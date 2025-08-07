Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ungguli Sumut dan Riau, Ekonomi Aceh di TW II/ 2025 Tumbuh 4,82%

Ekonomi Aceh tumbuh 4,82% pada Triwulan II/2025, mengungguli provinsi tetangga yang dikenal berkontribusi besar terhadap perekonomian Pulau Sumatra.
Delfi Rismayeti
Delfi Rismayeti - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 18:48
Share
Jaringan irigasi Daerah Irigasi (DI) Lhok Guci di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh - Dok. Kementerian PU.
Jaringan irigasi Daerah Irigasi (DI) Lhok Guci di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh - Dok. Kementerian PU.

Bisnis.com, MEDAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat ekonomi wilayah ini tumbuh 4,82% (year-on-year/ yoy) pada Triwulan II/2025, mengungguli provinsi tetangga yang dikenal berkontribusi besar terhadap perekonomian Pulau Sumatra seperti Sumatra Utara (Sumut) dan Riau.

Diketahui, ekonomi Sumut tumbuh 4,69% (yoy) pada Triwulan II/2025, sementara Riau di angka 4,59% (yoy).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Aceh Tasdik Ilhamudin mengatakan, pertumbuhan ekonomi Aceh di triwulan II secara tahunan maupun kuartalan terhitung membaik. Di Triwulan I/2025, ekonomi Aceh bertumbuh 4,59% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Aceh periode ini juga tercatat lebih tinggi dari Triwulan II/2024 yang sebesar 4,54% (yoy).

Sedangkan secara kuartalan, pola pertumbuhan ekonomi Aceh di triwulan II hampir selalu sama dalam empat tahun belakangan, di mana terkontraksi pada triwulan I dan dan tumbuh signifikan di triwulan II. Aceh mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,02% (q-to-q) di Triwulan II/ dari Triwulan I/2025 yang terkontraksi hingga sedalam 6,05% (q-to-q).

“Pertumbuhan ekonomi pada year-on-year kuartal II/ 2025 menunjukkan tren positif dan peningkatan berkelanjutan dibandingkan kuartal dan tahun sebelumnya,” kata Tasdik, dikutip Kamis (7/8/2025).

Ada tiga lapangan usaha utama yang disebut Tasdik menopang pertumbuhan ekonomi daerah ini, antara lain pertanian yang berkontribusi hingga 31,52% terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh triwulan ini; perdagangan (15,11%); dan administrasi pemerintahan (9,18%).

Baca Juga

Seluruh kategori disebutnya berkontribusi positif dengan lapangan usaha pengadaan air yang mencatatkan kontribusi terendah.

Kendati memiliki share terbesar dalam PDRB Aceh, laju pertumbuhan kategori pertanian di triwulan II/2025 baru berkisar 6,93%, atau berada di posisi kedua setelah kategori transportasi dan pergudangan yang mampu tumbuh hingga 13,37% di periode ini.

Namun dari sisi sumber pertumbuhan, kategori pertanian berandil dominan dengan sumbangan 1,81% dari persentase pertumbuhan ekonomi Aceh Triwulan II/2025; disusul oleh kategori transportasi dan pergudangan yang berandil 1,02%; dan perdagangan yang berandil 0,95%.

Sedangkan administrasi pemerintahan yang masuk tiga besar kategori dengan share terbesar dalam PDRB Aceh Triwulan II/2025, mencatatkan sumber pertumbuhan yang negatif, yakni -0,02%.

Adapun struktur PDRB Aceh menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada Triwulan II/2025 menunjukkan bahwa ekonomi Aceh masih didominasi oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mencapai 64,43%.

Disampaikan Tasdik, pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga pada periode ini berada di bawah komponen ekspor barang dan jasa dengan kontribusi sebesar 55,24%. Lalu, pembentukan modal tetap dan bruto sebesar 30,72%; serta pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 16,29%. Sementara PDRB Aceh berdasarkan atas harga berlaku (ADHB) pada periode ini mencapai Rp63,84 triliun.

Meski tercatat memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari provinsi tetangga seperti Sumut, Riau, maupun Sumatra Barat (Sumbar), Provinsi Aceh baru berkontribusi sebesar 4,89% terhadap perekonomian Pulau Sumatra secara keseluruhan.

Kontribusi terbesar terhadap PDRB Sumatra di Triwulan II/2025 disumbang oleh Sumatra Utara (23,50%); sedangkan laju pertumbuhan tertinggi triwulan ini terjadi Kepulauan Riau (7,14%). (240)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Delfi Rismayeti
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Alfamart (AMRT) Navigates Margin Pressure as Profit Prospects Hold Steady
Premium
3 menit yang lalu

Alfamart (AMRT) Navigates Margin Pressure as Profit Prospects Hold Steady

Rekomendasi Anyar untuk Emiten Menara Mitratel (MTEL) usai Bukukan Pertumbuhan Kinerja
Premium
33 menit yang lalu

Rekomendasi Anyar untuk Emiten Menara Mitratel (MTEL) usai Bukukan Pertumbuhan Kinerja

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Aceh Larang Karet Mentah Dibawa Keluar Daerah, Ada Apa?

Aceh Larang Karet Mentah Dibawa Keluar Daerah, Ada Apa?

Densus 88 Tangkap 2 ASN Terduga Teroris di Aceh, Kemenag Siap Berikan Sanksi Tegas

Densus 88 Tangkap 2 ASN Terduga Teroris di Aceh, Kemenag Siap Berikan Sanksi Tegas

Biografi Teuku Umar: Sang Singa Aceh yang Menipu Belanda Demi Bangsanya

Biografi Teuku Umar: Sang Singa Aceh yang Menipu Belanda Demi Bangsanya

Istana Soal Data Pertumbuhan Ekonomi: Kalau Turun Dipercaya, Naik Tidak

Istana Soal Data Pertumbuhan Ekonomi: Kalau Turun Dipercaya, Naik Tidak

Airlangga Buka-bukaan Strategi Genjot Ekonomi di Semester II/2025

Airlangga Buka-bukaan Strategi Genjot Ekonomi di Semester II/2025

Ekonomi Kaltim Melambat pada Kuartal II/2025, Tumbuh 4,69% YoY

Ekonomi Kaltim Melambat pada Kuartal II/2025, Tumbuh 4,69% YoY

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Wisatawan Nusantara Tujuan ke Sumsel Capai 2,42 Juta pada Juni
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

Wisatawan Nusantara Tujuan ke Sumsel Capai 2,42 Juta pada Juni

Harga TBS Sawit Sumut Pekan Ini Naik Lagi, Tembus Rp3.592,67 per Kilogram
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

Harga TBS Sawit Sumut Pekan Ini Naik Lagi, Tembus Rp3.592,67 per Kilogram

Kejati Sumsel Sita Uang Rp506 Miliar Perkara Dugaan Korupsi Bank BUMN
Kabar Sumatra
1 jam yang lalu

Kejati Sumsel Sita Uang Rp506 Miliar Perkara Dugaan Korupsi Bank BUMN

Gubri Abdul Wahid Raih BWI Awards 2025 Kategori Indeks Wakaf Nasional
Kabar Sumatra
05 Agt 2025 | 20:10 WIB

Gubri Abdul Wahid Raih BWI Awards 2025 Kategori Indeks Wakaf Nasional

Nagari Creative Hub Diharapkan jadi Lokomotif Pengembangan Ekonomi Kreatif di Sumbar
Kabar Sumatra
1 jam yang lalu

Nagari Creative Hub Diharapkan jadi Lokomotif Pengembangan Ekonomi Kreatif di Sumbar

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59 Persen di Triwulan II - 2025
Kabar Sumatra
06 Agt 2025 | 13:41 WIB

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59 Persen di Triwulan II - 2025

Ungguli Sumut dan Riau, Ekonomi Aceh di TW II/ 2025 Tumbuh 4,82%
Bisnis Sumatra
2 jam yang lalu

Ungguli Sumut dan Riau, Ekonomi Aceh di TW II/ 2025 Tumbuh 4,82%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pendapatan APBD Sumbar Semester I/2025 Capai Rp10,41 Triliun, Ada Tantangan Ke Depan

2

Apkasindo Dorong Penetapan Harga CPO Indonesia Lewat Bursa ICDX

3

Meski Konsumsi Rumah Tangga Sumut Naik, Belanja Masyarakat Masih Tertekan

4

Pemprov Sumsel Lirik Pemanfaatan Alur Sungai untuk Angkutan Batubara

5

Pameran Imox 2025 Resmi Digelar di Batam, Pertemukan Para Pelaku Usaha Maritim

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Pertumbuhan Penumpang Peswat Hanya 2 Persen
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pendapatan APBD Sumbar Semester I/2025 Capai Rp10,41 Triliun, Ada Tantangan Ke Depan

2

Apkasindo Dorong Penetapan Harga CPO Indonesia Lewat Bursa ICDX

3

Meski Konsumsi Rumah Tangga Sumut Naik, Belanja Masyarakat Masih Tertekan

4

Pemprov Sumsel Lirik Pemanfaatan Alur Sungai untuk Angkutan Batubara

5

Pameran Imox 2025 Resmi Digelar di Batam, Pertemukan Para Pelaku Usaha Maritim