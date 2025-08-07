Bisnis Indonesia Premium
Apkasindo Dorong Penetapan Harga CPO Indonesia Lewat Bursa ICDX

Apkasindo dorong penetapan harga CPO Indonesia lewat ICDX untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 12:53
Foto aerial perkebunan sawit di Riau. Bisnis/Himawan L Nugraha
Foto aerial perkebunan sawit di Riau. Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • Apkasindo mendorong penetapan harga CPO nasional melalui Bursa ICDX untuk mendukung petani dan produsen lokal.
  • Penetapan harga melalui ICDX diharapkan dapat memberikan patokan harga TBS yang lebih adil bagi petani dibandingkan bergantung pada harga internasional.
  • Apkasindo telah berdiskusi dengan pemerintah untuk merealisasikan kebijakan satu harga CPO nasional guna memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, PEKANBARU - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendorong agar harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) nasional dapat ditetapkan melalui Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX), sebagai acuan resmi yang lebih berpihak pada petani dan produsen dalam negeri.

Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung, menyampaikan selama ini penentuan harga tandan buah segar (TBS) petani cenderung tidak memiliki patokan tetap dan kerap bergantung pada harga internasional, seperti Malaysia dan Rotterdam, yang seringkali lebih menguntungkan pembeli CPO dibandingkan petani lokal.

“Selama ini kita tidak punya kiblat harga TBS yang pasti. Kadang ke Malaysia, kadang ke Rotterdam yang mana yang lebih menguntungkan pembeli. Tapi sejak ada Bursa CPO di Indonesia lewat ICDX, harga TBS petani mulai terdongkrak,” ujarnya saat membuka Sawit Indonesia Expo (SIEXPO) 2025, Kamis (7/8/2025).

Dia mencontohkan, saat ini harga TBS petani berada di kisaran Rp3.400 hingga Rp3.450 per kilogram, yang disebutnya sebagai bukti peran nyata ICDX dalam memperbaiki posisi tawar petani sawit Indonesia.

Gulat juga memberikan apresiasi kepada Direktur ICDX Feni Wijaya yang dianggap sebagai salah satu aktor kunci di balik hadirnya Bursa CPO Indonesia. "Beliau ini penyelamat harga TBS petani sawit," ucapnya.

Selain itu, Gulat mengungkapkan bahwa tim dari Apkasindo termasuk Sekjen Reno Aprino, telah bertemu langsung dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan guna membahas mekanisme penetapan satu harga CPO nasional melalui Bursa ICDX.

“Langkah ini penting untuk memastikan keadilan harga dan perlindungan bagi petani sawit. Kalau sudah ada rujukan harga dari dalam negeri, kita tidak perlu lagi menggantungkan diri pada pasar luar,” tambah Gulat.

Apkasindo berharap upaya ini segera direalisasikan dan dapat menjadi landasan kebijakan yang memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia, sekaligus menjamin kesejahteraan petani sawit nasional.

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Rio Sandy Pradana

Apkasindo Dorong Penetapan Harga CPO Indonesia Lewat Bursa ICDX
Bisnis Sumatra
22 menit yang lalu

Apkasindo Dorong Penetapan Harga CPO Indonesia Lewat Bursa ICDX

Truk ODOL Dilarang Masuk Jalan Dalam Kota Pekanbaru, Pelanggar Terancam Ditilang
Kabar Sumatra
3 jam yang lalu

Truk ODOL Dilarang Masuk Jalan Dalam Kota Pekanbaru, Pelanggar Terancam Ditilang

Meski Konsumsi Rumah Tangga Sumut Naik, Belanja Masyarakat Masih Tertekan
Bisnis Sumatra
3 jam yang lalu

Meski Konsumsi Rumah Tangga Sumut Naik, Belanja Masyarakat Masih Tertekan

Gubri Abdul Wahid Raih BWI Awards 2025 Kategori Indeks Wakaf Nasional
Kabar Sumatra
05 Agt 2025 | 20:10 WIB

Gubri Abdul Wahid Raih BWI Awards 2025 Kategori Indeks Wakaf Nasional

Pemprov Sumsel Lirik Pemanfaatan Alur Sungai untuk Angkutan Batubara
Bisnis Sumatra
5 jam yang lalu

Pemprov Sumsel Lirik Pemanfaatan Alur Sungai untuk Angkutan Batubara

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59 Persen di Triwulan II - 2025
Kabar Sumatra
23 jam yang lalu

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59 Persen di Triwulan II - 2025

Pendapatan APBD Sumbar Semester I/2025 Capai Rp10,41 Triliun, Ada Tantangan Ke Depan
Bisnis Sumatra
13 jam yang lalu

Pendapatan APBD Sumbar Semester I/2025 Capai Rp10,41 Triliun, Ada Tantangan Ke Depan

