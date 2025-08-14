Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pekan Pengembangan Ekspor Nasional di Batam, Upaya Dorong UMKM Tembus Pasar Global

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), hingga Juni 2025 transaksi ekspor dari UMKM bernilai US$90,04 juta atau setara Rp1,4 triliun.
Rifki Setiawan Lubis
Rifki Setiawan Lubis - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 18:53
Share
Mendag Budi Santoso saat membuka Pekan Pengembangan Ekspor Nasional di Batam./Bisnis-Rifki
Mendag Budi Santoso saat membuka Pekan Pengembangan Ekspor Nasional di Batam./Bisnis-Rifki

Bisnis.com, BATAM - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membuka Pekan Pengembangan Ekspor Nasional di Gedung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kamis (14/8/2025).

Pekan Pengembangan Ekspor Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kapabilitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu menembus pasar internasional.

"Tren pertumbuhan ekspor cukup positif tahun ini karena tumbuh sebesar 7,1%, khususnya dari UMKM. Jadi ini yang harus didorong," kata Budi.

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), hingga Juni 2025 transaksi ekspor dari UMKM bernilai US$90,04 juta atau setara Rp1,4 triliun.

"Dan dari jumlah tersebut, sekitar 70% pelaku UMKM yang terlibat ekspor tersebut belum pernah bertemu secara langsung dengan para pembelinya," katanya lagi.

Pertemuan hanya dilakukan secara daring pada saat business matching. "Pembeli yakin terhadap produk UMKM kita, karena selalu didampingi perwakilan dari pemerintah," ucapnya.

Baca Juga

Kemendag juga telah membentuk Export Center di Batam sebagai hub ekspor regional. Fungsinya yakni untuk mendorong produk-produk ekspor, yang terdiri dari makanan dan minuman, kerajinan, hingga fashion agar bisa dipromosikan secara langsung kepada calon pembeli.

"Banyak produk UMKM yang diminati pembeli, tetapi tidak siap memenuhi permintaan terutama terkait jumlah pasokannya," tuturnya.

Untuk itu, Kemendag gencar mengadakan pelatihan peningkatan kualitas, desain, dan daya saing produk. Perwakilan perdagangan di berbagai negara juga disiapkan membantu komunikasi lintas bahasa.

"Kalau ada pembeli dari Taiwan, China, atau negara Arab, jangan khawatir. Perwakilan kami siap membantu menerjemahkan," jelasnya.

Selain memfasilitasi ekspor, Kemendag bekerja sama dengan ritel modern di dalam negeri untuk membuka jalur distribusi yang lebih luas.

"Kalau produk sudah bisa masuk ritel modern, jalannya ke pasar ekspor akan lebih terbuka lebar," jelasnya.

Budi juga melihat tren industri fashion terus menanjak, dan menjadi peluang baru bagi para pelaku UMKM. Contohnya bisa terlihat saat ajang Jakarta Muslim Fashion Week 2026 yang akan digelar pada November 2025.

"Penetapan tren akan menggerakkan ekosistem industri dari hulu ke hilir, mulai dari tekstil, kosmetik, hingga daya beli masyarakat," jelasnya.(239)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rifki Setiawan Lubis
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025
Premium
5 jam yang lalu

Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade
Premium
7 jam yang lalu

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Transaksi Road to Inacraft 2025 Ditargetkan Tembus Rp10 Miliar

Transaksi Road to Inacraft 2025 Ditargetkan Tembus Rp10 Miliar

Kuliner Borneo Naik Kelas Lewat Platform Gojek

Kuliner Borneo Naik Kelas Lewat Platform Gojek

Pembukaan Road to Inacraft di Bandung

Pembukaan Road to Inacraft di Bandung

Pelepasan Ekspor PT Excelitas, Mendag Sebut Produk Industri Batam Berdaya Saing Tinggi

Pelepasan Ekspor PT Excelitas, Mendag Sebut Produk Industri Batam Berdaya Saing Tinggi

Mendag: Tarif Trump Jadi Peluang Rayu Investor China Masuk Batam

Mendag: Tarif Trump Jadi Peluang Rayu Investor China Masuk Batam

Prospek Ekspor Indonesia Pasca-Tarif Trump Berlaku 7 Agustus

Prospek Ekspor Indonesia Pasca-Tarif Trump Berlaku 7 Agustus

OPINI: Kedaulatan Digital Ditukar Tarif Ekspor?

OPINI: Kedaulatan Digital Ditukar Tarif Ekspor?

Industry Calls on Govt to Rethink B50 Biofuel Program

Industry Calls on Govt to Rethink B50 Biofuel Program

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pembebasan Lahan Flyover Sitinjau Lauik I Ditargetkan Rampung Oktober 2025
Bisnis Sumatra
5 jam yang lalu

Pembebasan Lahan Flyover Sitinjau Lauik I Ditargetkan Rampung Oktober 2025

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia
Kabar Sumatra
12 Agt 2025 | 12:07 WIB

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia

Kementerian PU Kucurkan Rp23,7 Miliar Bangun Jembatan di Pesisir Selatan Sumbar
Kabar Sumatra
6 jam yang lalu

Kementerian PU Kucurkan Rp23,7 Miliar Bangun Jembatan di Pesisir Selatan Sumbar

Pelepasan Ekspor PT Excelitas, Mendag Sebut Produk Industri Batam Berdaya Saing Tinggi
Bisnis Sumatra
6 jam yang lalu

Pelepasan Ekspor PT Excelitas, Mendag Sebut Produk Industri Batam Berdaya Saing Tinggi

Mendag: Tarif Trump Jadi Peluang Rayu Investor China Masuk Batam
Bisnis Sumatra
7 jam yang lalu

Mendag: Tarif Trump Jadi Peluang Rayu Investor China Masuk Batam

Pekan Pengembangan Ekspor Nasional di Batam, Upaya Dorong UMKM Tembus Pasar Global
Bisnis Sumatra
7 jam yang lalu

Pekan Pengembangan Ekspor Nasional di Batam, Upaya Dorong UMKM Tembus Pasar Global

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pelepasan Ekspor PT Excelitas, Mendag Sebut Produk Industri Batam Berdaya Saing Tinggi

2

Mulai 25 Agustus 2025, Bayar Parkir di Bandara SMB II Wajib Pakai e-Money

3

Anggaran Renovasi Stadion GOR Haji Agus Salim Padang Rp200 Miliar Ditanggung APBN

4

Kementerian PU Kucurkan Rp23,7 Miliar Bangun Jembatan di Pesisir Selatan Sumbar

5

Pekan Pengembangan Ekspor Nasional di Batam, Upaya Dorong UMKM Tembus Pasar Global

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Perkembangan Pembangunan IKN
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pelepasan Ekspor PT Excelitas, Mendag Sebut Produk Industri Batam Berdaya Saing Tinggi

2

Mulai 25 Agustus 2025, Bayar Parkir di Bandara SMB II Wajib Pakai e-Money

3

Anggaran Renovasi Stadion GOR Haji Agus Salim Padang Rp200 Miliar Ditanggung APBN

4

Kementerian PU Kucurkan Rp23,7 Miliar Bangun Jembatan di Pesisir Selatan Sumbar

5

Pekan Pengembangan Ekspor Nasional di Batam, Upaya Dorong UMKM Tembus Pasar Global