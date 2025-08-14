Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Investor Berminat Kembangkan Waterfront City Sungai Siak di Pekanbaru

Pemkot Pekanbaru siap merevitalisasi kawasan tepian Sungai Siak menjadi destinasi wisata dan pusat kebangkitan ekonomi baru.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 15:59
Share
Ilustrasi/Bisnis
Ilustrasi/Bisnis

Bisnis.com, PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru siap merevitalisasi kawasan tepian Sungai Siak menjadi destinasi wisata dan pusat kebangkitan ekonomi baru. 

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan investor telah menyatakan komitmen untuk menggarap proyek strategis Waterfront City di Jalan Nelayan, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai.

“Kami ingin menggalang dan menampilkan potensi yang ada di pinggiran Sungai Siak. Harapannya, investor tertarik untuk mengembangkan kawasan ini sehingga menjadi pusat peradaban dan ekonomi baru,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).

Proyek Waterfront City nantinya akan dibangun di lahan bekas pabrik karet seluas beberapa hektare. Investor yang menggarap proyek ini telah memproses seluruh perizinan dan bersiap memulai pembangunan kawasan wisata di lokasi tersebut.

Selain Waterfront City, Pemko Pekanbaru juga menyiapkan rencana mengubah lahan eks Pelabuhan Pelindo di Pasar Bawah menjadi area wisata kuliner. 

Pelabuhan yang telah lama tidak beroperasi itu akan disulap menjadi pusat kuliner yang diharapkan mampu menarik wisatawan dan menggerakkan ekonomi lokal.

Baca Juga

Tak hanya itu, lahan seluas delapan hektare di bawah Jembatan Siak IV akan dimanfaatkan untuk relokasi pelaku UMKM dan pedagang kaki lima (PKL). Relokasi dilakukan tanpa penggusuran, melainkan dengan penataan yang memberikan solusi menguntungkan bagi semua pihak.

“Relokasi ini dilakukan agar kawasan lebih tertib, tanpa mematikan rezeki orang lain. Kami ingin menjalankan program pembangunan yang tetap memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dan PKL,” ujarnya.

Revitalisasi tepian Sungai Siak ini diharapkan menjadi magnet baru investasi dan pariwisata di Pekanbaru, sekaligus membuka peluang kerja serta menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ada Grup Djarum dan Konglomerat Ini di SSIA, Sahamnya Masih Bertenaga?
Premium
16 menit yang lalu

Ada Grup Djarum dan Konglomerat Ini di SSIA, Sahamnya Masih Bertenaga?

State-Owned Stock Prospects Hold Steady Amid Ongoing Fundamental Tests
Premium
46 menit yang lalu

State-Owned Stock Prospects Hold Steady Amid Ongoing Fundamental Tests

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Investasi di Pekanbaru Semester I/2025 Serap 5.915 Tenaga Kerja

Investasi di Pekanbaru Semester I/2025 Serap 5.915 Tenaga Kerja

Libatkan 21 Faskes, PKG Pekanbaru Sudah Jangkau 70% Siswa

Libatkan 21 Faskes, PKG Pekanbaru Sudah Jangkau 70% Siswa

Realisasi Investasi Pekanbaru Semester I/2025 Capai Rp5,44 Triliun

Realisasi Investasi Pekanbaru Semester I/2025 Capai Rp5,44 Triliun

Prabowo Minta Penerbangan Internasional Langsung ke Daerah Tujuan Wisata Diperbanyak

Prabowo Minta Penerbangan Internasional Langsung ke Daerah Tujuan Wisata Diperbanyak

Deretan Wisata Terkenal di Pati, yang Lagi Viral di Media Sosial

Deretan Wisata Terkenal di Pati, yang Lagi Viral di Media Sosial

Daya Beli Lesu, Perilaku Pelancong Bergeser Cari yang Lebih Hemat

Daya Beli Lesu, Perilaku Pelancong Bergeser Cari yang Lebih Hemat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tinjau MBG di Batam, Mendag Pastikan Pasokan Pangan untuk SPPG Tanpa Kendala
Kabar Sumatra
15 menit yang lalu

Tinjau MBG di Batam, Mendag Pastikan Pasokan Pangan untuk SPPG Tanpa Kendala

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia
Kabar Sumatra
12 Agt 2025 | 12:07 WIB

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia

Anggaran Renovasi Stadion GOR Haji Agus Salim Padang Rp200 Miliar Ditanggung APBN
Kabar Sumatra
32 menit yang lalu

Anggaran Renovasi Stadion GOR Haji Agus Salim Padang Rp200 Miliar Ditanggung APBN

Gubernur Riau Bahas Peluang Relokasi Bandara SSK II Pekanbaru
Bisnis Sumatra
43 menit yang lalu

Gubernur Riau Bahas Peluang Relokasi Bandara SSK II Pekanbaru

Efisiensi Anggaran Berlanjut, Infrastruktur di Sumsel Perlu Libatkan Swasta?
Kabar Sumatra
48 menit yang lalu

Efisiensi Anggaran Berlanjut, Infrastruktur di Sumsel Perlu Libatkan Swasta?

Investor Berminat Kembangkan Waterfront City Sungai Siak di Pekanbaru
Bisnis Sumatra
2 jam yang lalu

Investor Berminat Kembangkan Waterfront City Sungai Siak di Pekanbaru

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pasokan Beras Premium ke Gerai Retail di Medan Dibatasi Imbas Kasus Oplosan

2

Pemkot Padang Targetkan 17 Dapur MBG Terealisasi 2025

3

Harga Beras di Sumbar Capai Rp17.000 per Kg

4

Mulai 25 Agustus 2025, Bayar Parkir di Bandara SMB II Wajib Pakai e-Money

5

Karhutla Lebih dari 30 Kali, Dua Kabupaten di Sumsel Masuk Kategori Zona Merah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Sidang Perdana Pansus Terkait Kebijakan Bupati Pati
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pasokan Beras Premium ke Gerai Retail di Medan Dibatasi Imbas Kasus Oplosan

2

Pemkot Padang Targetkan 17 Dapur MBG Terealisasi 2025

3

Harga Beras di Sumbar Capai Rp17.000 per Kg

4

Mulai 25 Agustus 2025, Bayar Parkir di Bandara SMB II Wajib Pakai e-Money

5

Karhutla Lebih dari 30 Kali, Dua Kabupaten di Sumsel Masuk Kategori Zona Merah