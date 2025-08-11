Bisnis Indonesia Premium
Program MBG di Kota Padang Sudah Menyasar 9.316 Penerima Manfaat

Selain pelajar dari semua kelompok sekolah, mulai dari PAUD, SLB, sampai dengan SMA, MBG juga diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Muhammad Noli Hendra
Muhammad Noli Hendra - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 16:43
Sejumlah murid menyantap menu makanan di SDN Cilangkap 5, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Pemerintah resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan serentak di 26 Provinsi di Indonesia. JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P
Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, menyatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) sudah menyasar sebanyak 9.316 penerima manfaat yang tersebar di tiga kecamatan.

Sekretaris Satgas MBG Kota Padang Alfiadi mengatakan penyaluran MBG tersebut berasal dari tiga satuan pelayanan pemenuhan gzi (SPPG) yang sudah beroperasi, yaitu SPPG Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur (Yayasan Asmaul Kali Damang), SPPG Batalyon Infantri 133 Kecamatan Padang Utara (BGN), selanjutnya SPPG Purus Kecamatan Padang Barat (Yayasan Pundi Amal Nusantara).

"Dari tiga SPPG yang beroperasi tersebut, total penerima manfaatnya berjumlah 6.316," katanya, Senin (11/8/2025).

Dia menjelaskan dari 6.316 penerima itu, di SPPG Parak Karakah dengan target sasaran 3.300 sudah disalurkan ke 3.228 penerima manfaat, SPPG Batalyon Infantri 133 sudah menyalurkan untuk 3.452 penerima manfaat, dan untuk SPPG Purus telah menyalurkan untuk 2.636 penerima manfaat dari target 3.437.

Lebih lanjut, Alfiadi yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang itu menerangkan bahwa selain tiga SPPG yang sudah beroperasi tersebut terdapat tujuh SPPG lain yang ditargetkan dapat beroperasi pada Agustus atau September 2025 ini.

Untuk sasaran penerima manfaat MBG, selain pelajar dari semua kelompok sekolah, mulai dari PAUD, SLB, sampai dengan SMA, MBG juga diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

"Ini sudah kamu lakukan di tiga SPPG yang beroperasi tersebut," ujarnya.

Tujuh SPPG dimaksud adalah SPPG Bangun Bangsa Tanah Sirah, Kecamatan Lubuk Begalung, SPPG Seberang Palinggam Yayaran Yusnetti Bachtiar, SPPG Kuranji Yayasan Andalas Bakti Wira Arena, SPPG Nanggalo, SPPG Ikur Koto Tangah, SPPG Padang Utara (Dekat UBH), dan SPPG Anduring.

Kemudian, Waki Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan bahwa semua pihak harus benar-benar bekerja ekstra untuk memastikan program MBG dapat berlangsung sukses di Kota Padang dan manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh semua penerima manfaat.

"Presiden Prabowo sangat serius terkait hal ini. Dana sudah disiapkan, di perubahan APBN dana sudah ditambah, untuk 2025 sudah Rp200 triliun. Dan untuk 2026 anggaran yang naik itu untuk MBG, karena itu kita perlu bersama-sama mensukseskan program ini," ungkapnya.

Dia juga mengingatkan pentingnya keakuran data untuk memastikan program MBG dapat benar-benar dampak positif terhadap sasaran penerima manfaat.

"Dari rapat evaluasi hari ini kami banyak menemukan hal menarik. Diantara yang paling penting adalah keakuratan data penerima sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing penerima," jelasnya.

Lebih lanjut, Maigus menyampaikan bahwa untuk memastikan MBG yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan indikator yang ditetapkan maka perlu dibuatkan form untuk mengukur keberhasilannya.

"Ini perlu penajaman sehingga perlu dibikin form-nya, sehingga pelaksanaan MBG ini bisa sesuai harapan Presiden Prabowo dan memberikan dampak terhadap sasaran penerima," sebutnya.

Penulis : Muhammad Noli Hendra
Editor : Ajijah

