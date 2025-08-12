Bisnis Indonesia Premium
Laga Timnas U-17 Hari Ini, Cek Jadwal Angkutan ke Stadion Utama Sumut

Pemprov Sumut siapkan 8 trayek transportasi untuk memudahkan penonton laga Timnas U-17 di Stadion Utama Sumut, 12-18 Agustus 2025.
Delfi Rismayeti
Delfi Rismayeti - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 10:23
Suporter Timnas Indonesia. / Reuters-Ajeng Dinar Ulfiana
Suporter Timnas Indonesia. / Reuters-Ajeng Dinar Ulfiana

Bisnis.com, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan delapan trayek transportasi untuk memudahkan masyarakat menonton laga Timnas U-17 di Stadion Utama Sumatra Utara Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

Diketahui, laga yang akan dimulai pada 12—18 Agustus 2025 itu akan hadirkan tiga tim dari negara lain, yakni Uzbekistan, Mali, dan Tajikistan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perhubungan Sumut Moettaqien Hasrimi mengatakan bahwa Pemprov Sumut selaku tuan rumah tak hanya mempersiapkan jalannya laga ‘Piala Kemerdekaan 2025’ tersebut dengan optimal, tetapi juga memperhatikan keamanan dan kenyamanan penonton yang menjadi bagian penting pendukung pertandingan, termasuk dalam penyediaan transportasi.

“Untuk mempermudah masyarakat menonton Piala Kemerdekaan di Stadion Utama Sumut di Batang Kuis, Pemprov Sumut menyiapkan delapan trayek transportasi menuju kawasan tersebut,” kata Moettaqien, dikutip pada Senin (11/8/2025).

Disampaikan Moettaqien, pihaknya bekerja sama dengan enam perusahaan transportasi untuk menyediakan angkutan berbayar bagi para penonton laga Timnas U-17 di Stadion Utama Sumut mulai hari ini, Selasa (12/8/2025).

Keenam perusahaan transportasi tersebut yakni PT Nirmala Cerah, Perum Damri, PT Blue Bird Tbk. (BIRD), PT Antas Lintas Sumatra (ALS), PT Almasar Indonesia, dan PT Pelita Paradep.

Masing-masing trayek akan berangkat setiap satu jam sekali di titik lokasi yang telah ditentukan dengan biaya dan waktu keberangkatan bervariasi. Penumpang juga akan dijemput kembali dari Stadion Utama Sumut pukul 22.00 WIB.

Tak hanya dari Medan dan sekitarnya, transportasi berbayar ini bahkan juga mengakomodasi angkutan untuk penggemar sepak bola dari Pematang Siantar, Karo, hingga Parapat Kabupaten Toba.

“Rute-rute yang ditentukan itu kami pastikan ketersediaan angkutannya sehingga mempermudah masyarakat yang hendak menonton pertandingan Timnas U-17,” ujar Moettaqien.

Berikut Trayek Angkutan Bus menuju Stadion Utama Sumut pada Laga Timnas U-17:

1. Bus Nice Trans

  • Rute: Jl Kapten Muslim Medan—Simpang Kayu Besar—Bandara Kualanamu (PP)
  • Lokasi keberangkatan: Milenium Plaza Medan
  • Waktu keberangkatan: 13.00 WIB
  • Waktu penjemputan dari Stadion: 22.00 WIB

2. Bus Damri

  • Rute: Plaza Medan Fair (Carrefour)—Amplas-Bandara Kualanamu (PP)
  • Lokasi keberangkatan: Plaza Medan Fair (Carrefour) Jalan Gatot Subroto
  • Waktu keberangkatan awal: 13.00 WIB
  • Waktu penjemputan dari Stadion: 22.00 WIB

3. Bus ALS

  • Rute: Binjai—Jalan Ringroad Medan—Simpang Kayu Besar—Bandara Kualanamu (PP)
  • Lokasi keberangkatan: Terminal Tipe B Ikan Paus Binjai
  • Waktu keberangkatan awal: 12.00 WIB
  • Waktu penjemputan dari Stadion: 22.00 WIB

4. Bus Damri

  • Rute: Pelabuhan Ajibata (Parapat)—Pematang Siantar—Simpang Kayu Besar—Bandara Kualanamu (PP)
  • Lokasi keberangkatan: Pelabuhan penyeberangan Ajibata Kabupaten Toba
  • Waktu keberangkatan awal: 10.00 WIB
  • Waktu penjemputan dari Stadion: 22.00 WIB

5. Bus Almasar

  • Rute: Kabupaten Karo—Jalan Ngumban Surbakti—Simpang Kayu Besar—Bandara Kualanamu (PP)
  • Lokasi keberangkatan: Terminal Tipe B Kabanjahe Kabupaten Karo
  • Waktu keberangkatan awal: 11.00 WIB
  • Waktu penjemputan dari Stadion: 22.00 WIB

6. Bus Paradep

  • Rute: Pematang Siantar—Simpang Kayu Besar—Bandara Kualanamu (PP)
  • Lokasi keberangkatan: Pool kendaraan PT Pelita Paradep Pematang Siantar
  • Waktu keberangkatan awal: 11.00 WIB
  • Waktu penjemputan dari Stadion: 22.00 WIB

7. Taxi Bluebird

  • Rute: Medan—Simpang Kayu Besar—Bandara Kualanamu (PP)
  • Lokasi keberangkatan: Sesuai pemesanan di aplikasi My Blue Bird

Penulis : Delfi Rismayeti
Editor : Wibi Pangestu Pratama

