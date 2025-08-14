Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Karhutla Lebih dari 30 Kali, Dua Kabupaten di Sumsel Masuk Kategori Zona Merah

BPBD Sumatra Selatan mencatat terdapat dua daerah yang telah masuk ke dalam kategori zona merah kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Husnul Iga Puspita
Husnul Iga Puspita - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 15:11
Share
Upaya pemadaman titik api di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan./istimewa
Upaya pemadaman titik api di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan./istimewa

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Selatan mencatat terdapat dua daerah yang telah masuk ke dalam kategori zona merah kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatra Selatan (Sumsel) Sudirman menerangkan kategori zona merah diberikan kepada wilayah yang kasus karhutlanya telah mencapai lebih dari 30 kali. 

“Sebelumnya hanya Ogan Ilir, kini bertambah juga Kabupaten Musi Banyuasin yang keduanya kejadian karhutla sudah lebih dari 30 kali,” katanya, Kamis (14/8/2025). 

Secara rinci, sampai saat ini pihaknya mencatat untuk di Ogan Ilir terdapat 73 kejadian karhutla. Sedangkan di Bumi Serasan Sekate kasusnya sebanyak 31 kejadian.

Sudirman mengatakan, selain kedua kabupaten tersebut, karhutla di Sumsel juga telah melanda 12 daerah lainnya yang terdiri dari zona oranye dan zona hijau. 

Daerah yang masuk kategori oranye yaitu Ogan Komering Ilir dengan 20 kejadian karhutla, Banyuasin dengan 21 kejadian, dan Muara Enim 24 kejadian.

Baca Juga

Sedangkan zona kuning ada di sembilan daerah yakni PALI (15 kejadian) dan Musi Rawas (5). 

“Kemudian untuk OKU Timur, Palembang, Empat Lawang, dan Prabumulih masing-masing 2 kejadian, serta Lahat, Lubuklinggau, dan Muratara 1 kejadian,” jelasnya. 

Berdasarkan data BPBD Sumsel, kasus kejadian karhutla di wilayah itu juga terus mengalami peningkatan. 

Sejak awal tahun hingga 12 Agustus 2025, karhutla di Sumsel telah mencapai 200 kejadian dengan luasan lahan terbakar telah mencapai ratusan hektare. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Husnul Iga Puspita
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ada Grup Djarum dan Konglomerat Ini di SSIA, Sahamnya Masih Bertenaga?
Premium
15 menit yang lalu

Ada Grup Djarum dan Konglomerat Ini di SSIA, Sahamnya Masih Bertenaga?

State-Owned Stock Prospects Hold Steady Amid Ongoing Fundamental Tests
Premium
46 menit yang lalu

State-Owned Stock Prospects Hold Steady Amid Ongoing Fundamental Tests

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BNPB Sebut Karhutla di 6 Provinsi Prioritas Terkendali

BNPB Sebut Karhutla di 6 Provinsi Prioritas Terkendali

Operasi Penanggulangan Karhutla, BNPB Terbangkan Water Boombing Rp300 Juta per Menit

Operasi Penanggulangan Karhutla, BNPB Terbangkan Water Boombing Rp300 Juta per Menit

BMKG Pastikan Tak Ada Asap Karhutla RI Masuk ke Negara Tetangga

BMKG Pastikan Tak Ada Asap Karhutla RI Masuk ke Negara Tetangga

Efisiensi Anggaran Berlanjut, Infrastruktur di Sumsel Perlu Libatkan Swasta?

Efisiensi Anggaran Berlanjut, Infrastruktur di Sumsel Perlu Libatkan Swasta?

Ketersediaan Beras Premium di Sumsel Diklaim Aman

Ketersediaan Beras Premium di Sumsel Diklaim Aman

Sumsel Antisipasi Gagal Panen di Lahan Lebak di Tengah Prakiraan Curah Hujan Meningkat

Sumsel Antisipasi Gagal Panen di Lahan Lebak di Tengah Prakiraan Curah Hujan Meningkat

Hotspot Sumsel di Awal Agustus Capai 42 Titik

Hotspot Sumsel di Awal Agustus Capai 42 Titik

Karhutla di Solok Sumbar Telah Padam Usai Lakukan Modifikasi Cuaca

Karhutla di Solok Sumbar Telah Padam Usai Lakukan Modifikasi Cuaca

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tinjau MBG di Batam, Mendag Pastikan Pasokan Pangan untuk SPPG Tanpa Kendala
Kabar Sumatra
14 menit yang lalu

Tinjau MBG di Batam, Mendag Pastikan Pasokan Pangan untuk SPPG Tanpa Kendala

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia
Kabar Sumatra
12 Agt 2025 | 12:07 WIB

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia

Anggaran Renovasi Stadion GOR Haji Agus Salim Padang Rp200 Miliar Ditanggung APBN
Kabar Sumatra
31 menit yang lalu

Anggaran Renovasi Stadion GOR Haji Agus Salim Padang Rp200 Miliar Ditanggung APBN

Gubernur Riau Bahas Peluang Relokasi Bandara SSK II Pekanbaru
Bisnis Sumatra
42 menit yang lalu

Gubernur Riau Bahas Peluang Relokasi Bandara SSK II Pekanbaru

Efisiensi Anggaran Berlanjut, Infrastruktur di Sumsel Perlu Libatkan Swasta?
Kabar Sumatra
47 menit yang lalu

Efisiensi Anggaran Berlanjut, Infrastruktur di Sumsel Perlu Libatkan Swasta?

Investor Berminat Kembangkan Waterfront City Sungai Siak di Pekanbaru
Bisnis Sumatra
2 jam yang lalu

Investor Berminat Kembangkan Waterfront City Sungai Siak di Pekanbaru

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pasokan Beras Premium ke Gerai Retail di Medan Dibatasi Imbas Kasus Oplosan

2

Pemkot Padang Targetkan 17 Dapur MBG Terealisasi 2025

3

Harga Beras di Sumbar Capai Rp17.000 per Kg

4

Mulai 25 Agustus 2025, Bayar Parkir di Bandara SMB II Wajib Pakai e-Money

5

Karhutla Lebih dari 30 Kali, Dua Kabupaten di Sumsel Masuk Kategori Zona Merah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Sidang Perdana Pansus Terkait Kebijakan Bupati Pati
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pasokan Beras Premium ke Gerai Retail di Medan Dibatasi Imbas Kasus Oplosan

2

Pemkot Padang Targetkan 17 Dapur MBG Terealisasi 2025

3

Harga Beras di Sumbar Capai Rp17.000 per Kg

4

Mulai 25 Agustus 2025, Bayar Parkir di Bandara SMB II Wajib Pakai e-Money

5

Karhutla Lebih dari 30 Kali, Dua Kabupaten di Sumsel Masuk Kategori Zona Merah