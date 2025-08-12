Realisasi Investasi Pekanbaru Semester I/2025 Capai Rp5,44 Triliun

Pemkot Kota Pekanbaru mencatat realisasi investasi semester I/2025 sudah menembus Rp5,44 triliun atau 151% dari target sebesar Rp3,6 triliun.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Kota Pekanbaru mencatat realisasi investasi semester I/2025 sudah menembus Rp5,44 triliun atau 151% dari target sebesar Rp3,6 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru Akmal Khairi menyebutkan pencapaian tersebut juga melampaui target yang ditetapkan pemerintah kota sendiri dari target Rp5,1 triliun, realisasi investasi Januari–Juni 2025 sudah mencapai 107%.

“Realisasi ini merupakan gabungan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp4,09 triliun dengan 6.809 proyek dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp1,35 triliun dengan 392 proyek,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).

Dia memaparkan investasi yang masuk ke Kota Bertuah tersebut menyerap 5.915 tenaga kerja, terdiri dari 5.913 tenaga kerja Indonesia (TKI) dan dua tenaga kerja asing (TKA).

Pada sektor PMDN, tenaga kerja yang terserap mencapai 5.722 orang, sementara di PMA sebanyak 193 orang, termasuk dua TKA.

Akmal menegaskan, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di Pekanbaru melalui berbagai langkah strategis, salah satunya lewat aplikasi Pekanbaru Investment Centre (PIC).

Aplikasi ini menyediakan informasi potensi investasi, peta penyesuaian tata ruang, laporan penanaman modal, hingga data UMKM.

“Investor yang sudah berinvestasi juga akan tetap kami dampingi. PIC menjadi sarana promosi, pengembangan potensi daerah, dan mempercepat proses perizinan maupun non perizinan,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, Pemko Pekanbaru berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan layanan serta memangkas prosedur yang berbelit, agar capaian positif ini dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun.