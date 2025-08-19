Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BNPB Bakal Bangun 3 Jembatan Terdampak Banjir Bandang di Pesisir Selatan Sumbar

Bencana alam yang terjadi pada Maret 2024 lalu itu, telah menimbulkan dampak yang buruk, termasuk kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.
Muhammad Noli Hendra
Muhammad Noli Hendra - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 14:49
Share
Ilustrasi/Bisnis
Ilustrasi/Bisnis

Bisnis.com, PAINAN - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, menyatakan usulan pembangunan tiga jembatan yang rusak akibat terdampak banjir bandang di daerah itu ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah disetujui.

Kalaksa BPBD Pesisir Selatan Yuskardi mengatakan kepastian pembangunan jembatan itu disampaikan dalam rapat koordinasi pra-verifikasi lapangan bersama BNPB RI pada Jumat (16/8) lalu, dan tim BNPB direncanakan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi jembatan pada hari ini Selasa (19/8).

Tiga jembatan yang masuk program perbaikan yaitu Jembatan Gantung Koto Pulai di Kecamatan Lengayang, Jembatan Gantung Inanang di Kecamatan Batang Kapas, dan Jembatan Gantung Pelangai Gadang di Kecamatan Ranah Pesisir.

“Adanya kabar baik ini, setelah adanya pengusulan melalui proposal dari Pemkab Pesisir Selatan ke BNPB RI, dan kemudian proposal untuk pembangunan jembatan tersebut dikawal langsung oleh Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni,” katanya, dalam keterangan resmi, Selasa (19/8/2025).

Dia menyampaikan bencana alam yang terjadi pada Maret 2024 lalu itu, telah menimbulkan dampak yang buruk, tidak hanya korban jiwa, tapi infrastruktur seperti jalan dan jembatan juga ikut merasakan dampaknya.

Begitupun untuk infrastruktur jembatan itu, dimana keberadaan jembatan permanen sangat vital bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan selama ini, akses warga terhambat dan keselamatan terancam karena masih menggunakan jembatan darurat.

Baca Juga

“Adanya kepastian ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada BNPB dan juga Lisda, karena kehadiran jembatan tersebut sangat penting untuk kelancaran akses masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi VIII Lisda Hendrajoni menyampaikan dengan adanya persetujuan BNPB terhadap usulan yang diajukan bersama Pemkab Pesisir Selatan itu, sudah menjadi harapan yang sudah lama ditunggu masyarakat di tiga kecamatan tersebut.

“Alhamdulillah, berkat doa masyarakat Pesisir Selatan dan dukungan Pemkab Pessel, BNPB RI menyetujui pembangunan kembali tiga jembatan ini,” ucap dia.

Menurutnya keberadaan jembatan tidak hanya soal akses transportasi, tetapi juga menyangkut kelancaran ekonomi, pendidikan, dan aktivitas sosial masyarakat.

Dia berharap dengan dibangunnya kembali jembatan ini, roda perekonomian akan bergerak lebih cepat, anak-anak bisa bersekolah dengan lancar, dan masyarakat tidak lagi khawatir ketika melintas.

Oleh karena itu, dengan adanya pembangunan kembali tiga jembatan tersebut, diharapkan masyarakat Pesisir Selatan segera mendapatkan sarana transportasi yang layak dan aman, sehingga kehidupan sosial dan ekonomi pasca bencana dapat pulih lebih cepat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Muhammad Noli Hendra
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pergeseran Kontribusi Segmen Fintech & E-Commerce di Kinerja GOTO
Premium
21 menit yang lalu

Pergeseran Kontribusi Segmen Fintech & E-Commerce di Kinerja GOTO

Asa DSSA di Bisnis Panel Surya dan Internet Murah via Lelang Frekuensi 1,4 GHz
Premium
1 jam yang lalu

Asa DSSA di Bisnis Panel Surya dan Internet Murah via Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BNPB Laporkan Karhutla, Longsor dan Gempa Landa Indonesia pada Hari Kemerdekaan

BNPB Laporkan Karhutla, Longsor dan Gempa Landa Indonesia pada Hari Kemerdekaan

Kemen LH Sebut Luas Karhutla Sentuh 11.000 Hektare

Kemen LH Sebut Luas Karhutla Sentuh 11.000 Hektare

BNPB Sebut Karhutla di 6 Provinsi Prioritas Terkendali

BNPB Sebut Karhutla di 6 Provinsi Prioritas Terkendali

Pemprov DKI Bangun Jembatan Buka Tutup

Pemprov DKI Bangun Jembatan Buka Tutup

Kementerian PU Kucurkan Rp23,7 Miliar Bangun Jembatan di Pesisir Selatan Sumbar

Kementerian PU Kucurkan Rp23,7 Miliar Bangun Jembatan di Pesisir Selatan Sumbar

Target Pembangunan Jembatan Gantung Tahun 2026

Target Pembangunan Jembatan Gantung Tahun 2026

Berita Lainnya

Berita Terbaru

OJK Cabut Izin Usaha BPR Disky Surya Jaya Deli Serdang
Bisnis Sumatra
10 jam yang lalu

OJK Cabut Izin Usaha BPR Disky Surya Jaya Deli Serdang

Pacu Jalur Mendunia, 16 Duta Besar Bakal Hadir di Kuansing
Kabar Sumatra
12 jam yang lalu

Pacu Jalur Mendunia, 16 Duta Besar Bakal Hadir di Kuansing

Kementerian BUMN Pacu Transformasi Komunikasi Lewat AI
Bisnis Sumatra
12 jam yang lalu

Kementerian BUMN Pacu Transformasi Komunikasi Lewat AI

Gebyar Melayu Pesisir 2025, Upaya BI Kepri Tingkatkan Potensi UMKM Lokal
Bisnis Sumatra
12 jam yang lalu

Gebyar Melayu Pesisir 2025, Upaya BI Kepri Tingkatkan Potensi UMKM Lokal

Inventarisir Sumur Minyak Masyarakat Muba Capai 20.000 Titik
Bisnis Sumatra
12 jam yang lalu

Inventarisir Sumur Minyak Masyarakat Muba Capai 20.000 Titik

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ekonom: PMK 56/2025 Telah Menyalip Undang-undang, Terkesan Arogansi?

2

OJK Cabut Izin Usaha BPR Disky Surya Jaya Deli Serdang

3

Pemprov Riau Siap Menyambut Tamu Festival Pacu Jalur 2025

4

Wapres Gibran Dijadwalkan Buka Festival Pacu Jalur 2025 di Teluk Kuantan

5

TKD 2026 Turun, Riau Harus Fokus pada Kebutuhan Pembangunan, Bukan Nominal Transfer

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Proyeksi Beras Nasional Surplus September 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ekonom: PMK 56/2025 Telah Menyalip Undang-undang, Terkesan Arogansi?

2

OJK Cabut Izin Usaha BPR Disky Surya Jaya Deli Serdang

3

Pemprov Riau Siap Menyambut Tamu Festival Pacu Jalur 2025

4

Wapres Gibran Dijadwalkan Buka Festival Pacu Jalur 2025 di Teluk Kuantan

5

TKD 2026 Turun, Riau Harus Fokus pada Kebutuhan Pembangunan, Bukan Nominal Transfer