Libatkan 21 Faskes, PKG Pekanbaru Sudah Jangkau 70% Siswa

Program PKG melibatkan tenaga medis dari 21 puskesmas dan rumah sakit pemerintah di Pekanbaru, termasuk RSD Madani.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 16:35
Bisnis.com, PEKANBARU -- Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memastikan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) telah menjangkau 60-70% anak sekolah di kota itu. 

Menurut Agung program PKG melibatkan tenaga medis dari 21 puskesmas dan rumah sakit pemerintah di Pekanbaru, termasuk RSD Madani. 

"Pemeriksaan dilakukan untuk siswa SD, SMP, dan SMA, baik di sekolah negeri, swasta, maupun pesantren," ujarnya Rabu (13/8/2025).

Agung menegaskan PKG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena memudahkan deteksi dini kondisi kesehatan anak. 

“Ada pemeriksaan mata, gigi, telinga, tumbuh kembang anak, hingga pemberian vitamin. Semua dilakukan oleh tenaga medis berpengalaman,” ujarnya.

Dia juga memastikan keamanan obat-obatan dan layanan dalam program ini. “Karena ini hal yang baru, mungkin ada masyarakat yang ragu. Makanya saya turun langsung memastikan kegiatan ini bagus, hasilnya bagus, obat-obatannya pun bagus,” ujar Agung.

Selain meningkatkan kesehatan siswa, PKG juga dimanfaatkan untuk memetakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Pemerintah kota akan memilah mana sekolah yang sudah dan belum menjalankan MBG agar program berjalan merata.

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Ajijah

