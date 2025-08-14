Bisnis Indonesia Premium
Mulai 25 Agustus 2025, Bayar Parkir di Bandara SMB II Wajib Pakai e-Money

Mulai 25 Agustus 2025, pembayaran parkir di Bandara SMB II Palembang wajib menggunakan e-money untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan pelayanan.
Husnul Iga Puspita
Husnul Iga Puspita - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 15:00
Gerbang masuk Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang/Bisnis-Husnul.
Gerbang masuk Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang/Bisnis-Husnul.

Bisnis.com, PALEMBANG — Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang mulai menerapkan sistem non-tunai dalam pembayaran parkir yang akan berlaku efektif mulai 25 Agustus 2025.

General Manager Bandara SMB II Palembang, Iwan Winaya Mahdar mengatakan bahwa penerapan sistem cashless pada sistem pembayaran parkir menjadi upaya untuk mengurai potensi antrean panjang yang menyebabkan kemacetan. 

“Banyak faktor yang menyebabkan kemacetan, kita mencoba mengurai salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan e-money di pembayaran parkir,” ujarnya saat peluncuran, Kamis (14/8/2025). 

Menurut Iwan, rata-rata kendaraan yang keluar masuk di Bandara SMB II Palembang mencapai 4.000 per hari.

Jumlah itu bahkan bisa lebih banyak ketika berlangsung penerbangan umroh.

“Jadi terkadang bukan karena sistemnya [pembayaran parkir], tetapi memang masyarakat yang masuk ke SMB II Palembang luar biasa,” jelasnya. 

Dia menambahkan, penggunaan cashless pada pembayaran parkir ini juga sebagai langkah meningkatkan fasilitas pelayanan menjelang penambahan dua rute penerbangan internasional baru di bandara tersebut

“Dan tentunya untuk mempersiapkan hal itu [penambahan penerbangan internasional] salah satunya adalah memperbaiki sistem pembayaran di parkirnya,” jelasnya. 

Iwan mengatakan, pihaknya juga akan menyediakan petugas di gate keluar maupun masuk, untuk bisa membantu masyarakat yang belum memiliki e-money. 

“Jadi seperti di jalan tol itu kan ada beberapa gate yang menyediakan pembelian e-money, kita bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel juga menyediakan itu untuk masyarakat yang belum punya,” pungkasnya.

Penulis : Husnul Iga Puspita
Editor : Restu Wahyuning Asih

Karhutla Lebih dari 30 Kali, Dua Kabupaten di Sumsel Masuk Kategori Zona Merah
Kabar Sumatra
12 menit yang lalu

Karhutla Lebih dari 30 Kali, Dua Kabupaten di Sumsel Masuk Kategori Zona Merah

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia
Kabar Sumatra
12 Agt 2025 | 12:07 WIB

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia

Mulai 25 Agustus 2025, Bayar Parkir di Bandara SMB II Wajib Pakai e-Money
Bisnis Sumatra
23 menit yang lalu

Mulai 25 Agustus 2025, Bayar Parkir di Bandara SMB II Wajib Pakai e-Money

Bandara SMB II Palembang Siap Tambah Dua Maskapai Penerbangan Internasional
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

Bandara SMB II Palembang Siap Tambah Dua Maskapai Penerbangan Internasional

Naik Tipis, Harga TBS Sawit Sumut Hari Ini (13/8) Rp3.596,68 per Kilogram
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

Naik Tipis, Harga TBS Sawit Sumut Hari Ini (13/8) Rp3.596,68 per Kilogram

Pasokan Beras Premium ke Gerai Retail di Medan Dibatasi Imbas Kasus Oplosan
Bisnis Sumatra
17 jam yang lalu

Pasokan Beras Premium ke Gerai Retail di Medan Dibatasi Imbas Kasus Oplosan

