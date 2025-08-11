Bisnis Indonesia Premium
Kembali Naik, TBS Sawit di Sumsel Periode I Agustus Rp3.378 per Kg

Harga TBS untuk sawit dengan umur tanam 10-20 tahun ditetapkan sebesar Rp3.378 per Kg, lebih tinggi dari periode II Juli 2025 yang dibanderol Rp3.202 per Kg.
Husnul Iga Puspita
Husnul Iga Puspita
Senin, 11 Agustus 2025 | 18:58
Ilustrasi/Bisnis
Ilustrasi/Bisnis

Bisnis.com, PALEMBANG — Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Sumatra Selatan menunjukkan tren yang cenderung positif. 

Berdasarkan hasil kesepakatan rapat Tim Penetapan harga TBS Sumatra Selatan (Sumsel), pada periode I bulan Agustus 2025, harga TBS di wilayah itu naik sebesar Rp176 per Kg.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Sumsel Mukpakanisin mengatakan harga TBS untuk  sawit dengan umur tanam 10-20 tahun ditetapkan sebesar Rp3.378 per Kg. 

Harga tersebut lebih tinggi dari periode II Juli 2025 yang dibanderol senilai Rp3.202 per Kg. 

“Harga [TBS] naik menjadi Rp3.378 per Kg untuk periode pertama bulan Agustus, karena harga CPO dan inti naik,” ujarnya, Senin (11/8/2025). 

Menurut Mukpakanisin, kenaikan harga crude palm oil (CPO) dan inti terjadi karena berkurangnya suplai TBS. Hal itu disebabkan oleh kondisi musim kemarau yang berdampak pada menurunnya jumlah produksi TBS. 

“Dan ini tidak hanya Sumsel, tetapi seluruh wilayah [menurun suplainya],” jelasnya. 

Adapun harga CPO dan inti untuk periode I bulan Agustus di Sumsel, masing-masing sebesar Rp14.198 per Kg dan Rp11.421 per Kg. 

Secara rinci harga TBS di Sumsel untuk masing-masing umur tanam kelapa sawit sebagai berikut. 

Umur 3 tahun Rp2.846 

Umur 4 tahun Rp2.935

Umur 5 tahun Rp3.067

Umur 6 tahun Rp3.104

Umur 7 tahun Rp3.103

Umur 8 tahun Rp3.207

Umur 9 tahun Rp3.267

Umur 21 tahun Rp3.367

Umur 22 tahun Rp3.372

Umur 23 tahun Rp3.348

Umur 24 tahun Rp3.252

Umur 25 tahun Rp3.262

Penulis : Husnul Iga Puspita
Editor : Ajijah

KAI Sumut Merugi Ratusan Juta karena Kasus Pencurian Besi
Bisnis Sumatra
23 menit yang lalu

KAI Sumut Merugi Ratusan Juta karena Kasus Pencurian Besi

Aceh Targetkan 6.497 Koperasi Merah Putih Beroperasi Penuh Oktober 2025
Kabar Sumatra
25 menit yang lalu

Aceh Targetkan 6.497 Koperasi Merah Putih Beroperasi Penuh Oktober 2025

Kembali Naik, TBS Sawit di Sumsel Periode I Agustus Rp3.378 per Kg
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

Kembali Naik, TBS Sawit di Sumsel Periode I Agustus Rp3.378 per Kg

Gubri Abdul Wahid Raih BWI Awards 2025 Kategori Indeks Wakaf Nasional
Kabar Sumatra
05 Agt 2025 | 20:10 WIB

Gubri Abdul Wahid Raih BWI Awards 2025 Kategori Indeks Wakaf Nasional

PDRB Capai Rp1.112 Triliun, Riau Usulkan Skema DBH Take on Product
Bisnis Sumatra
2 jam yang lalu

PDRB Capai Rp1.112 Triliun, Riau Usulkan Skema DBH Take on Product

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59 Persen di Triwulan II - 2025
Kabar Sumatra
06 Agt 2025 | 13:41 WIB

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59 Persen di Triwulan II - 2025

Program MBG di Kota Padang Sudah Menyasar 9.316 Penerima Manfaat
Kabar Sumatra
3 jam yang lalu

Program MBG di Kota Padang Sudah Menyasar 9.316 Penerima Manfaat

