Harga Beras Premium Melonjak, Bulog Riau Kepri Gencarkan Operasi Pasar

Harga beras premium di Riau naik 8,16% dari HET, Bulog Riau-Kepri gencarkan operasi pasar dengan beras SPHP untuk stabilkan harga dan pasokan.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 14:16
Stok beras Premium di gerai ritel - BISNIS/Alifian Asmaaysi.
Stok beras Premium di gerai ritel - BISNIS/Alifian Asmaaysi.
Ringkasan Berita
  • Harga beras premium di Riau mencapai Rp16.656 per kilogram, melebihi harga eceran tertinggi nasional sebesar Rp14.900/kg.
  • Bulog Riau-Kepri mengintensifkan operasi pasar dengan mendistribusikan beras SPHP untuk menstabilkan harga dan mengurangi beban masyarakat.
  • Sejak 18 Juli 2025, Bulog Riau-Kepri telah menyalurkan hampir 600 ton beras SPHP melalui berbagai saluran distribusi, bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk memastikan ketersediaan di pasar.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, PEKANBARU -- Harga beras premium di Riau tembus Rp16.656 per kilogram atau 8,16% di atas harga eceran tertinggi (HET) nasional sebesar Rp14.900/kg. 

Lonjakan ini membuat Perum Bulog Kanwil Riau-Kepri bergerak cepat dengan menggencarkan operasi pasar menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kepala Bulog Riau-Kepri, Ismed Erlando mengatakan operasi pasar dilakukan untuk mengimbangi dominasi konsumsi beras premium di Riau yang kini harganya kian memberatkan masyarakat.

“Memang mayoritas masyarakat di Riau mengonsumsi beras premium, jadi kenaikan harga ini pasti terasa. Karena itu kami banjiri pasar dengan beras SPHP. Insya Allah dengan suplai yang cukup, harga bisa tertahan atau bahkan turun, dan masyarakat bisa beralih ke beras medium,” ujar Ismed, Rabu (13/8/2025).

Menurutnya sejak 18 Juli 2025 hingga saat ini, Bulog Riau Kepri telah menyalurkan hampir 600 ton beras SPHP. Penyaluran dilakukan melalui pasar tradisional, outlet kerja sama seperti Koperasi Merah Putih, jaringan BUMN, dan titik distribusi pemerintah daerah.

“Kami juga bekerja sama dengan TNI dan Polri, tidak hanya untuk distribusi tapi juga memastikan beras SPHP sampai ke konsumen,” jelas Ismed.

Berdasarkan data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 11 Agustus 2025 pukul 07.30 WIB, rata-rata harga beras premium secara nasional mencapai Rp16.054/kg, naik 7,74 persen dari HET.

Kenaikan terjadi di seluruh wilayah, yakni zona I Rp15.639/kg, zona II Rp16.163/kg, dan zona III Rp18.000/kg.

Ismed menambahkan, operasi pasar akan terus digencarkan selama harga beras belum kembali stabil.

“Tujuan kami jelas, harga beras jangan sampai terus naik, dan pasokan beras di pasaran harus terjaga,” pungkasnya.

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Restu Wahyuning Asih

Topik

