 di Teluk Kuantan

Wapres Gibran Dijadwalkan Buka Festival Pacu Jalur 2025 di Teluk Kuantan

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

Perkuat Investasi, Riau Dorong Hilirisasi Komoditas Unggulan

Perkuat Investasi, Riau Dorong Hilirisasi Komoditas Unggulan

TKD 2026 Turun, Riau Harus Fokus pada Kebutuhan Pembangunan, Bukan Nominal Transfer

TKD 2026 Turun, Riau Harus Fokus pada Kebutuhan Pembangunan, Bukan Nominal Transfer

BI Riau Targetkan Transaksi QRIS Tumbuh 80% Dengan Nilai Rp800 Miliar per Bulan

BI Riau Targetkan Transaksi QRIS Tumbuh 80% Dengan Nilai Rp800 Miliar per Bulan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

OJK Cabut Izin Usaha BPR Disky Surya Jaya Deli Serdang
Bisnis Sumatra
10 jam yang lalu

OJK Cabut Izin Usaha BPR Disky Surya Jaya Deli Serdang

Pacu Jalur Mendunia, 16 Duta Besar Bakal Hadir di Kuansing
Kabar Sumatra
12 jam yang lalu

Pacu Jalur Mendunia, 16 Duta Besar Bakal Hadir di Kuansing

Kementerian BUMN Pacu Transformasi Komunikasi Lewat AI
Bisnis Sumatra
12 jam yang lalu

Kementerian BUMN Pacu Transformasi Komunikasi Lewat AI

Gebyar Melayu Pesisir 2025, Upaya BI Kepri Tingkatkan Potensi UMKM Lokal
Bisnis Sumatra
12 jam yang lalu

Gebyar Melayu Pesisir 2025, Upaya BI Kepri Tingkatkan Potensi UMKM Lokal

Inventarisir Sumur Minyak Masyarakat Muba Capai 20.000 Titik
Bisnis Sumatra
12 jam yang lalu

Inventarisir Sumur Minyak Masyarakat Muba Capai 20.000 Titik

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ekonom: PMK 56/2025 Telah Menyalip Undang-undang, Terkesan Arogansi?

2

OJK Cabut Izin Usaha BPR Disky Surya Jaya Deli Serdang

3

Pemprov Riau Siap Menyambut Tamu Festival Pacu Jalur 2025

4

Wapres Gibran Dijadwalkan Buka Festival Pacu Jalur 2025 di Teluk Kuantan

5

TKD 2026 Turun, Riau Harus Fokus pada Kebutuhan Pembangunan, Bukan Nominal Transfer

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Proyeksi Beras Nasional Surplus September 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ekonom: PMK 56/2025 Telah Menyalip Undang-undang, Terkesan Arogansi?

2

OJK Cabut Izin Usaha BPR Disky Surya Jaya Deli Serdang

3

Pemprov Riau Siap Menyambut Tamu Festival Pacu Jalur 2025

4

Wapres Gibran Dijadwalkan Buka Festival Pacu Jalur 2025 di Teluk Kuantan

5

TKD 2026 Turun, Riau Harus Fokus pada Kebutuhan Pembangunan, Bukan Nominal Transfer