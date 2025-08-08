Bisnis Indonesia Premium
OJK Kepri Dibanjiri Keluhan Pembekuan Rekening Dormant

OJK Kepri mengimbau warga tetap tenang terkait pembekuan rekening dormant oleh PPATK. OJK akan meninjau ulang kebijakan ini untuk menjaga stabilitas keuangan.
Rifki Setiawan Lubis
Rifki Setiawan Lubis - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 10:34
PPATK melakukan penghentian aktivitas bagi rekening dormant
PPATK melakukan penghentian aktivitas bagi rekening dormant
Ringkasan Berita
  • OJK Kepri mengimbau masyarakat tetap tenang terkait pemblokiran rekening dormant oleh PPATK.
  • Banyak warga menarik dana dari bank karena khawatir rekening mereka dibekukan, meskipun PPATK sudah membuka blokir.
  • OJK Kepri akan meminta pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan ini untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan menghindari keresahan masyarakat.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BATAM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengimbau agar masyarakat bersikap tenang terkait pemblokiran rekening menganggur oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam beberapa hari terakhir, banyak masyarakat dilaporkan melakukan penarikan dana di perbankan, karena resah jika rekeningnya dibekukan oleh PPATK.

Kepala OJK Kepri Sinar Danandjaya mengatakan hal ini menjadi perhatian, karena pihaknya banyak mendapat aduan dari warga yang resah.

"Dari aduan yang sampai ke kami, warga mengaku resah jika tabungan mereka yang ada di rekening perbankan turut dibekukan. Oleh karenanya, mereka melakukan konsultasi ke kita. Mengingat, perwakilan PPATK di Kepri tidak ada," katanya di Batam, Kamis (7/8/2025).

Sinar menjelaskan pihaknya akan meminta pemerintah pusat untuk meninjau ulang terkait kebijakan tersebut, karena nantinya penarikan dana secara massal ini berpotensi mengganggu kestabilan sistem keuangan di Kepri.

"Dan berdasarkan perkembangannya hingga hari ini, PPATK sudah membuka blokir. Namun demikian, kita masih belum memiliki datanya adakah rekening warga di Kepri yang turut diblokir atau tidak," paparnya.

Ia menegaskan pihaknya akan meninjau ulang mekanisme untuk pembekuan rekening dormant, sehingga tidak bisa digunakan untuk kejahatan, dan membuat masyarakat resah. 

"Kita akan terus berkoordinasi dengan OJK pusat terkait ini. Intinya, warga jangan resah dan khawatir oleh adanya hal ini. Tentunya, pemerintah akan selalu menjaga dan melindungi masyarakatnya," pungkasnya.

Penulis : Rifki Setiawan Lubis
Editor : Restu Wahyuning Asih

Topik

OJK Kepri Dibanjiri Keluhan Pembekuan Rekening Dormant
Bisnis Sumatra
32 menit yang lalu

OJK Kepri Dibanjiri Keluhan Pembekuan Rekening Dormant

Pemko Batam Imbau Warga Berhati-Hati dengan Penipuan Atas Nama DJP
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

Pemko Batam Imbau Warga Berhati-Hati dengan Penipuan Atas Nama DJP

Wisatawan Nusantara Tujuan ke Sumsel Capai 2,42 Juta pada Juni
Bisnis Sumatra
15 jam yang lalu

Wisatawan Nusantara Tujuan ke Sumsel Capai 2,42 Juta pada Juni

Gubri Abdul Wahid Raih BWI Awards 2025 Kategori Indeks Wakaf Nasional
Kabar Sumatra
05 Agt 2025 | 20:10 WIB

Gubri Abdul Wahid Raih BWI Awards 2025 Kategori Indeks Wakaf Nasional

Harga TBS Sawit Sumut Pekan Ini Naik Lagi, Tembus Rp3.592,67 per Kilogram
Bisnis Sumatra
15 jam yang lalu

Harga TBS Sawit Sumut Pekan Ini Naik Lagi, Tembus Rp3.592,67 per Kilogram

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59 Persen di Triwulan II - 2025
Kabar Sumatra
06 Agt 2025 | 13:41 WIB

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59 Persen di Triwulan II - 2025

Kejati Sumsel Sita Uang Rp506 Miliar Perkara Dugaan Korupsi Bank BUMN
Kabar Sumatra
15 jam yang lalu

Kejati Sumsel Sita Uang Rp506 Miliar Perkara Dugaan Korupsi Bank BUMN

