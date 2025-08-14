Investor Berminat Kembangkan Waterfront City Sungai Siak di Pekanbaru

Pemkot Pekanbaru siap merevitalisasi kawasan tepian Sungai Siak menjadi destinasi wisata dan pusat kebangkitan ekonomi baru.

Bisnis.com, PEKANBARU –

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan investor telah menyatakan komitmen untuk menggarap proyek strategis Waterfront City di Jalan Nelayan, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai.

“Kami ingin menggalang dan menampilkan potensi yang ada di pinggiran Sungai Siak. Harapannya, investor tertarik untuk mengembangkan kawasan ini sehingga menjadi pusat peradaban dan ekonomi baru,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).

Proyek Waterfront City nantinya akan dibangun di lahan bekas pabrik karet seluas beberapa hektare. Investor yang menggarap proyek ini telah memproses seluruh perizinan dan bersiap memulai pembangunan kawasan wisata di lokasi tersebut.

Selain Waterfront City, Pemko Pekanbaru juga menyiapkan rencana mengubah lahan eks Pelabuhan Pelindo di Pasar Bawah menjadi area wisata kuliner.

Pelabuhan yang telah lama tidak beroperasi itu akan disulap menjadi pusat kuliner yang diharapkan mampu menarik wisatawan dan menggerakkan ekonomi lokal.

Tak hanya itu, lahan seluas delapan hektare di bawah Jembatan Siak IV akan dimanfaatkan untuk relokasi pelaku UMKM dan pedagang kaki lima (PKL). Relokasi dilakukan tanpa penggusuran, melainkan dengan penataan yang memberikan solusi menguntungkan bagi semua pihak.

“Relokasi ini dilakukan agar kawasan lebih tertib, tanpa mematikan rezeki orang lain. Kami ingin menjalankan program pembangunan yang tetap memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dan PKL,” ujarnya.

Revitalisasi tepian Sungai Siak ini diharapkan menjadi magnet baru investasi dan pariwisata di Pekanbaru, sekaligus membuka peluang kerja serta menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar.