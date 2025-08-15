Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Persaingan Tinggi, Pelindo Dumai Catat Ekspor 3,2 Juta Ton CPO di 2024

Hingga kini ekspor CPO masih menjadi komoditas utama yang ditangani Pelindo Dumai, diikuti produk samping seperti bungkil, cangkang, dan pupuk sawit.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 15:31
Share
Buah sawit yang telah dibelah di perkebunan milik PT Sahabat Mewah dan Makmur, Belitung Timur, Rabu (28/8/2024). / Bisnis-Annasa Rizki Kamalina
Buah sawit yang telah dibelah di perkebunan milik PT Sahabat Mewah dan Makmur, Belitung Timur, Rabu (28/8/2024). / Bisnis-Annasa Rizki Kamalina

Bisnis.com, PEKANBARU -- PT Pelindo (Persero) Regional 1 Dumai mencatat ekspor komoditas kelapa sawit mentah (CPO) dan turunannya mencapai 3,2 juta ton sepanjang 2024. 

Meski kontribusinya signifikan, angka tersebut menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya yang sempat menembus 4 juta ton pada 2023 dan lebih dari 5 juta ton pada 2022.

Executive General Manager PT Pelindo (Persero) Regional 1 Dumai Jonatan Ginting menjelaskan penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah terminal yang beroperasi di Dumai. Saat ini terdapat sekitar 15 terminal di daerah itu, dan Pelindo hanya mengelola 30% dari total aktivitas pelabuhan di kota tersebut.

“Sebagian besar terminal lainnya adalah terminal khusus yang menangani barang milik sendiri. Namun, belakangan ada yang naik status menjadi terminal umum sehingga bisa melayani barang pihak lain. Sebelumnya, mereka itu adalah pelanggan Pelindo,” jelasnya, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya, Dumai sebagai hinterland memiliki dominasi komoditas sawit dan turunannya. Hingga kini ekspor CPO masih menjadi komoditas utama yang ditangani Pelindo Dumai, diikuti produk samping seperti bungkil, cangkang, dan pupuk sawit. Kemudian ada juga kontribusi dari terminal curah kering dan terminal curah cair di Dumai.

“Produk-produk turunan CPO seperti miko dan POA juga banyak diminati pada tahun lalu. Untuk peti kemas, kami melayani pasar domestik dan internasional. Pasar domestik biasanya membawa general cargo seperti dari Duri, sedangkan internasional tujuan utamanya Port Klang, Malaysia, untuk kemudian didistribusikan ke negara lain,” katanya.

Baca Juga

Sepanjang 2024, menurutnya Pelindo Dumai menangani bongkar muat sekitar 12.000 TEUs peti kemas atau setara 200 peti per bulan. Jonatan menambahkan, tren industri kini bergeser ke kawasan Lubuk Gaung setelah dibukanya terminal umum di wilayah tersebut.

Menghadapi kondisi ini, Pelindo Dumai berharap regulasi berlaku setara bagi semua pelaku usaha. “Kalau sudah mendapat status terminal umum, maka aturannya harus diberlakukan sama. Jangan masih menggunakan ketentuan terminal khusus tapi membuka layanan umum,” ujarnya.

Jonatan juga menekankan pentingnya kualitas layanan dan efisiensi biaya. “Bisnis pelabuhan adalah bisnis layanan. Kalau biaya tinggi, pelanggan tentu akan memilih yang lebih kompetitif,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo
Premium
12 menit yang lalu

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor
Premium
1 jam yang lalu

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

HUT RI, Pelindo Petikemas Tanam Seribu Pohon Hijaukan Area Kerja

HUT RI, Pelindo Petikemas Tanam Seribu Pohon Hijaukan Area Kerja

Ratusan Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Lembar Dapat Layanan Kesehatan Gratis

Ratusan Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Lembar Dapat Layanan Kesehatan Gratis

Trafik Peti Kemas Wilayah Timur Semester I/2025 Tumbuh Tipis, Trafik Barang Turun

Trafik Peti Kemas Wilayah Timur Semester I/2025 Tumbuh Tipis, Trafik Barang Turun

Ada IP-CEPA, Mobil, Sepatu hingga CPO RI Bebas Tarif ke Peru

Ada IP-CEPA, Mobil, Sepatu hingga CPO RI Bebas Tarif ke Peru

Kasus Ekspor CPO Segera Sidang, Kejagung Limpahkan Hakim Djuyamto Cs ke PN Tipikor

Kasus Ekspor CPO Segera Sidang, Kejagung Limpahkan Hakim Djuyamto Cs ke PN Tipikor

Mentan Dorong Ekspor CPO hingga Kopi RI ke Selandia Baru

Mentan Dorong Ekspor CPO hingga Kopi RI ke Selandia Baru

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pengerjaan Jalan Bayang-Alahan Panjang di Sumbar Ditarget Rampung Akhir 2025
Kabar Sumatra
2 jam yang lalu

Pengerjaan Jalan Bayang-Alahan Panjang di Sumbar Ditarget Rampung Akhir 2025

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia
Kabar Sumatra
12 Agt 2025 | 12:07 WIB

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia

Jadi Jembatan Antara Pencari Kerja dan Perusahaan, BP Batam Luncurkan Mantab
Kabar Sumatra
3 jam yang lalu

Jadi Jembatan Antara Pencari Kerja dan Perusahaan, BP Batam Luncurkan Mantab

Persaingan Tinggi, Pelindo Dumai Catat Ekspor 3,2 Juta Ton CPO di 2024
Bisnis Sumatra
4 jam yang lalu

Persaingan Tinggi, Pelindo Dumai Catat Ekspor 3,2 Juta Ton CPO di 2024

Riau Masuk 6 Besar Nasional PDRB Triwulan II-2025
Kabar Sumatra
8 jam yang lalu

Riau Masuk 6 Besar Nasional PDRB Triwulan II-2025

Pembebasan Lahan Flyover Sitinjau Lauik I Ditargetkan Rampung Oktober 2025
Bisnis Sumatra
22 jam yang lalu

Pembebasan Lahan Flyover Sitinjau Lauik I Ditargetkan Rampung Oktober 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pelepasan Ekspor PT Excelitas, Mendag Sebut Produk Industri Batam Berdaya Saing Tinggi

2

Kementerian PU Kucurkan Rp23,7 Miliar Bangun Jembatan di Pesisir Selatan Sumbar

3

Pembebasan Lahan Flyover Sitinjau Lauik I Ditargetkan Rampung Oktober 2025

4

Riau Masuk 6 Besar Nasional PDRB Triwulan II-2025

5

Pengerjaan Jalan Bayang-Alahan Panjang di Sumbar Ditarget Rampung Akhir 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Konfrensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pelepasan Ekspor PT Excelitas, Mendag Sebut Produk Industri Batam Berdaya Saing Tinggi

2

Kementerian PU Kucurkan Rp23,7 Miliar Bangun Jembatan di Pesisir Selatan Sumbar

3

Pembebasan Lahan Flyover Sitinjau Lauik I Ditargetkan Rampung Oktober 2025

4

Riau Masuk 6 Besar Nasional PDRB Triwulan II-2025

5

Pengerjaan Jalan Bayang-Alahan Panjang di Sumbar Ditarget Rampung Akhir 2025