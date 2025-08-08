Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gubernur Optimistis Ekonomi Riau Makin Positif, Investasi Rp15 Triliun Siap Masuk

Dari sisi investasi, BKPM atau Kementerian Investasi menargetkan Riau mampu menarik investasi hingga Rp95,6 triliun tahun ini.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 15:55
Share
Penandatanganan MoU komitmen investasi pabrik gula dan perkebunan tebu di Riau, saat momen Riau Economic Forum 2025, Jumat (8/8/2025). /Bisnis-Arif Gunawan
Penandatanganan MoU komitmen investasi pabrik gula dan perkebunan tebu di Riau, saat momen Riau Economic Forum 2025, Jumat (8/8/2025). /Bisnis-Arif Gunawan

Bisnis.com, PEKANBARU -- Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan keyakinannya bahwa perekonomian Riau akan terus tumbuh positif di masa mendatang, didorong oleh kekuatan sektor sumber daya alam, industri pengolahan, jasa, dan meningkatnya realisasi investasi.

Hal ini diungkapkan Abdul Wahid dalam agenda Riau Economic Forum 2025 yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. Wahid menyebut bahwa ekonomi Riau mulai menunjukkan perbaikan signifikan, dengan pertumbuhan mencapai 4,59% year-on-year pada triwulan II/2025 dan PDRB sebesar Rp114,15 triliun.

“Kontribusi utama pertumbuhan berasal dari industri pengolahan, pertanian, dan sektor jasa. Ini menunjukkan pergeseran yang sehat dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju ekonomi bernilai tambah,” ungkapnya, Jumat (8/8/2025).

Dari sisi ekspor, Riau menurutnya tetap menjadi motor utama pertumbuhan nasional di Sumatra karena letaknya yang sangat strategis di kawasan Selat Malaka. 

Terkait sektor migas yang selama ini menjadi andalan Riau, Abdul Wahid menyebutkan adanya peluang untuk kembali meningkatkan lifting minyak melalui metode pengeboran minyak non konvensional atau MNK. 

Saat ini, sudah ada dua sumur MNK di Provinsi Riau yaitu Kelok dan Gulamo yang telah mulai dieksplorasi. Jika dimaksimalkan, potensi produksi nasional kedepan dapat mencapai 1 juta barel per hari.

Baca Juga

“Saya sudah sampaikan ke Menteri ESDM, Kepala SKK Migas, dan Menko Perekonomian. Kalau ini didukung penuh, maka target lifting nasional bisa dicapai, dan Riau kembali jadi penopang utama energi nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wahid mengungkapkan kabar baik bahwa akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) investasi senilai Rp15 triliun lebih atau US$1 miliar untuk proyek perkebunan tebu dan pabrik gula di Riau tepatnya di Kabupaten Rokan Hulu.

Selain itu, dia menyebutkan Presiden RI dan Presiden Prancis telah menandatangani kerja sama ekspor energi ke Singapura melalui kawasan Pulau Rangsang, Kepulauan Meranti. Wahid juga menyebutkan banyak investor yang berminat menanamkan modal di sektor energi baru terbarukan di Riau.

“Saat ini tinggal menunggu penyederhanaan regulasi dan kemudahan perizinan. Kami ingin pertumbuhan ekonomi Riau ditopang banyak sektor dengan pelayanan yang semakin baik,” ujarnya.

Dari sisi investasi, BKPM atau Kementerian Investasi menargetkan Riau mampu menarik investasi hingga Rp95,6 triliun tahun ini. Wahid optimistis target itu bisa tercapai, apalagi infrastruktur jalan tol seperti ruas Jambi - Pekanbaru, kemudian tol Pekanbaru - Sumatra Utara, dan Pekanbaru - Padang terus dikembangkan.

“Riau ini letaknya sangat strategis, di jantung Sumatra. Kalau tol selesai, konektivitas barat dan timur Sumatra tersambung, maka pertumbuhan ekonomi akan berlipat,” ungkapnya.

Namun, ia juga menyoroti ketimpangan dalam skema pembagian dana pusat-daerah. Meski Riau menyumbang PDRB senilai Rp1.112 triliun ke nasional pada tahun lalu, dana yang masuk ke provinsi tidak lebih dari 3%. Oleh karena itu, ia mendorong skema bagi hasil berbasis teknologi dan volume produksi.

“Kalau hasil tadi kita dibagi 10% saja, itu sudah Rp100 triliun. Itu cukup untuk membangun Riau dengan baik,” pungkasnya.

Dengan penguatan sektor hilir, peningkatan investasi, dan pembenahan infrastruktur serta fiskal, Gubernur Abdul Wahid optimistis peran Riau dalam ekonomi nasional akan semakin besar dalam beberapa tahun ke depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Unilever Indonesia (UNVR) Eyes Market Expansion, Stronger Sales as Profit Continues Slipping
Premium
2 jam yang lalu

Unilever Indonesia (UNVR) Eyes Market Expansion, Stronger Sales as Profit Continues Slipping

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup
Premium
3 jam yang lalu

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Riau Economic Forum 2025, Bahas Peluang dan Tantangan ke Depan Bumi Lancang Kuning

Riau Economic Forum 2025, Bahas Peluang dan Tantangan ke Depan Bumi Lancang Kuning

Ekonom Bank Mandiri Nilai Riau Punya Modal Kuat Jadi Pilar Ekonomi Nasional

Ekonom Bank Mandiri Nilai Riau Punya Modal Kuat Jadi Pilar Ekonomi Nasional

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59% Kuartal II/2025

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59% Kuartal II/2025

Ekonom Bank Asing Ini Percaya Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Simak Alasannya

Ekonom Bank Asing Ini Percaya Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Simak Alasannya

Fahri Hamzah: Perputaran Ekonomi Sektor Perumahan Rp310 Triliun per Tahun

Fahri Hamzah: Perputaran Ekonomi Sektor Perumahan Rp310 Triliun per Tahun

Ekonom Dorong Pelonggaran Moneter dan Kebijakan Fiskal, Ini Alasannya

Ekonom Dorong Pelonggaran Moneter dan Kebijakan Fiskal, Ini Alasannya

Mentan Ungkap Prospek Cerah Ekspor Kelapa, Dorong Penghiliran hingga Investasi

Mentan Ungkap Prospek Cerah Ekspor Kelapa, Dorong Penghiliran hingga Investasi

Ini Strategi DPMPTSP Jabar Gaet Investasi di Semester II/2025

Ini Strategi DPMPTSP Jabar Gaet Investasi di Semester II/2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Hotspot Sumsel di Awal Agustus Capai 42 Titik
Kabar Sumatra
27 menit yang lalu

Hotspot Sumsel di Awal Agustus Capai 42 Titik

Riau Economic Forum 2025, Bahas Peluang dan Tantangan ke Depan Bumi Lancang Kuning
Bisnis Sumatra
48 menit yang lalu

Riau Economic Forum 2025, Bahas Peluang dan Tantangan ke Depan Bumi Lancang Kuning

Gubernur Optimistis Ekonomi Riau Makin Positif, Investasi Rp15 Triliun Siap Masuk
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

Gubernur Optimistis Ekonomi Riau Makin Positif, Investasi Rp15 Triliun Siap Masuk

Gubri Abdul Wahid Raih BWI Awards 2025 Kategori Indeks Wakaf Nasional
Kabar Sumatra
05 Agt 2025 | 20:10 WIB

Gubri Abdul Wahid Raih BWI Awards 2025 Kategori Indeks Wakaf Nasional

Ekonom Bank Mandiri Nilai Riau Punya Modal Kuat Jadi Pilar Ekonomi Nasional
Bisnis Sumatra
2 jam yang lalu

Ekonom Bank Mandiri Nilai Riau Punya Modal Kuat Jadi Pilar Ekonomi Nasional

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59 Persen di Triwulan II - 2025
Kabar Sumatra
06 Agt 2025 | 13:41 WIB

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59 Persen di Triwulan II - 2025

OJK Kepri Dibanjiri Keluhan Pembekuan Rekening Dormant
Bisnis Sumatra
6 jam yang lalu

OJK Kepri Dibanjiri Keluhan Pembekuan Rekening Dormant

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga TBS Sawit Sumut Pekan Ini Naik Lagi, Tembus Rp3.592,67 per Kilogram

2

Wisatawan Nusantara Tujuan ke Sumsel Capai 2,42 Juta pada Juni

3

Kejati Sumsel Sita Uang Rp506 Miliar Perkara Dugaan Korupsi Bank BUMN

4

Nagari Creative Hub Diharapkan jadi Lokomotif Pengembangan Ekonomi Kreatif di Sumbar

5

Ungguli Sumut dan Riau, Ekonomi Aceh di TW II/ 2025 Tumbuh 4,82%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menteri Sosial Saifullah Yusuf Melantik 1.323 Guru Sekolah Rakyat
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga TBS Sawit Sumut Pekan Ini Naik Lagi, Tembus Rp3.592,67 per Kilogram

2

Wisatawan Nusantara Tujuan ke Sumsel Capai 2,42 Juta pada Juni

3

Kejati Sumsel Sita Uang Rp506 Miliar Perkara Dugaan Korupsi Bank BUMN

4

Nagari Creative Hub Diharapkan jadi Lokomotif Pengembangan Ekonomi Kreatif di Sumbar

5

Ungguli Sumut dan Riau, Ekonomi Aceh di TW II/ 2025 Tumbuh 4,82%