Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ekonom Bank Mandiri Nilai Riau Punya Modal Kuat Jadi Pilar Ekonomi Nasional

Posisi Riau sangat strategis dan unggul secara struktural dengan PDRB sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia dan terbesar di luar Pulau Jawa.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 15:08
Share
Foto aerial perkebunan sawit di Riau. Bisnis/Himawan L Nugraha
Foto aerial perkebunan sawit di Riau. Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, PEKANBARU -- Provinsi Riau dinilai memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk menjadi kekuatan utama perekonomian nasional di masa depan. 

Ekonom Bank Mandiri Dian Ayu Yustina menyampaikan hal ini saat menjadi narasumber dalam agenda Riau Economic Forum 2025 yang digelar Bank Indonesia sempena HUT Provinsi Riau ke-68.

Dian menyebut posisi Riau sangat strategis dan unggul secara struktural. PDRB Riau hingga kini tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia dan terbesar di luar Pulau Jawa. 

“Riau memiliki keunggulan sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari migas, minyak sawit, kelapa, hingga pulp and paper,” jelasnya Jumat (8/8/2025).

Namun dia menilai kekuatan utama Provinsi Riau ke depan tidak semata-mata dari sektor hulu. Justru peluang besar terletak pada pengembangan industri pengolahan yang mampu menyerap hasil bumi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

“Riau sangat ideal untuk mendorong hilirisasi dari sektor sumber daya alam yang dimilikinya. Ini bukan hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga akan memperkuat struktur ekonomi daerah agar lebih berdaya tahan,” ujar Dian.

Baca Juga

Selain sektor primer dan industri pengolahan, Riau juga menunjukkan pertumbuhan signifikan dari sektor jasa, terutama pendidikan dan kesehatan. Peningkatan sektor ini, kata Dian, sejalan dengan meningkatnya urbanisasi dan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang konsisten baik di Riau.

“Ini menjadi potensi baru yang dapat terus digerakkan ke depan,” tambahnya.

Dari sisi pengeluaran, Riau masih sangat ditopang oleh kinerja ekspor. Lokasinya yang berdekatan dengan Selat Malaka memberi keunggulan geografis untuk akses perdagangan internasional. 

Namun, kondisi global yang tengah melambat menjadi perhatian khusus. Harga komoditas utama Indonesia seperti minyak, CPO, batu bara, dan nikel mengalami tekanan yang cukup signifikan di pasar internasional.

“Ini alarm bagi kita semua untuk segera beralih ke produk-produk bernilai tambah. Dan saya mengapresiasi langkah pemerintah pusat maupun daerah yang serius mendorong hilirisasi hingga ke level tapak,” ujar Dian.

Selain sektor industri, sektor pariwisata juga disebut memiliki peluang tumbuh, terutama setelah viralnya event budaya Pacu Jalur dari Riau. Dian menilai momentum ini harus dimanfaatkan maksimal untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Meski demikian, masih ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian agar potensi ekonomi Riau dapat dioptimalkan. Dua di antaranya adalah peningkatan infrastruktur dan perluasan akses pembiayaan.

“Dari sisi pembiayaan, kredit di Riau tumbuh 8,9% year-on-year pada Maret 2025. Angka ini cukup tinggi dan sedikit di atas rata-rata nasional. Itu menunjukkan aktivitas ekonomi yang positif, dan perlu terus didorong agar sektor produktif, terutama UMKM dan industri hilir, makin kuat,” tuturnya.

Dian optimistis, dengan arah kebijakan yang tepat serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor keuangan, peran Riau dalam perekonomian nasional akan semakin besar ke depan. “Riau punya modal kuat, tinggal bagaimana dikelola secara konsisten dan berkelanjutan,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub
Premium
18 menit yang lalu

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative
Premium
48 menit yang lalu

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Riau Economic Forum 2025, Bahas Peluang dan Tantangan ke Depan Bumi Lancang Kuning

Riau Economic Forum 2025, Bahas Peluang dan Tantangan ke Depan Bumi Lancang Kuning

Gubernur Optimistis Ekonomi Riau Makin Positif, Investasi Rp15 Triliun Siap Masuk

Gubernur Optimistis Ekonomi Riau Makin Positif, Investasi Rp15 Triliun Siap Masuk

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59% Kuartal II/2025

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59% Kuartal II/2025

Ekonomi Malut Dipatok Tumbuh hingga 13% pada 2026

Ekonomi Malut Dipatok Tumbuh hingga 13% pada 2026

Ekonom HSBC Wanti-Wanti PDB RI Bisa Turun Imbas Tarif Trump

Ekonom HSBC Wanti-Wanti PDB RI Bisa Turun Imbas Tarif Trump

Sinyal Rebound Pasar Saham RI Usai Data PDB Tumbuh 5,12%

Sinyal Rebound Pasar Saham RI Usai Data PDB Tumbuh 5,12%

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Meraup Cuan dari Tradisi Bidar
Kabar Sumatra
4 menit yang lalu

Meraup Cuan dari Tradisi Bidar

Gotong-royong Produksi Pupuk Organik, Desa Padang Toboh Ulakan Kini Tercipta Ekosistem Hijau
Kabar Sumatra
26 menit yang lalu

Gotong-royong Produksi Pupuk Organik, Desa Padang Toboh Ulakan Kini Tercipta Ekosistem Hijau

Pemprov Kepri Dukung Misi Pengobatan Warga Gaza di Pulau Galang
Kabar Sumatra
39 menit yang lalu

Pemprov Kepri Dukung Misi Pengobatan Warga Gaza di Pulau Galang

Gubri Abdul Wahid Raih BWI Awards 2025 Kategori Indeks Wakaf Nasional
Kabar Sumatra
05 Agt 2025 | 20:10 WIB

Gubri Abdul Wahid Raih BWI Awards 2025 Kategori Indeks Wakaf Nasional

Perkuat Ekosistem Industri Halal, BCA Gelar Sertifikasi Halal 300 UMKM di Batam
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

Perkuat Ekosistem Industri Halal, BCA Gelar Sertifikasi Halal 300 UMKM di Batam

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59 Persen di Triwulan II - 2025
Kabar Sumatra
06 Agt 2025 | 13:41 WIB

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59 Persen di Triwulan II - 2025

Wamenaker Datangi PT Bumi Sarimas Indonesia soal Nasib Buruh tak Digaji
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

Wamenaker Datangi PT Bumi Sarimas Indonesia soal Nasib Buruh tak Digaji

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Gubernur Optimistis Ekonomi Riau Makin Positif, Investasi Rp15 Triliun Siap Masuk

2

Ekonom Bank Mandiri Nilai Riau Punya Modal Kuat Jadi Pilar Ekonomi Nasional

3

OJK Kepri Dibanjiri Keluhan Pembekuan Rekening Dormant

4

Pemko Batam Imbau Warga Berhati-Hati dengan Penipuan Atas Nama DJP

5

Hotspot Sumsel di Awal Agustus Capai 42 Titik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Gubernur Optimistis Ekonomi Riau Makin Positif, Investasi Rp15 Triliun Siap Masuk

2

Ekonom Bank Mandiri Nilai Riau Punya Modal Kuat Jadi Pilar Ekonomi Nasional

3

OJK Kepri Dibanjiri Keluhan Pembekuan Rekening Dormant

4

Pemko Batam Imbau Warga Berhati-Hati dengan Penipuan Atas Nama DJP

5

Hotspot Sumsel di Awal Agustus Capai 42 Titik