Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hotspot Sumsel di Awal Agustus Capai 42 Titik

Hingga 7 Agustus, hotspot terbanyak berada di Musi Banyuasin yakni mencapai 11 titik. Kemudian berada di OKU Timur 8 titik dan Kabupaten Banyuasin 7 titik.
Husnul Iga Puspita
Husnul Iga Puspita - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 16:53
Share
Upaya pemadaman titik api di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan./istimewa
Upaya pemadaman titik api di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan./istimewa

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Selatan mencatat jumlah titik panas (hotspot) pada Agustus 2025 ini sebanyak 42 titik. 

Kepala Bidang Penanganam Darurat BPBD Sumsel Sudirman mengatakan bahwa pada tanggal 4 Agustus, titik hotspot di wilayah itu sempat terpantau nihil. 

“Kemudian [hotspot] muncul kembali dan mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir ini,” ujarnya, Jumat (8/8/2025).

Sepanjang 1 hingga 7 Agustus, kata dia, hotspot terbanyak berada di Kabupaten Musi Banyuasin yakni mencapai 11 titik. Kemudian berada di OKU Timur 8 titik dan Kabupaten Banyuasin 7 titik. 

“Meningkatnya hotspot ini disebabkan menurunnya potensi hujan di Sumsel,” kata dia. 

Sudirman mengatakan untuk hotspot harian pada Agustus ini tertinggi terdeteksi pada kemarin, Kamis (7/8/2025) dengan jumlah 13 titik. 

Baca Juga

Sedangkan dari tanggal 1 jumlahnya 8 titik, kemudian hari berikutnya 5 titik, tanggal 3 Agustus 2 titik, tanggal 4 Agustus 0 titik, dan di tanggal 6 dan 7 Agustus sama-sama 7 titik. 

"Hotspot mulai naik kemarin dengan sebaran di Muba 8 titik, Banyuasin dan Lahat 2 titik, serta di Muara Enim 1 titik," jelasnya. 

Dia menambahkan, untuk hotspot sepanjang tahun ini (1 Januari hingga 7 Agustus) telah mencapai 2.889 titik. Hotspot terbanyak terjadi pada Juli lalu yang mencapai 1.321 titik. 

"Kita masih mewaspadai kenaikan hotspot yang terjadi pada musim kemarau ini. Untuk itu, satgas karhutla di daerah juga terus memantau wilayahnya masing-masing,” pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Husnul Iga Puspita
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub
Premium
18 menit yang lalu

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative
Premium
48 menit yang lalu

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Perusahaan Pemegang HGU dan HTI Diminta Tak Abaikan Kewajiban Pencegahan Karhutla

Perusahaan Pemegang HGU dan HTI Diminta Tak Abaikan Kewajiban Pencegahan Karhutla

BNPB: Karhutla di Kalimantan Tengah Lebih Sulit Ditangani daripada di NTT

BNPB: Karhutla di Kalimantan Tengah Lebih Sulit Ditangani daripada di NTT

Kebakaran Hutan dan Lahan Jadi Ancaman Utama Capai Target FOLU Net Sink 2030

Kebakaran Hutan dan Lahan Jadi Ancaman Utama Capai Target FOLU Net Sink 2030

Karhutla di Solok Sumbar Telah Padam Usai Lakukan Modifikasi Cuaca

Karhutla di Solok Sumbar Telah Padam Usai Lakukan Modifikasi Cuaca

Karhutla di Sumsel Tahun Ini Sudah Terjadi 54 Kali

Karhutla di Sumsel Tahun Ini Sudah Terjadi 54 Kali

BPBD Datangkan 2 Regu Kemenhut Jambi untuk Bantu Atasi Karhutla di Sumbar

BPBD Datangkan 2 Regu Kemenhut Jambi untuk Bantu Atasi Karhutla di Sumbar

Meraup Cuan dari Tradisi Bidar

Meraup Cuan dari Tradisi Bidar

Wisatawan Nusantara Tujuan ke Sumsel Capai 2,42 Juta pada Juni

Wisatawan Nusantara Tujuan ke Sumsel Capai 2,42 Juta pada Juni

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Meraup Cuan dari Tradisi Bidar
Kabar Sumatra
3 menit yang lalu

Meraup Cuan dari Tradisi Bidar

Gotong-royong Produksi Pupuk Organik, Desa Padang Toboh Ulakan Kini Tercipta Ekosistem Hijau
Kabar Sumatra
26 menit yang lalu

Gotong-royong Produksi Pupuk Organik, Desa Padang Toboh Ulakan Kini Tercipta Ekosistem Hijau

Pemprov Kepri Dukung Misi Pengobatan Warga Gaza di Pulau Galang
Kabar Sumatra
38 menit yang lalu

Pemprov Kepri Dukung Misi Pengobatan Warga Gaza di Pulau Galang

Gubri Abdul Wahid Raih BWI Awards 2025 Kategori Indeks Wakaf Nasional
Kabar Sumatra
05 Agt 2025 | 20:10 WIB

Gubri Abdul Wahid Raih BWI Awards 2025 Kategori Indeks Wakaf Nasional

Perkuat Ekosistem Industri Halal, BCA Gelar Sertifikasi Halal 300 UMKM di Batam
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

Perkuat Ekosistem Industri Halal, BCA Gelar Sertifikasi Halal 300 UMKM di Batam

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59 Persen di Triwulan II - 2025
Kabar Sumatra
06 Agt 2025 | 13:41 WIB

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59 Persen di Triwulan II - 2025

Wamenaker Datangi PT Bumi Sarimas Indonesia soal Nasib Buruh tak Digaji
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

Wamenaker Datangi PT Bumi Sarimas Indonesia soal Nasib Buruh tak Digaji

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Gubernur Optimistis Ekonomi Riau Makin Positif, Investasi Rp15 Triliun Siap Masuk

2

Ekonom Bank Mandiri Nilai Riau Punya Modal Kuat Jadi Pilar Ekonomi Nasional

3

OJK Kepri Dibanjiri Keluhan Pembekuan Rekening Dormant

4

Pemko Batam Imbau Warga Berhati-Hati dengan Penipuan Atas Nama DJP

5

Hotspot Sumsel di Awal Agustus Capai 42 Titik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Gubernur Optimistis Ekonomi Riau Makin Positif, Investasi Rp15 Triliun Siap Masuk

2

Ekonom Bank Mandiri Nilai Riau Punya Modal Kuat Jadi Pilar Ekonomi Nasional

3

OJK Kepri Dibanjiri Keluhan Pembekuan Rekening Dormant

4

Pemko Batam Imbau Warga Berhati-Hati dengan Penipuan Atas Nama DJP

5

Hotspot Sumsel di Awal Agustus Capai 42 Titik