Layanan Kependudukan di MPP Pekanbaru Paling Banyak Diminati Warga

Jumlah kunjungan masyarakat ke MPP Pekanbaru pada Juli 2025 mencapai 15.693, dengan Disdukcapil mendominasi hingga 10.360 kunjungan.
Arif Gunawan
Arif Gunawan
Senin, 11 Agustus 2025 | 21:21
Bisnis.com, PEKANBARU – Layanan administrasi kependudukan menjadi primadona di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru. 

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, jumlah kunjungan masyarakat ke MPP pada Juli 2025 mencapai 15.693, dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mendominasi hingga 10.360 kunjungan.

Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru Akmal Khairi mengatakan MPP yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman saat ini menampung 18 instansi dengan total 1.403 jenis layanan di 72 loket. 

Instansi yang sudah bergabung antara lain Polri, Kejaksaan Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Pengoperasian MPP ini bertujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan. Ke depan, setelah pembangunan gedung utama MPP selesai, akan lebih banyak instansi yang bergabung,” ujarnya, Senin (11/8/2025).

Dia menambahkan, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang direncanakan bergabung antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, serta Dinas Sosial. 

“Nantinya layanan akan semakin lengkap, mulai dari perizinan hotel, kesehatan, hingga program sosial,” tambahnya.

Selain Disdukcapil, enam layanan teratas yang paling banyak diakses masyarakat pada Juli 2025 meliputi BPJS Kesehatan (1.163 kunjungan), DPMPTSP (942), Polri (914), Samsat (703), BPN Kota Pekanbaru (279), dan DJP (272).

Dengan jumlah kunjungan yang terus meningkat, keberadaan MPP Pekanbaru dinilai efektif memperpendek jalur birokrasi dan menghadirkan layanan publik terpadu di satu lokasi strategis.

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Ajijah

Layanan Kependudukan di MPP Pekanbaru Paling Banyak Diminati Warga
