Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemkab Tanah Datar Targetkan Kopdes Merah Putih Hadir hingga Pelosok Negeri

Pemkab Tanah Datar menargetkan seluruh nagari/desa di daerah itu hadir Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya pembangunan perekonomian hingga pelosok negeri.
Muhammad Noli Hendra
Muhammad Noli Hendra - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 20:51
Share
Pengurus koperasi menunjukkan kartu anggota saat peluncuran Koperasi Kelurahan Merah Putih di Balai Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (21/7/2025). ANTARA FOTO/Andry Denisah
Pengurus koperasi menunjukkan kartu anggota saat peluncuran Koperasi Kelurahan Merah Putih di Balai Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (21/7/2025). ANTARA FOTO/Andry Denisah

Bisnis.com, BATUSANGKAR - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, menargetkan seluruh nagari/desa di daerah itu hadir Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya pembangunan perekonomian hingga pelosok negeri.

Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly mengatakan saat di daerahnya itu ada 75 Kopdes Merah Putih yang telah berbadan hukum di seluruh nagari/desa, adanya capaian itu berkat kekompakan masyarakat yang menaruh harapan yang besar hadirnya koperasi desa itu.

"Kami tentu berkomitmen untuk memperluas keberadaan Kopdes Merah Putih itu. Bahkan disetiap pertemuan pemerintah nagari yang diawali dengan Musyawarah Nagari (Musnag), selalu dibahas pembentukan koperasi desa itu," katanya, Jumat (15/8/2025).

Dia menyampaikan komitmen tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden RI Prabowo Subianto tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dalam upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, dan kopdes merupakan salah satu ujung tombak pembangunan.

Pemkab Tanah Datar melihat kopdes merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah pusat dengan membangun dari desa/nagari untuk pemerataan ekonomi. "Untuk itu wajib mendukung program tersebut, apalagi koperasi awalnya di cetuskan oleh Bapak Koperasi yaitu Bung Hatta yang berhasil sampai ke pelosok negeri," ujarnya.

Menurutnya selama ini kegagalan koperasi bukan karena sistem, akan tetapi karena pengurus tidak amanah atau anggota yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga

Oleh karena itu, perlu kolaborasi bersama untuk mengatasi persoalan tersebut, salah satunya dengan cara kelola koperasi desa dengan amanah, jujur dan punya komitmen untuk kesejahteraan desa, sehingga dapat berdampak baik untuk ekonomi masyarakat.

"Insyaallah, kalau koperasi dikelola dengan baik akan berdampak positif untuk ekonomi masyarakat. Say mengajak masyarakat untuk bersama-sama berjuang untuk kesejahteraan masyarakat dan selalu optimis dengan hasil yang maksimal," tutupnya.

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar Endrizal mengatakan Kopdes Merah Putih sejatinya hadir untuk mengangkat potensi ekonomi di pedesaan, dan di Sumbar memiliki beragam potensi yang bisa dikembangkan, mulai dari sektor perikanan, pertanian/perkebunan, pariwisata, hingga kerajinan/UMKM. 

Hanya saja untuk mengelolah potensi yang ada di sebuah Kopdes Merah Putih itu, kata Endrizal, butuh kampuan sumber daya manusia yang handal (SDM) di jajaran pengurusan koperasinya.

“Tidak dapat dipungkiri, masih ada SDM dari masyarakat di Sumbar yang belum bagus dalam mengelolah sebuah koperasi, buktinya dari 4.300 koperasi yang di Sumbar, terdapat 2.300 yang tidak aktif," ungkapnya.

Bicara soal potensi, Sumbar memiliki 7 kabupaten dan kota yang berada di bentangan pantai samudera, mulai dari Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Artinya desa yang berada di garis pantai itu, Kopdes Merah Putih nya akan menjalankan usaha yang bergerak di bidang perikanan, seperti budidaya ikan kerapu, lobster, wisata bahari, hingga produksi garam.

Sementara untuk potensi pertanian/perkebunan, bisa dikatakan hampir seluruh kabupaten dan kota di Sumbar memiliki potensi yang bagus untuk dikelolah melalui Kopdes Merah Putih itu. Misalnya untuk hasil perkebunan yang menghasilkan komoditas ekspor yakni gambir. Kopdes bisa hadir untuk menapung hasil panen petani, dan kemudian Kopdes lah membangun jaringan ke pelaku eksportir, untuk menjual hasil perkebunannya.

“Bila hal ini jalan, maka Kopdes dapat memutus rantai penjualan dari pengepul/agen, dimana selama ini yang menetukan harga jual beli gambir adalah pengepul, dan hal tersebut yang kami duga menjadi penyebab turunnya harga gambir di tingkat petani. Namun untuk menjalankan rencana ini, akan ada kerjasama antara Kopdes dengan eksportir, terlebih dahulu,” ujarnya.

Dikatakannya sejauh ini secara umum proses pembentukan Kopdes yang ada di seluruh desa di Sumbar masih terus berjalan, dimana posisi saat ini tengah menyelesaikan badan hukum serta administrasinya. Sehingga diperkirakan Kopdes di Sumbar baru akan berjalan secara optimal pada penghujung Agustus atau di September 2025 mendatang.

“Jadi dalam mempersiapkan Kopdes ini, seiring waktu berjalan ada tahapan yang perlu dilakukan, salah satunya analisa, dan tujuan adalah bisa mematangkan keberadaan Kopdes kedepannya,” katanya.

Dia menyebutkan dengan tengah berlangsungnya penyelesai sejumlah administrasi, pemda juga telah melakukan pemetaan potensi desa untuk dikelola oleh Kopdes, dimana Sumbar yang memiliki beragam potensi yang bisa dikembangkan, mulai dari sektor perikanan, pertanian/perkebunan, pariwisata, hingga kerajinan/UMKM. 

Endrizal menegaskan dalam menjalankan Kopdes Merah Putih ini pemda di Sumbar sangat serius dan jeli untuk menentukan di sektor apa koperasinya bergerak, dan yang pastinya harus menyesuaikan potensi yang ada di desa sekitar. Artinya dalam Kopdes itu, tidak serta merta pengurus dan anggota saja yang punya koperasi, tapi dari pemda juga ikut membina dan mengawasinya.

Hal yang paling ditekankan, bahwa dengan adanya program Kopdes Merah Putih ini, turut mengingatkan mengingatkan dengan sosok Bung Hatta yang menjadi Bapak Koperasi di Indonesia dan Wakil Presiden RI pertama, yang juga orang asli Sumbar, maka keberlangsungan Kopdes di Ranah Minang harus berjalan optimal, sehingga bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya. [ Muhammad Noli Hendra ]

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Muhammad Noli Hendra
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Analysts Maintain Bullish Calls for GOTO Following H1 Results
Premium
6 jam yang lalu

Analysts Maintain Bullish Calls for GOTO Following H1 Results

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo
Premium
8 jam yang lalu

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Jurus Prabowo Musnahkan Lintah Darat, Gandeng Bank Himbara

Jurus Prabowo Musnahkan Lintah Darat, Gandeng Bank Himbara

Budi Arie Amini Kopdes Wajib Setor 20% Laba ke Pemerintah Desa

Budi Arie Amini Kopdes Wajib Setor 20% Laba ke Pemerintah Desa

Respons Budi Arie Soal Dana Desa Jadi Talangan Kopdes Gagal Bayar

Respons Budi Arie Soal Dana Desa Jadi Talangan Kopdes Gagal Bayar

Ini Alasan Kopdes Gagal Bayar Tak Perlu Kembalikan Talangan Dana Desa

Ini Alasan Kopdes Gagal Bayar Tak Perlu Kembalikan Talangan Dana Desa

Pemerintah Desa Dapat Keuntungan 20% dari Kopdes Merah Putih

Pemerintah Desa Dapat Keuntungan 20% dari Kopdes Merah Putih

Kopdes Merah Putih Salurkan Beras SPHP, Kemenkop Siapkan Operasional

Kopdes Merah Putih Salurkan Beras SPHP, Kemenkop Siapkan Operasional

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Viral Bidan Seberangi Sungai, Banpres Dikucurkan Rp25,5 Miliar untuk Bangun Jembatan di Pasaman
Kabar Sumatra
1 jam yang lalu

Viral Bidan Seberangi Sungai, Banpres Dikucurkan Rp25,5 Miliar untuk Bangun Jembatan di Pasaman

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia
Kabar Sumatra
12 Agt 2025 | 12:07 WIB

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia

Pemkab Tanah Datar Targetkan Kopdes Merah Putih Hadir hingga Pelosok Negeri
Kabar Sumatra
7 jam yang lalu

Pemkab Tanah Datar Targetkan Kopdes Merah Putih Hadir hingga Pelosok Negeri

Pengerjaan Jalan Bayang-Alahan Panjang di Sumbar Ditarget Rampung Akhir 2025
Kabar Sumatra
10 jam yang lalu

Pengerjaan Jalan Bayang-Alahan Panjang di Sumbar Ditarget Rampung Akhir 2025

Jadi Jembatan Antara Pencari Kerja dan Perusahaan, BP Batam Luncurkan Mantab
Kabar Sumatra
11 jam yang lalu

Jadi Jembatan Antara Pencari Kerja dan Perusahaan, BP Batam Luncurkan Mantab

Persaingan Tinggi, Pelindo Dumai Catat Ekspor 3,2 Juta Ton CPO di 2024
Bisnis Sumatra
12 jam yang lalu

Persaingan Tinggi, Pelindo Dumai Catat Ekspor 3,2 Juta Ton CPO di 2024

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Riau Masuk 6 Besar Nasional PDRB Triwulan II-2025

2

Pengerjaan Jalan Bayang-Alahan Panjang di Sumbar Ditarget Rampung Akhir 2025

3

Pemkab Tanah Datar Targetkan Kopdes Merah Putih Hadir hingga Pelosok Negeri

4

Viral Bidan Seberangi Sungai, Banpres Dikucurkan Rp25,5 Miliar untuk Bangun Jembatan di Pasaman

5

Persaingan Tinggi, Pelindo Dumai Catat Ekspor 3,2 Juta Ton CPO di 2024

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Jakarta Light Festival Sambut HUT ke-80 RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Riau Masuk 6 Besar Nasional PDRB Triwulan II-2025

2

Pengerjaan Jalan Bayang-Alahan Panjang di Sumbar Ditarget Rampung Akhir 2025

3

Pemkab Tanah Datar Targetkan Kopdes Merah Putih Hadir hingga Pelosok Negeri

4

Viral Bidan Seberangi Sungai, Banpres Dikucurkan Rp25,5 Miliar untuk Bangun Jembatan di Pasaman

5

Persaingan Tinggi, Pelindo Dumai Catat Ekspor 3,2 Juta Ton CPO di 2024