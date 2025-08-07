Bisnis Indonesia Premium
Wisatawan Nusantara Tujuan ke Sumsel Capai 2,42 Juta pada Juni

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perjalanan wisatawan nusantara tujuan Sumatra Selatan pada Juni 2025 mencapai 2,42 juta.
Husnul Iga Puspita
Husnul Iga Puspita
Kamis, 7 Agustus 2025 | 19:53
Kota Palembang, Sumsel/Bisnis
Kota Palembang, Sumsel/Bisnis

Bisnis.com,  PALEMBANG — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perjalanan wisatawan nusantara tujuan Sumatra Selatan pada Juni 2025 mencapai 2,42 juta. 

Kepala BPS Sumatra Selatan (Sumsel) Moh Wahyu Yulianto mengatakan bahwa jumlah wisatawan nusantara (wisnus) itu masih didominasi oleh masyarakat dari dalam wilayah Sumsel.

“Sebanyak 77,08% dari jumlah itu merupakan wisnus dari dalam wilayah Sumsel,” katanya, dikutip Kamis (7/8/2025).

Sementara, imbuhnya, wisnus yang berasal dari luar Provinsi Sumsel mencapai kisaran 500 ribu perjalanan atau sebesar 22,92%. 

“Wisnus dari luar yang terbanyak  mengunjungi Sumsel berasal dari Lampung 36,54%, kemudian Provinsi Jambi 12,47%, Bengkulu 11,94%,” terangnya.

Wahyu mengungkapkan secara kumulatif wisnus yang bertolak ke Sumsel sejak Januari hingga Juni tahun ini telah mencapai 13,31 juta. 

Angka itu menunjukkan adanya peningkatan sebesar 55,29% dibandingkan semester I tahun 20024 (year on year). 

“Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, [wisnus]  mengalami peningkatan yang signifikan,”terangnya. 

Namun demikian, peningkatan jumlah wisnus ke Sumsel tidak sejalan dengan tingkat penghunian kamar (TPK) hotel. 

Dia menerangkan pada Juni tahun ini, TPK hotel bintang di Sumsel sebesar 46,42% atau merosot sebesar 4,71 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 48,14%. 

TPK hotel bintang Sumsel pada Juni, tertinggi pada hotel bintang lima yang sebesar 54,63%. Sementara untuk yang terendah yaitu TPK hotel bintang dua yang sebesar 34,54%. 

“Untuk rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang di Juni kemarin sebesar 1,37 malam,” pungkasnya. 

Penulis : Husnul Iga Puspita
Editor : Ajijah

