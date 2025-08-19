Bisnis Indonesia Premium
Wapres Gibran Dijadwalkan Buka Festival Pacu Jalur 2025 di Teluk Kuantan

Festival Pacu Jalur 2025 yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia ini akan berlangsung pada 20–24 Agustus 2025 mendatang.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 13:50
Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dok Setwapres RI
Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dok Setwapres RI

Bisnis.com, PEKANBARU-- Festival Pacu Jalur 2025 kembali digelar di Tepian Narosa, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Ajang budaya tahunan yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia ini akan berlangsung pada 20–24 Agustus 2025 mendatang.

Gubernur Riau Abdul Wahid mengatakan pembukaan resmi festival dijadwalkan akan dilakukan langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (20/8/2025) siang. Kehadiran Wapres diprediksi akan menyedot puluhan ribu wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Pembukaan Pacu Jalur Nasional pada siang hari akan dibuka langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya Selasa (19/8/2025).

Sebelum pembukaan resmi oleh Wapres, rangkaian acara telah disiapkan sejak pagi. Gubernur Abdul Wahid menugaskan Wakil Gubernur SF Hariyanto untuk membuka rangkaian awal festival.

Rangkaian pembukaan akan diawali dengan pawai budaya, parade jalur, hingga pertunjukan seni tradisional Kuansing. Prosesi adat Melayu Riau juga akan ditampilkan dengan melibatkan ratusan peserta dari berbagai kecamatan di Kuansing.

Sementara itu, Gubernur Wahid bersama jajaran Forkopimda Riau akan berada di Pekanbaru untuk menyambut kedatangan Wapres Gibran.

"Setelah agenda penyambutan, rombongan Wapres akan langsung bertolak ke Teluk Kuantan menghadiri pembukaan resmi Pacu Jalur tingkat nasional," ujarnya.

Puncak dari festival ini adalah perlombaan perahu tradisional Pacu Jalur di aliran Sungai Kuantan. Setiap tim akan beradu cepat menuju garis akhir dengan disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tepian sungai.

Popularitas Pacu Jalur semakin meningkat setelah viralnya tren "aura farming" yang menampilkan aksi seorang anak bernama Dika menari di atas jalur atau perahu. Video tersebut menyedot perhatian warganet dan memicu rasa penasaran wisatawan untuk melihat langsung atraksi budaya ini.

Dengan statusnya sebagai WBTb Indonesia, Festival Pacu Jalur diharapkan tidak hanya menjadi arena perlombaan, tetapi juga wadah pelestarian budaya sekaligus magnet wisata. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menjaga tradisi dan meningkatkan daya tarik pariwisata Riau melalui penyelenggaraan festival ini.

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Ajijah

