Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nagari Creative Hub Diharapkan jadi Lokomotif Pengembangan Ekonomi Kreatif di Sumbar

Pemprov Sumbar berkolaborasi dengan sejumlah pihak untuk mensukseskan program Nagari Creative Hub yang dirancang untuk melakukan pengembangan ekonomi kreatif.
Muhammad Noli Hendra
Muhammad Noli Hendra - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 19:08
Share
Ilustrasi/Bisnis
Ilustrasi/Bisnis

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat berkolaborasi dengan sejumlah pihak untuk mensukseskan program Nagari Creative Hub yang dirancang untuk melakukan pengembangan ekonomi kreatif yang ada di daerah.

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengatakan program Nagari Creative Hub akan difungsikan sebagai titik temu ide dan kegiatan produktif masyarakat nagari, khususnya anak muda, dan untuk menjalankannya itu diperlukan adanya digitalisasi.

“Keberadaan Nagari Creative Hub ini peluang yang bagus untuk UMKM, seperti yang kami lakukan berkolaborasi dengan perguruan tinggi Politeknik Negeri Padang (PNP) dalam mendukung program Nagari Creative Hub, yang kini tengah digagas sebagai pusat kreativitas dan pemberdayaan generasi muda nagari,” katanya, Kamis (7/8/2025).

Dia menyebutkan melalui kolaborasi dengan kampus itu, akan disiapkan fasilitas yang dilengkapi internet gratis, sudut UMKM, hingga ruang kolaborasi terbuka seperti Teras Nagari. Tujuannya, agar generasi muda memiliki ruang untuk berkarya dan membangun usaha berbasis digital tanpa harus meninggalkan kampung halaman.

Menurutnya pembangunan sumber daya manusia di bidang digital menjadi elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. “Di Sumbar, kita butuh pengembangan bisnis digital. Karena itu, kami menggagas Nagari Creative Hub yang memerlukan banyak ahli digital di berbagai aspek,” ujar dia.

Kemudian Pemprov Sumbar juga akan menyediakan pelatihan dan pendampingan teknis agar pemuda nagari mampu memanfaatkan teknologi dalam pengembangan usaha. Vasko berharap, inisiatif ini menjadi solusi atas tantangan urbanisasi dan terbatasnya lapangan kerja di daerah.

Baca Juga

“Dengan pelatihan dan dukungan ini, kami ingin anak-anak muda tidak harus merantau ke kota, tapi bisa menciptakan peluang kerja sendiri di nagari mereka,” sebutnya.

Selain fokus pada transformasi digital, pemerinta daerah juga mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat, dengan melibatkan langsung warga lokal dalam pengelolaan objek wisata di nagari.

“Kami ingin masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan objek wisata. Dengan begitu, nilai ekonomi dari sektor pariwisata bisa dirasakan masyarakat, sekaligus menjaga budaya Minangkabau,” ungkapnya lagi.

Direktur PNP Surfa Yondri menyambut baik sinergi antara Pemprov dan dunia pendidikan vokasi tersebut. Menurutnya, sebagian besar lulusan PNP selama ini memilih bekerja di luar daerah karena peluang di kampung halaman masih terbatas. “Destinasi lulusan kami masih dominan ke luar Sumbar, ke perantauan dari dulu hingga kini,” kata Surfa.

Dikatakannya saat ini PNP tengah mengembangkan program Lapak Digital sebagai bentuk dukungan terhadap digitalisasi UMKM serta penciptaan ekosistem kerja berbasis teknologi.

Oleh karena itu, melalui kolaborasi tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pengembangan nagari yang mandiri, produktif, dan mampu bersaing dalam ekonomi digital. 

Terpisah, di Kabupaten Tanah Datar juga menaruh harapan yang banyak terhadap program Nagari Creative Hub tersebut. Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan bahwa potensi wisata dan ekonomi kreatif nagari-nagari atau desa di Tanah Datar cukup banyak dan bervariasi. 

“Potensi-potensi itu harus dioptimalkan dengan berbagai upaya seperti strategi digitalisasi dan inovatif atau program Nagari Creative Hub,” tegasnya.

Menurutnya ada banyak potensi dan produk unggulan daerah yang belum dikelola secara optimal di Tanah Datar, sementara jika dikembangkan dengan baik, dapat bersaing di pasar nasional hingga Internasional.

Dia berpendapat, Program Nagari Creative Hub bisa mengangkat potensi lokal yang selama ini mungkin dianggap biasa saja oleh sebahagian masyarakat. Namun dengan inovasi dan pemasaran yang tepat (digitalisasi) produk-produk ini bisa memiliki daya saing yang tinggi ditambah lagi.

Eka menyampaikan di setiap nagari/desa memiliki peluang ekonomi yang cukup luas. Sehingga dengan adanya program Nagari Creative Hub itu, akan menghubungkan nagari dengan berbagai lembaga, lalu UMKM dan ekonomi kreatif mendapatkan dukungan permodalan dan pemerintah daerah hadir untuk itu dan memberikan dukungan penuh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Muhammad Noli Hendra
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Alfamart (AMRT) Navigates Margin Pressure as Profit Prospects Hold Steady
Premium
2 menit yang lalu

Alfamart (AMRT) Navigates Margin Pressure as Profit Prospects Hold Steady

Rekomendasi Anyar untuk Emiten Menara Mitratel (MTEL) usai Bukukan Pertumbuhan Kinerja
Premium
33 menit yang lalu

Rekomendasi Anyar untuk Emiten Menara Mitratel (MTEL) usai Bukukan Pertumbuhan Kinerja

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kriya Unggulan dari 27 Kabupaten/Kota di Jabar Bersaing di Dekranasda Award 2025

Kriya Unggulan dari 27 Kabupaten/Kota di Jabar Bersaing di Dekranasda Award 2025

Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenparekraf Lindungi Pelaku Ekraf

Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenparekraf Lindungi Pelaku Ekraf

Catat, Ini Kalender Event Menarik di Jabar Sepanjang Juli 2025

Catat, Ini Kalender Event Menarik di Jabar Sepanjang Juli 2025

Realisasi Transfer ke Daerah di Sumbar Rp10,45 Triliun hingga Semester I/2025

Realisasi Transfer ke Daerah di Sumbar Rp10,45 Triliun hingga Semester I/2025

Pendapatan APBD Sumbar Semester I/2025 Capai Rp10,41 Triliun, Ada Tantangan Ke Depan

Pendapatan APBD Sumbar Semester I/2025 Capai Rp10,41 Triliun, Ada Tantangan Ke Depan

Pendapatan Negara di Sumbar Capai Rp4 Triliun hingga Semester I/2025

Pendapatan Negara di Sumbar Capai Rp4 Triliun hingga Semester I/2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Wisatawan Nusantara Tujuan ke Sumsel Capai 2,42 Juta pada Juni
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

Wisatawan Nusantara Tujuan ke Sumsel Capai 2,42 Juta pada Juni

Harga TBS Sawit Sumut Pekan Ini Naik Lagi, Tembus Rp3.592,67 per Kilogram
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

Harga TBS Sawit Sumut Pekan Ini Naik Lagi, Tembus Rp3.592,67 per Kilogram

Kejati Sumsel Sita Uang Rp506 Miliar Perkara Dugaan Korupsi Bank BUMN
Kabar Sumatra
1 jam yang lalu

Kejati Sumsel Sita Uang Rp506 Miliar Perkara Dugaan Korupsi Bank BUMN

Gubri Abdul Wahid Raih BWI Awards 2025 Kategori Indeks Wakaf Nasional
Kabar Sumatra
05 Agt 2025 | 20:10 WIB

Gubri Abdul Wahid Raih BWI Awards 2025 Kategori Indeks Wakaf Nasional

Nagari Creative Hub Diharapkan jadi Lokomotif Pengembangan Ekonomi Kreatif di Sumbar
Kabar Sumatra
1 jam yang lalu

Nagari Creative Hub Diharapkan jadi Lokomotif Pengembangan Ekonomi Kreatif di Sumbar

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59 Persen di Triwulan II - 2025
Kabar Sumatra
06 Agt 2025 | 13:41 WIB

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59 Persen di Triwulan II - 2025

Ungguli Sumut dan Riau, Ekonomi Aceh di TW II/ 2025 Tumbuh 4,82%
Bisnis Sumatra
2 jam yang lalu

Ungguli Sumut dan Riau, Ekonomi Aceh di TW II/ 2025 Tumbuh 4,82%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pendapatan APBD Sumbar Semester I/2025 Capai Rp10,41 Triliun, Ada Tantangan Ke Depan

2

Apkasindo Dorong Penetapan Harga CPO Indonesia Lewat Bursa ICDX

3

Meski Konsumsi Rumah Tangga Sumut Naik, Belanja Masyarakat Masih Tertekan

4

Pemprov Sumsel Lirik Pemanfaatan Alur Sungai untuk Angkutan Batubara

5

Pameran Imox 2025 Resmi Digelar di Batam, Pertemukan Para Pelaku Usaha Maritim

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Pertumbuhan Penumpang Peswat Hanya 2 Persen
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pendapatan APBD Sumbar Semester I/2025 Capai Rp10,41 Triliun, Ada Tantangan Ke Depan

2

Apkasindo Dorong Penetapan Harga CPO Indonesia Lewat Bursa ICDX

3

Meski Konsumsi Rumah Tangga Sumut Naik, Belanja Masyarakat Masih Tertekan

4

Pemprov Sumsel Lirik Pemanfaatan Alur Sungai untuk Angkutan Batubara

5

Pameran Imox 2025 Resmi Digelar di Batam, Pertemukan Para Pelaku Usaha Maritim