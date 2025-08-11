Bisnis Indonesia Premium
Ada Angkutan Gratis buat Nonton Timnas U-17 di Stadion Utama Sumut, Ini Jadwal dan Daftarnya

Pemprov Sumut sediakan bus gratis untuk nonton Timnas U-17 di Stadion Utama pada 12, 15, dan 18 Agustus 2025. Rute dari Stadion Teladan dan Terminal Amplas.
Delfi Rismayeti
Delfi Rismayeti - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 20:48
Timnas Indonesia. / Reuters-Issei Kato
Timnas Indonesia. / Reuters-Issei Kato

Bisnis.com, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut) menyediakan bus gratis bagi masyarakat yang ingin menyaksikan laga Timnas U-17 dalam gelaran Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara yang digelar mulai besok, Selasa (12/8/2025).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perhubungan Sumut Moettaqien Hasrimi mengatakan, bus gratis akan disediakan terbatas oleh Pemprov Sumut dengan dua rute. Pertama, dari Stadion teladan/Jalan Sisingamangaraja—Simpang Kayu Besar—Stadion Utama. Kedua, dari Terminal Amplas—Simpang Kayu Besar—Stadion Utama.

“Jadwal keberangkatan bus dimulai pukul 13.30 WIB pada tanggal 12, 15, dan 18 Agustus 2025,” kata Moettaqien, Senin (11/8/2025).

Mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Tebing Tinggi ini mengatakan, bus yang disiapkan pihaknya akan berangkat setiap lima belas menit sekali dari titik keberangkatan pertama.

Tak tanggung-tanggung, Pemprov juga akan menyediakan bus untuk pulang sehingga penonton tak perlu khawatir terkait angkutan pulang usai menonton laga Timnas U-17 nanti.

“Bus pulang juga kita sediakan. Bus akan menunggu di Stadion Utama,” tambahnya.

Sebagai informasi, Sumut akan menjadi Tuan Rumah Piala Kemerdekaan 2025 yang akan dihelat di Stadion Utama Sumatra Utara pada tanggal 12, 15, dan 18 Agustus. Dijadwalkan, Timnas U-17 akan bertanding melawan tim tamu dari Uzbekistan, Mali, dan Tajikistan.

Moettaqien mengatakan Pemprov telah mempersiapkan secara maksimal agar event internasional ini berjalan aman dan tertib. Tak ketinggalan, kenyamanan dan keamanan masyarakat yang akan menonton laga juga menjadi perhatian.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumut Mahfullah Daulay usai mengatakan, pengamanan laga dipersiapkan sesuai dengan standar FIFA dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari Satpol PP Pemprov Sumut, Satpol PP Deli Serdang, hingga kepolisian.

Tak hanya selama event berlangsung dan saat pertandingan, pengamanan juga dilakukan di sesi-sesi latihan.

“Ada tiga negara yang menjadi tamu kita, yaitu Uzbekistan, Mali, dan Tajikistan. Kita akan memberikan pengamanan yang terbaik sesuai arahan Kepolisian,” ujar Mahfullah. (240)

Penulis : Delfi Rismayeti
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Topik

