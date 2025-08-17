Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BI Riau Targetkan Transaksi QRIS Tumbuh 80% Dengan Nilai Rp800 Miliar per Bulan

Jumlah pengguna QRIS di Riau telah mencapai sekitar 1,2 juta, sedangkan tahun lalu masih di angka 1,1 juta pengguna dengan volume sekitar 40 juta transaksi.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 17:26
Share
Kepala BI Riau Panji Achmad (kedua kiri) menunjukkan ponselnya saat bertransaksi menggunakan QRIS dalam kegiatan Pekan QRIS Nasional di Pekanbaru, Minggu (17/8/2025). Tahun ini BI Riau menargetkan pertumbuhan volume transaksi QRIS sebesar 80% dan pertumbuhan pengguna sebesar 30%. Bisnis/Arif Gunawan
Kepala BI Riau Panji Achmad (kedua kiri) menunjukkan ponselnya saat bertransaksi menggunakan QRIS dalam kegiatan Pekan QRIS Nasional di Pekanbaru, Minggu (17/8/2025). Tahun ini BI Riau menargetkan pertumbuhan volume transaksi QRIS sebesar 80% dan pertumbuhan pengguna sebesar 30%. Bisnis/Arif Gunawan

Bisnis.com, PEKANBARU – Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau menargetkan peningkatan signifikan dalam penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di 2025.

Target yang dipasang cukup ambisius, yakni pertumbuhan volume transaksi sebesar 80% dengan nilai mencapai Rp800 miliar per bulan.

Kepala Kantor Perwakilan BI Riau Panji Achmad mengatakan perluasan pemanfaatan QRIS akan difokuskan pada sektor UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Menurutnya, digitalisasi pembayaran menjadi kunci penguatan daya saing usaha lokal, sekaligus membuka peluang pasar lebih luas.

“QRIS tidak hanya untuk pelajar atau mahasiswa, tapi juga bagi pelaku UMKM. Masyarakat kini sudah bisa memanfaatkan QRIS dalam transaksi perdagangan, ritel, bahkan kini hingga transaksi lintas negara,” ujar Panji saat membuka kegiatan Pekan QRIS Nasional di Pekanbaru, Minggu (17/8/2025).

Dia menyebutkan hingga Agustus 2025, jumlah pengguna QRIS di Riau telah mencapai sekitar 1,2 juta, sedangkan tahun lalu masih di angka 1,1 juta pengguna dengan volume sekitar 40 juta transaksi.

BI menargetkan pada tahun ini jumlah pengguna dapat bertambah 30% dari tahun lalu seiring upaya perluasan literasi keuangan digital, dan untuk volume diharapkan naik 80% dari tahun lalu atau sekitar 6 juta transaksi perbulannya di tahun ini. Panji menegaskan, keterlibatan UMKM menjadi kunci pencapaian target tersebut.

Baca Juga

“Dengan QRIS, transaksi UMKM bisa lebih cepat, aman, dan efisien. Ini akan meningkatkan daya saing mereka, baik di pasar lokal maupun lintas daerah hingga ke luar negeri,” jelasnya.

Pada momen Pekan QRIS Nasional, BI Riau berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, perbankan, BPD, serta dinas terkait. Tercatat ada sebanyak 50 UMKM yang turut berpartisipasi dengan seluruh transaksi diarahkan menggunakan QRIS. Meski pembayaran tunai masih diterima, BI menekankan penggunaan QRIS sebagai prioritas dalam setiap transaksi.

Panji berharap, dengan sinergi semua pihak, target pertumbuhan transaksi digital di Riau dapat tercapai dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators
Premium
3 jam yang lalu

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

Merambah Megah Citatah
Premium
5 jam yang lalu

Merambah Megah Citatah

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Warga Jateng Mulai Beralih ke Transaksi Nontunai

Warga Jateng Mulai Beralih ke Transaksi Nontunai

QRIS Bank BPD Bali Kini Bisa Digunakan di Jepang

QRIS Bank BPD Bali Kini Bisa Digunakan di Jepang

QRIS Cross Border Permudah WNI Bertransaksi di Jepang

QRIS Cross Border Permudah WNI Bertransaksi di Jepang

Ini Strategi BI Integrasikan Potensi Jateng pada Pekan QRIS Nasional

Ini Strategi BI Integrasikan Potensi Jateng pada Pekan QRIS Nasional

Bertepatan dengan HUT ke-80 RI, QRIS Resmi dapat Digunakan di Jepang

Bertepatan dengan HUT ke-80 RI, QRIS Resmi dapat Digunakan di Jepang

Rekor MURI Dicatat BI Sumut, Pengguna Terbanyak QRIS Cross Border

Rekor MURI Dicatat BI Sumut, Pengguna Terbanyak QRIS Cross Border

Gubernur Riau Bahas Peluang Relokasi Bandara SSK II Pekanbaru

Gubernur Riau Bahas Peluang Relokasi Bandara SSK II Pekanbaru

Sampai di Level Rp16.656 per Kg, Ini Pemicu Harga Beras Premium di Riau Melonjak

Sampai di Level Rp16.656 per Kg, Ini Pemicu Harga Beras Premium di Riau Melonjak

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BI Riau Targetkan Transaksi QRIS Tumbuh 80% Dengan Nilai Rp800 Miliar per Bulan
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

BI Riau Targetkan Transaksi QRIS Tumbuh 80% Dengan Nilai Rp800 Miliar per Bulan

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia
Kabar Sumatra
12 Agt 2025 | 12:07 WIB

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia

HUT ke-80 RI, Pemprov Sumbar Beri Penghargaan Bidan yang Viral Seberangi Sungai
Kabar Sumatra
2 jam yang lalu

HUT ke-80 RI, Pemprov Sumbar Beri Penghargaan Bidan yang Viral Seberangi Sungai

Ribuan Buruh Semarakkan Perayaan HUT ke-80 RI di Kawasan Industri Batamindo
Kabar Sumatra
2 jam yang lalu

Ribuan Buruh Semarakkan Perayaan HUT ke-80 RI di Kawasan Industri Batamindo

Lomba Sampan Layar Belakangpadang, Tradisi Kemerdekaan di Perbatasan Negeri
Kabar Sumatra
2 jam yang lalu

Lomba Sampan Layar Belakangpadang, Tradisi Kemerdekaan di Perbatasan Negeri

Selama Sebulan, Pemko Batam Hapuskan Denda Tunggakan PBB-P2
Kabar Sumatra
2 jam yang lalu

Selama Sebulan, Pemko Batam Hapuskan Denda Tunggakan PBB-P2

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rekor MURI Dicatat BI Sumut, Pengguna Terbanyak QRIS Cross Border

2

Kejar Target PAD, Sumsel Gelar Pemutihan Pajak Bermotor hingga Akhir Tahun

3

BI Sumut Luncurkan QRIS Tap untuk Alat Bayar Transportasi

4

HUT ke-80 RI, Pemprov Sumbar Beri Penghargaan Bidan yang Viral Seberangi Sungai

5

Lomba Sampan Layar Belakangpadang, Tradisi Kemerdekaan di Perbatasan Negeri

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Prosesi Penurunan Bendera Sang Saka Merah Putih di Istana Merdeka
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rekor MURI Dicatat BI Sumut, Pengguna Terbanyak QRIS Cross Border

2

Kejar Target PAD, Sumsel Gelar Pemutihan Pajak Bermotor hingga Akhir Tahun

3

BI Sumut Luncurkan QRIS Tap untuk Alat Bayar Transportasi

4

HUT ke-80 RI, Pemprov Sumbar Beri Penghargaan Bidan yang Viral Seberangi Sungai

5

Lomba Sampan Layar Belakangpadang, Tradisi Kemerdekaan di Perbatasan Negeri