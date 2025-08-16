Bisnis Indonesia Premium
Rekor MURI Dicatat BI Sumut, Pengguna Terbanyak QRIS Cross Border

BI Sumut mencatat rekor MURI untuk transaksi QRIS Cross Border saat International Pencak Silat 2025, memfasilitasi 2.053 transaksi dari 12 negara.
Delfi Rismayeti
Delfi Rismayeti
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 20:55
Kode QR atau QRIS milik salah satu pedagang UMKM/ Bloomberg-Dimas Ardian
Kode QR atau QRIS milik salah satu pedagang UMKM/ Bloomberg-Dimas Ardian
Ringkasan Berita
  • Bank Indonesia Sumatra Utara mencatat rekor MURI untuk transaksi digital QRIS Cross Border selama ajang International Pencak Silat Indonesian Open Championship 2025.
  • QRIS Cross Border memungkinkan peserta internasional bertransaksi di Indonesia tanpa menukar uang tunai, meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
  • Metode pembayaran QRIS kini dapat digunakan di Malaysia, Thailand, dan Singapura, mempermudah transaksi lintas negara tanpa terkena kurs cross rate.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MEDAN — Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara (Sumut) kembali mencatatkan rekor MURI dalam transaksi digital menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Kali ini, untuk penggunaan QRIS lintas negara atau QRIS Cross Border.

Kepala KPw BI Sumut Rudy B Hutabarat mengatakan, pencapaian tersebut terjadi saat Sumut menjadi tuan rumah The 3rd International Pencak Silat Indonesian Open Championship 2025 yang digelar 4—10 Agustus lalu. Ajang pencak silat internasional itu diikuti oleh sekitar 5.000 peserta silat dari 12 negara. 

“Kami fasilitasi mereka dengan QRIS, mereka bisa memindainya melalui aplikasi pembayaran negara mereka yang telah terhubung dengan QRIS kita,” kata Rudy dalam pembukaan Medan Digifest 2025 di Taman Cadika, Jumat (15/8/2025) petang.

Dijelaskan Rudy, QRIS Cross Border memungkinkan peserta maupun tamu dari mancanegara bertransaksi di Indonesia menggunakan QRIS, tanpa perlu menukarkan uang tunai terlebih dahulu.

Dia menyebut hal itu akan berdampak pada peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Dalam ajang internasional pencak silat yang digelar kurang lebih selama sepekan di Sumut tersebut, tercatat ada sekitar 2.053 transaksi QRIS Cross Border dari para kontingen mancanegara. 

Capaian ini pun mencatatkan rekor MURI kategori Kompilasi Transaksi QRIS Cross Border Terbanyak saat ajang International Pencak Silat Indonesian Open Championship 2025.

Dikatakan Rudy, pengalaman itu menunjukkan bahwa inovasi sistem pembayaran Indonesia telah siap mendukung interaksi lintas negara.

Lebih jauh, keberadaan metode pembayaran QRIS dan perluasan fiturnya juga disebut Rudy akan membantu meningkatkan transaksi UMKM maupun pelaku usaha kecil dan menengah lainnya. 

Saat ini, QRIS Cross Border telah bisa digunakan untuk bertransaksi di Malaysia, Thailand, dan Singapura. 

Begitupun sebaliknya, turis-turis dari negara-negara yang telah bekerja sama tersebut dapat langsung memindai QR code yang ada dengan ponsel mereka saat ingin bertransaksi di Indonesia, tanpa perlu menukar mata uang mereka terlebih dahulu.

“Ini tentu akan sangat efisien. Kalau sebelumnya untuk bertransaksi lintas negara kita kena kurs cross rate, dengan adanya QRIS transaksi jadi lebih mudah,” ujarnya.

Penulis : Delfi Rismayeti
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Rekor MURI Dicatat BI Sumut, Pengguna Terbanyak QRIS Cross Border
Bisnis Sumatra
39 menit yang lalu

Rekor MURI Dicatat BI Sumut, Pengguna Terbanyak QRIS Cross Border

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia
Kabar Sumatra
12 Agt 2025 | 12:07 WIB

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia

Kejar Target PAD, Sumsel Gelar Pemutihan Pajak Bermotor hingga Akhir Tahun
Kabar Sumatra
1 jam yang lalu

Kejar Target PAD, Sumsel Gelar Pemutihan Pajak Bermotor hingga Akhir Tahun

BI Sumut Luncurkan QRIS Tap untuk Alat Bayar Transportasi
Bisnis Sumatra
2 jam yang lalu

BI Sumut Luncurkan QRIS Tap untuk Alat Bayar Transportasi

Viral Bidan Seberangi Sungai, Banpres Dikucurkan Rp25,5 Miliar untuk Bangun Jembatan di Pasaman
Kabar Sumatra
19 jam yang lalu

Viral Bidan Seberangi Sungai, Banpres Dikucurkan Rp25,5 Miliar untuk Bangun Jembatan di Pasaman

Pemkab Tanah Datar Targetkan Kopdes Merah Putih Hadir hingga Pelosok Negeri
Kabar Sumatra
15 Agt 2025 | 20:51 WIB

Pemkab Tanah Datar Targetkan Kopdes Merah Putih Hadir hingga Pelosok Negeri

