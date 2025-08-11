Polda Riau Amankan Dua Transportir PMI Ilegal dari Malaysia

Ditreskrimum Polda Riau berhasil menangkap dua tersangka yang berperan sebagai transportir 22 pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal dari Malaysia.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau berhasil menangkap dua tersangka yang berperan sebagai transportir 22 pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal dari Malaysia.

Penangkapan dilakukan pada Sabtu (9/8/2025) dini hari di Jalan Arifin Ahmad Selinsing, Kelurahan Pelintung, Kota Dumai.

Direktur Reskrimum Polda Riau Kombes Asep Darmawan mengatakan kedua pelaku berinisial DA (49) dan MR (29) ditangkap bersama barang bukti dua unit mobil Toyota Avanza serta dua unit telepon genggam yang digunakan untuk berkoordinasi dengan jaringan pelaku.

“Keduanya menjemput para PMI ilegal yang masuk melalui pelabuhan tikus di perbatasan Dumai–Bengkalis, lalu akan membawa mereka ke lokasi penampungan sementara. Para korban ini pulang dari Malaysia tanpa prosedur resmi keimigrasian,” ujar Asep, Senin (11/8/2025).

Hasil penyelidikan mengungkapkan korban berjumlah 22 orang, terdiri dari 17 laki-laki, 4 perempuan, dan 1 anak. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Aceh, Jambi, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto menegaskan pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas arus masuk PMI ilegal dari Malaysia.

“Kasus ini menjadi peringatan bahwa jalur laut ilegal di Riau rawan dimanfaatkan jaringan pelaku. Kami akan terus memperketat pengawasan dan menindak tegas semua pihak yang terlibat,” ujarnya.

Adapun para tersangka dijerat Pasal 2 atau Pasal 4 jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Pasal 120 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Keduanya terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.