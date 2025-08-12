Harga TBS Sawit Riau Pekan Ini Naik Menjadi Rp3.631,58 per Kg

Harga TBS sawit di Riau naik menjadi Rp3.631,58/kg untuk periode 13-19 Agustus 2025, didorong kenaikan harga CPO dan kernel.

Bisnis.com, PEKANBARU - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani di Provinsi Riau naik menjadi Rp3.631,58/kg untuk periode 13-19 Agustus 2025.

Harga terbaru ini ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim dalam rapat penetapan harga kelapa sawit mitra plasma. Hasil penetapan harga kelapa sawit periode 13 - 19 Agustus 2025 telah menggunakan tabel rendemen harga baru hasil kajian dari PPKS Medan yang disepakati oleh tim.

Kepala Dinas Perkebunan Riau Syahrial Abdi mengatakan, untuk kenaikan harga tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp22,79/kg atau mencapai 0,63% dari harga periode lalu.

"Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode 1 minggu ke depan naik menjadi Rp3.631,58/kg dan berlaku untuk periode 1 minggu ke depan," ujarnya Selasa (12/8/2025).

Kemudian, harga cangkang yang berlaku untuk 1 bulan ke depan sebesar Rp18,01/kg. Pada periode ini indeks K yang dipakai adalah indeks K untuk 1 bulan ke depan yaitu 92,18%, harga penjualan CPO minggu ini naik sebesar Rp17,15 dan kernel minggu ini naik sebesar Rp412,11 dari minggu lalu.

Ada beberapa PKS yang tidak melakukan penjualan. Berdasarkan Permentan Nomor 01 Tahun 2018 pasal 8, maka harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN. Harga rata-rata CPO KPBN periode ini adalah Rp14.598,50 dan harga kernel KPBN periode ini sebesar Rp13.150,00.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harga TBS yang ditetapkan oleh tim untuk mitra plasma mengalami kenaikan. Kenaikan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor naiknya harga CPO dan kernel,” sebutnya.

Dalam penetapan harga TBS, Provinsi Riau Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun selalu melakukan perbaikan tata kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra.

“Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma Provinsi Riau Periode 13-19 Agustus 2025:

Umur 3 Th (Rp 2.801,11);

Umur 4 Th (Rp 3.173,53);

Umur 5 Th (Rp 3.362,84);

Umur 6 Th (Rp 3.509,03);

Umur 7 Th (Rp 3.584,82);

Umur 8 Th (Rp 3.627,14);

Umur 9 Th (Rp 3.631,58);

Umur 10-20 Th (Rp 3.612,37);

Umur 21 Th (Rp 3.555,95);

Umur 22 Th (Rp 3.501,94);

Umur 23 Th (Rp 3.444,17);

Umur 24 Th (Rp 3.380,89);

Umur 25 Th (Rp 3.309,68);