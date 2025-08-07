Bisnis Indonesia Premium
Kementerian UMKM Dukung Ekspor Turunan Sawit Lewat Hilirisasi Berbasis Koperasi

Kementerian UMKM berkomitmen dalam mendorong ekspor produk hilir kelapa sawit yang melibatkan UMKM dan koperasi lokal.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 14:48
Kumpulan buah sawit yang telah lepas dari tandan sebelum dikirim ke pabrik kelapa sawit PT Sahabat Mewah dan Makmur, Belitung Timur, Rabu (28/8/2024). / Bisnis-Annasa Rizki Kamalina
Kumpulan buah sawit yang telah lepas dari tandan sebelum dikirim ke pabrik kelapa sawit PT Sahabat Mewah dan Makmur, Belitung Timur, Rabu (28/8/2024). / Bisnis-Annasa Rizki Kamalina

Bisnis.com, PEKANBARU -- Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berkomitmen dalam mendorong ekspor produk hilir kelapa sawit yang melibatkan UMKM dan koperasi lokal. Hal ini ditegaskan dalam pembukaan Pameran Sawit Indonesia Expo dan Conference (SIEXPO) 2025 di Pekanbaru.

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rahman mengatakan pemerintah menekankan pentingnya penguatan hilirisasi sebagai jalan untuk menembus pasar ekspor.

Menurutnya, kelapa sawit bukan hanya milik industri besar, tetapi juga peluang besar bagi pelaku UMKM untuk naik kelas melalui ekspor produk turunan bernilai tambah.

“Nilai tambah produk hilir jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor mentah. Kementerian juga ditugaskan untuk ikut mengawasi ekspor, jadi kami punya peran besar dalam memastikan hilirisasi berjalan optimal,” kata Bagus, Kamis (7/8/2025).

Ia menambahkan, sektor pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit menyerap lebih dari 40 juta tenaga kerja. Oleh karena itu, hilirisasi yang melibatkan koperasi dan UMKM akan membuka peluang ekonomi yang lebih merata, terutama di daerah sentra produksi seperti Riau.

Pameran SIEXPO 2025, yang juga dirangkaikan dengan Pekan UKMK Sawit Nusantara, menjadi ajang penting untuk memamerkan potensi hilirisasi sawit. Acara ini diikuti oleh 166 peserta pameran dari 110 perusahaan nasional dan internasional, serta 20 pelaku UMKM dari berbagai daerah.

Ketua Pelaksana SIEXPO 2025 Qayuum Amri menyampaikan bahwa pameran ini dirancang inklusif. Tidak ada biaya bagi peserta dari kalangan UMKM, koperasi, pesantren, maupun kampus. “Ini bentuk ikhtiar kami untuk membesarkan yang kecil, memperkuat yang menengah, dan mempertahankan yang besar,” ujar Qayuum.

Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan daerah itu memiliki potensi besar untuk menjadi motor hilirisasi sawit nasional. Dengan luas perkebunan sawit mencapai sekitar 3,4 juta hektare dan kontribusi terhadap CPO nasional sekitar 20%, Riau siap menjadi pusat ekspor produk turunan sawit berbasis koperasi.

“Kita sudah punya pabrik minyak goreng berbasis KUD di Kuansing yang siap diresmikan. Ini akan jadi yang pertama di Indonesia dan menjadi role model hilirisasi berbasis rakyat,” ujarnya.

Ketua Umum Apkasindo dan Dewan Pengarah SIEXPO 2025, Gulat Manurung, menekankan hilirisasi bukan sekadar jargon, tetapi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 

“Petani kita tak boleh hanya jadi penonton. Dengan hadirnya Bursa CPO Indonesia (ICDX), harga TBS petani mulai terangkat, dan hilirisasi akan membuat posisi tawar kita makin kuat,” katanya.

SIEXPO 2025 berlangsung selama tiga hari penuh dan menjadi pameran hybrid pertama dalam sejarah penyelenggaraannya, menggabungkan sesi offline dan online. Rangkaian acara juga mencakup seminar nasional, pelatihan UMKM, business matching, serta pertunjukan budaya, menjadikan SIEXPO sebagai platform kolaboratif untuk mendorong Indonesia Emas 2045 melalui sawit berkelanjutan.

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Ajijah

Pameran Imox 2025 Resmi Digelar di Batam, Pertemukan Para Pelaku Usaha Maritim
Bisnis Sumatra
19 menit yang lalu

Pameran Imox 2025 Resmi Digelar di Batam, Pertemukan Para Pelaku Usaha Maritim

Generasi Muda di Kepri Terjebak Judol, Depositnya Sampai Ratusan Juta
Bisnis Sumatra
31 menit yang lalu

Generasi Muda di Kepri Terjebak Judol, Depositnya Sampai Ratusan Juta

Tumpang Tindih Kepemilikan Lahan Hambat Konstruksi Tol Palembang-Betung
Kabar Sumatra
1 jam yang lalu

Tumpang Tindih Kepemilikan Lahan Hambat Konstruksi Tol Palembang-Betung

Gubri Abdul Wahid Raih BWI Awards 2025 Kategori Indeks Wakaf Nasional
Kabar Sumatra
05 Agt 2025 | 20:10 WIB

Gubri Abdul Wahid Raih BWI Awards 2025 Kategori Indeks Wakaf Nasional

Perekonomian Kepri Kuartal I/2025 Ungguli Nasional dan Tertinggi di Sumbagut
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

Perekonomian Kepri Kuartal I/2025 Ungguli Nasional dan Tertinggi di Sumbagut

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59 Persen di Triwulan II - 2025
Kabar Sumatra
06 Agt 2025 | 13:41 WIB

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59 Persen di Triwulan II - 2025

Kementerian UMKM Dukung Ekspor Turunan Sawit Lewat Hilirisasi Berbasis Koperasi
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

Kementerian UMKM Dukung Ekspor Turunan Sawit Lewat Hilirisasi Berbasis Koperasi

