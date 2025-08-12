Bisnis Indonesia Premium
Andre Rosiade: Renovasi Stadion GOR Haji Agus Salim Padang Didukung Prabowo

Renovasi besar GOR Haji Agus Salim Padang didukung Presiden Prabowo dan dimulai Oktober 2025.
Muhammad Noli Hendra
Muhammad Noli Hendra
Selasa, 12 Agustus 2025 | 02:00
Presiden Prabowo Subianto saat turun dari pesawat Kepresidenan di Singapura untuk menghadiri Parade Hari nasional 2025, Sabtu (9/8/2025)./Biro Pers Sekretariat Presiden-Rusman
Presiden Prabowo Subianto saat turun dari pesawat Kepresidenan di Singapura untuk menghadiri Parade Hari nasional 2025, Sabtu (9/8/2025)./Biro Pers Sekretariat Presiden-Rusman

Bisnis.com, PADANG - Anggota DPR RI Andre Rosiade mengatakan dalam waktu dekat GOR Haji Agus Salim Padang, Sumatra Barat, akan direnovasi secara besar-besar dan hal ini mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyampaikan tujuan renovasi yang dilakukan pada GOR Haji Agus Salim Padang itu, untuk meningkatkan taraf atau kelas dari stadion kebanggaan masyarakat Sumbar, yang juga sebagai kandang dari tim sepak bola Semen Padang FC.

“Dengan adanya dukungan dari Presiden Prabowo ini, kami berharap nantinya Stadion GOR Haji Agus Salim bisa lebih modern dan menjadi salah stadion terbaik di Indonesia,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (11/8/2025).

Andre yang juga legislatif dapil Sumbar ini menyampaikan dengan adanya renovasi stadion itu, maka untuk sementara waktu tim Semen Padang FC akan bermarkas di Jakarta, mengingat akan menghadapi sejumlah pertandingan BRI Super League pada musim 2025/2026.

Kendati anggaran renovasi Stadion GOR Haji Agus Salim Padang belum dijelaskan secara pasti, Andre menyatakan untuk pengerjaannya diperkirakan akan dimulai pada Oktober 2025 mendatang.

“Jadi untuk renovasi Ini merupakan persembahan Presiden Prabowo untuk masyarakat Sumbar,” ujarnya.

Dia menjelaskan pembenahan stadion tersebut meliputi peningkatan kualitas rumput lapangan, perbaikan tribun penonton, penambahan fasilitas penunjang pemain dan ofisial, hingga pemasangan sistem pencahayaan berstandar internasional.

Di satu sisi, Andre menyatakan kendati pada awal musim ini laga Semen Padang FC banyak di luar Sumbar, dukungan Ranah Minang untuk tim kebanggaan akan selalu ada. Buktinya pada perjuangan pada musim lalu, seluruh masyarakat Sumbar berdoa untuk menyelamatkan tim kabau sirah dari degradasi.

“Saya berharap dengan semakin meningkatkan infrastruktur dan fasilitas yang ada di Stadion GOR Haji Agus Salim Padang nantinya,” tutup Andre.

Penulis : Muhammad Noli Hendra
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

