Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Efisiensi Anggaran Berlanjut, Infrastruktur di Sumsel Perlu Libatkan Swasta?

Efisiensi anggaran 2026 di Sumsel mendorong peran swasta dalam proyek-proyek infrastruktur.
Husnul Iga Puspita
Husnul Iga Puspita - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 17:58
Share
Pembangunan patung Bung Karno di Kawasan Bung Karno Sport Center, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel). Istimewa
Pembangunan patung Bung Karno di Kawasan Bung Karno Sport Center, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel). Istimewa

Bisnis.com, PALEMBANG — Kebijakan efisiensi anggaran yang dilanjutkan di tahun 2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 56/2025, dipandang menjadi momen tepat untuk melirik peranan swasta dalam mendukung akselerasi pembangunan di daerah. 

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatra Selatan (DJPb Sumsel) Rahmadi Murwanto mengungkapkan, beleid yang mulai berlaku 5 Agustus 2025, itu sebenarnya memiliki tujuan yang sama dengan instruksi presiden di awal tahun ini. 

Dalam hal ini, kata dia, mencoba melihat belanja mana yang seharusnya bisa lebih efisien seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial yang bisa tidak mengeluarkan banyak uang, maupun penggunaan ATK yang sekarang bisa memanfaatkan teknologi. 

“Terkait dengan yang lainnya, seperti dana alokasi dan sebagainya, sepanjang itu terkait dengan pengeluaran seperti itu mestinya ada penghematan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Rabu (13/8/2025). 

Di sisi lain, Rahmadi menuturkan bahwa pemerintah daerah dapat memperjuangkan pembangunan infrastruktur di tengah penghematan anggaran transfer ke daerah (TKD) dengan melihat proyek-proyek yang memang sejalan dengan program pemerintah pusat. 

Misalnya, dari sisi ketahanan pangan pemerintah pusat memiliki sejumlah program utama seperti cetak sawah. Namun, juga terdapat pemeliharaan fisik meliputi jalan, irigasi dan sebagainya. 

Baca Juga

“Itu yang mesti sinkronisasi, jangan sampai justru fokus ke area yang sebenarnya tidak sinkron dengan pemerintah pusat tapi akhirnya begitu ada apa-apa itu jadi bagian yang gampang tidak disetujui,” tuturnya.

Rahmadi menekankan kebijakan ini juga menjadi waktu untuk setiap daerah tidak bergantung pada penggunaan anggaran negara, tetapi mendorong semua mitra untuk menghasilkan infrastruktur yang tepat. 

“Ya, ya [Pemda mencari alternatif] ini sebenarnya saatnya. Termasuk mungkin ke depan kalau memang untuk kepentingan masyarakat di sini, sementara anggaran pemerintah pusat kurang, kenapa tidak Pemda mulai memikirkan obligasi,” kata dia. 

Dia menambahkan peranan swasta juga perlu diperkuat agar pemerintah tidak terus memberikan subsidi terkait infrastruktur, sedangkan yang menikmati subsidi adalah swasta. 

Seperti di Sumsel, Pemda telah mendorong pembangunan jalan khusus pengangkutan batu bara agar tidak lagi melintasi jalan umum yang dapat mengganggu masyarakat. 

“Tetapi kembali lagi bukan memotong dana alokasi, tetapi ada [dana alokasi] yang harus dihemat,” tutupnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Husnul Iga Puspita
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

State-Owned Stock Prospects Hold Steady Amid Ongoing Fundamental Tests
Premium
30 menit yang lalu

State-Owned Stock Prospects Hold Steady Amid Ongoing Fundamental Tests

Manuver Serempak BlackRock di MEDC dan AMMN
Premium
1 jam yang lalu

Manuver Serempak BlackRock di MEDC dan AMMN

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Daftar Kabupaten Kota Pemilik PAD di Bawah Rp100 Miliar, NTT dan Sumut Paling Banyak

Daftar Kabupaten Kota Pemilik PAD di Bawah Rp100 Miliar, NTT dan Sumut Paling Banyak

Pemerintah Daerah Bakal Kumpul, Rumuskan Sikap Hadapi Efisiensi TKD

Pemerintah Daerah Bakal Kumpul, Rumuskan Sikap Hadapi Efisiensi TKD

Saran Ekonom ke Pemda: Lakukan Reprioritas APBD Sikapi Efisiensi

Saran Ekonom ke Pemda: Lakukan Reprioritas APBD Sikapi Efisiensi

EFISIENSI TRANSFER KE DAERAH : Ruang Gerak Daerah Kian Terimpit

EFISIENSI TRANSFER KE DAERAH : Ruang Gerak Daerah Kian Terimpit

Ruang Gerak Daerah Kian Terbatas, Dihimpit Kapasitas Fiskal dan Efisiensi

Ruang Gerak Daerah Kian Terbatas, Dihimpit Kapasitas Fiskal dan Efisiensi

Pemda Mulai Teriak, Sebut Efisiensi TKD Bisa Picu Ketimpangan

Pemda Mulai Teriak, Sebut Efisiensi TKD Bisa Picu Ketimpangan

Karhutla Lebih dari 30 Kali, Dua Kabupaten di Sumsel Masuk Kategori Zona Merah

Karhutla Lebih dari 30 Kali, Dua Kabupaten di Sumsel Masuk Kategori Zona Merah

Ketersediaan Beras Premium di Sumsel Diklaim Aman

Ketersediaan Beras Premium di Sumsel Diklaim Aman

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Anggaran Renovasi Stadion GOR Haji Agus Salim Padang Rp200 Miliar Ditanggung APBN
Kabar Sumatra
16 menit yang lalu

Anggaran Renovasi Stadion GOR Haji Agus Salim Padang Rp200 Miliar Ditanggung APBN

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia
Kabar Sumatra
12 Agt 2025 | 12:07 WIB

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia

Gubernur Riau Bahas Peluang Relokasi Bandara SSK II Pekanbaru
Bisnis Sumatra
27 menit yang lalu

Gubernur Riau Bahas Peluang Relokasi Bandara SSK II Pekanbaru

Efisiensi Anggaran Berlanjut, Infrastruktur di Sumsel Perlu Libatkan Swasta?
Kabar Sumatra
32 menit yang lalu

Efisiensi Anggaran Berlanjut, Infrastruktur di Sumsel Perlu Libatkan Swasta?

Investor Berminat Kembangkan Waterfront City Sungai Siak di Pekanbaru
Bisnis Sumatra
2 jam yang lalu

Investor Berminat Kembangkan Waterfront City Sungai Siak di Pekanbaru

Investasi di Pekanbaru Semester I/2025 Serap 5.915 Tenaga Kerja
Bisnis Sumatra
2 jam yang lalu

Investasi di Pekanbaru Semester I/2025 Serap 5.915 Tenaga Kerja

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pasokan Beras Premium ke Gerai Retail di Medan Dibatasi Imbas Kasus Oplosan

2

Pemkot Padang Targetkan 17 Dapur MBG Terealisasi 2025

3

Harga Beras di Sumbar Capai Rp17.000 per Kg

4

Mulai 25 Agustus 2025, Bayar Parkir di Bandara SMB II Wajib Pakai e-Money

5

Karhutla Lebih dari 30 Kali, Dua Kabupaten di Sumsel Masuk Kategori Zona Merah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Sidang Perdana Pansus Terkait Kebijakan Bupati Pati
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pasokan Beras Premium ke Gerai Retail di Medan Dibatasi Imbas Kasus Oplosan

2

Pemkot Padang Targetkan 17 Dapur MBG Terealisasi 2025

3

Harga Beras di Sumbar Capai Rp17.000 per Kg

4

Mulai 25 Agustus 2025, Bayar Parkir di Bandara SMB II Wajib Pakai e-Money

5

Karhutla Lebih dari 30 Kali, Dua Kabupaten di Sumsel Masuk Kategori Zona Merah