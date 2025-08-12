Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Cadangkan 300 Ha Lahan di Pulau Galang untuk Kawasan Transmigrasi

Pulau Galang ditetapkan sebagai cadangan untuk kawasan transmigrasi. Luas area yang dipakai sekitar 300 hektare, dan dalam tempo tiga tahun akan direalisasikan.
Rifki Setiawan Lubis
Rifki Setiawan Lubis - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 20:38
Share
Mentrans Muhammad Iftitah saat bicara kepada media usai penyerahan SHM di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam. /Bisnis-Rifki
Mentrans Muhammad Iftitah saat bicara kepada media usai penyerahan SHM di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam. /Bisnis-Rifki

Bisnis.com, BATAM - Pemerintah pusat menetapkan Pulau Galang sebagai cadangan untuk kawasan transmigrasi. Luas area yang dipakai sekitar 300 hektare, dan dalam tempo tiga tahun akan direalisasikan.

"Sudah ada Surat Keputusan (SK) pencadangannya, dimana kami cadangkan Pulau Galang untuk kawasan transmigrasi seluas 300 hektare," kata Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara saat kunjungan ke Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam, Selasa (12/8/2025).

Iftitah menyebut kawasan transmigrasi di Pulau Galang akan fokus pada pembangunan pertanian dan peternakan. "Dalam tiga tahun ini, akan kami kebut realisasinya," imbuhnya.

Iftitah menyebut rencana transmigrasi lokal ini bertujuan agar warga lokal mendapat manfaat secara ekonomi.

"Kami sudah paham Batam itu adalah kota investasi sekaligus industri. Kami ingin warga ikut mendapatkan manfaat dari adanya investasi tersebut," tuturnya.

Rencana warga yang akan mengikuti transmigrasi di Pulau Galang akan diprioritaskan kepada warga lokal.

Baca Juga

"Rencana ini bukan hanya sekadar insentif sosial tetapi pemberdayaan masyarakat. Kami tahun bahwa peningkatan kemiskinan pada saat investasi masuk itu, karena banyak masyarakat yang tidak terserap lapangan kerja dari investor," katanya lagi.

Dan dalam wacana transmigrasi di Galang ini, pemerintah pusat akan memberikan pendampingan dari tenaga ahli untuk meningkatkan skill dan kapabilitas dari warga yang ikut transmigrasi lokal di pulau yang berlokasi di Selatan Batam tersebut.

"Kementerian Transmigrasi (Kementrans) hari ini akan mengedepankan warga lokal," ungkapnya.

Selain menjadi rencana lokasi transmigrasi lokal yang baru, Pulau Galang juga saat ini menjadi lokasi dari Proyek Strategis Negara (PSN) Wiraraja, yang fokus pada industri energi baru dan terbarukan (EBT).

Dan kabar terakhir, baru-baru ini pemerintah pusat juga menetapkan Pulau Galang sebagai lokasi pengobatan bagi 2.000 Warga Palestina di Gaza, yang terlibat perang dengan Israel.

"Mengenai rencana Gaza, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Sosial yang akan menjawab ya," pungkasnya.(239)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rifki Setiawan Lubis
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Melihat Tenaga Pendorong Saham Bank Neo Commerce (BBYB)
Premium
14 menit yang lalu

Melihat Tenaga Pendorong Saham Bank Neo Commerce (BBYB)

Beda Hasil Ekspansi Pasar Ekspor Emiten Batu Bara (ITMG & PTBA) saat Permintaan China Lesu
Premium
1 jam yang lalu

Beda Hasil Ekspansi Pasar Ekspor Emiten Batu Bara (ITMG & PTBA) saat Permintaan China Lesu

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pemprov Kepri Dukung Misi Pengobatan Warga Gaza di Pulau Galang

Pemprov Kepri Dukung Misi Pengobatan Warga Gaza di Pulau Galang

Unjuk Rasa Tolak Transmigrasi di Kalimantan Tengah

Unjuk Rasa Tolak Transmigrasi di Kalimantan Tengah

Kalbar Tolak Program Transmigrasi, Begini Respons Menteri Iftitah

Kalbar Tolak Program Transmigrasi, Begini Respons Menteri Iftitah

DPR Setujui Anggaran Kementerian Transmigrasi Ditambah Rp1,7 Triliun Tahun Ini

DPR Setujui Anggaran Kementerian Transmigrasi Ditambah Rp1,7 Triliun Tahun Ini

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemerintah Cadangkan 300 Ha Lahan di Pulau Galang untuk Kawasan Transmigrasi
Kabar Sumatra
2 jam yang lalu

Pemerintah Cadangkan 300 Ha Lahan di Pulau Galang untuk Kawasan Transmigrasi

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia
Kabar Sumatra
11 jam yang lalu

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia

Sumsel Antisipasi Gagal Panen di Lahan Lebak di Tengah Prakiraan Curah Hujan Meningkat
Kabar Sumatra
2 jam yang lalu

Sumsel Antisipasi Gagal Panen di Lahan Lebak di Tengah Prakiraan Curah Hujan Meningkat

Nominal Transaksi PBB Pakai QRIS di Batam Meningkat 6.000% dalam Setahun Terakhir
Bisnis Sumatra
3 jam yang lalu

Nominal Transaksi PBB Pakai QRIS di Batam Meningkat 6.000% dalam Setahun Terakhir

Pengguna Sistem Pembayaran Paylater di Palembang Tumbuh Positif
Bisnis Sumatra
4 jam yang lalu

Pengguna Sistem Pembayaran Paylater di Palembang Tumbuh Positif

Inovasi Terowongan di Tol Permai Dukung Konservasi Gajah Sumatra
Kabar Sumatra
5 jam yang lalu

Inovasi Terowongan di Tol Permai Dukung Konservasi Gajah Sumatra

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kejati Sumut Geledah Pelindo Belawan, Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal

2

Andre Rosiade: Renovasi Stadion GOR Haji Agus Salim Padang Didukung Prabowo

3

Pelindo Belawan Pastikan Operasional Tetap Berjalan Usai Digeledah Kejatisu

4

Listrik 24 Jam Kini Menyala di Seluruh Ibu Kota Kecamatan di Kepri

5

Laga Timnas U-17 Hari Ini, Cek Jadwal Angkutan ke Stadion Utama Sumut

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Peringatan Hari Gajah Sedunia
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kejati Sumut Geledah Pelindo Belawan, Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal

2

Andre Rosiade: Renovasi Stadion GOR Haji Agus Salim Padang Didukung Prabowo

3

Pelindo Belawan Pastikan Operasional Tetap Berjalan Usai Digeledah Kejatisu

4

Listrik 24 Jam Kini Menyala di Seluruh Ibu Kota Kecamatan di Kepri

5

Laga Timnas U-17 Hari Ini, Cek Jadwal Angkutan ke Stadion Utama Sumut