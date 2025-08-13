Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hingga Pertengahan 2025, Nominal Transaksi QRIS di Kepri Capai Rp 4,14 Triliun

Pada awal 2025 hingga pertengahan tahun, nilai transaksi QRIS di Provinsi Kepri sudah tembus Rp4,14 triliun.
Rifki Setiawan Lubis
Rifki Setiawan Lubis - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 13:32
Share
Kode QR atau QRIS milik pedagang bubur yang berada di Jakarta, Senin (13/2/2023). / Bloomberg-Dimas Ardian
Kode QR atau QRIS milik pedagang bubur yang berada di Jakarta, Senin (13/2/2023). / Bloomberg-Dimas Ardian

Bisnis.com, BATAM - Transasi pembayaran menggunakan QRIS terus melonjak di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencapai triliunan hingga akhir semester I/2025.

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri Rony Widijarto mengatakan nominal transaksi QRIS hingga akhir semester I/2025 sudah mencapai Rp4,14 triliun.

"Sepanjang 2024, volume transaksi QRIS di Kepri tumbuh 117% dengan nilai mencapai Rp5,01 triliun. sementara pada awal 2025 hingga pertengahan tahun, nilai transaksi sudah tembus Rp4,14 triliun," katanya di Batam, Rabu (13/8/2025).

Melihat pertumbuhan QRIS yang terus meningkat pesat hingga pertengahan tahun, Rony optimis hingga akhir 2025, nilai transaksi QRIS bisa menembus angka Rp6 triliun.

"Melihat tren positif, kami yakin target transaksi tahun ini akan melampauai capaian 2024. Dari 9 juta transaksi tahun lalu, kami harapkan bisa menembus 50 juta transaksi pada 2025," katanya lagi.

Menurut Rony, QRIS memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk pelaku UMKM untuk mengakses layanan keuangan. Selain itu, transaksi lintas negara juga terus meningkat, terutama dengan Malaysia dan Singapura.

Baca Juga

"Pada 2024, transaksi QRIS dengan Malaysia mencapai 7,83 juta kali. Tahun ini, hingga pertengahan tahun, sudah 9,6 juta transaksi. Sementara dengan Singapura, dari 1,8 juta transaksi tahun lalu, kini sudah 2,83 juta," paparnya.

Rony juga mengungkapkan rencana perluasan kerja sama pembayaran digital ke negara lain, termasuk Thailand dan Arab Saudi. Ia optimistis langkah ini akan membuka peluang besar bagi sektor pariwisata, kuliner, dan industri kreatif di Kepri.(239)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rifki Setiawan Lubis
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Investor Asing Tambah Koleksi SBN, Sinar Mas Multiartha (SMMA), Bank Panin (PNBN) Cs Berlomba Rilis Obligasi
Premium
23 menit yang lalu

Investor Asing Tambah Koleksi SBN, Sinar Mas Multiartha (SMMA), Bank Panin (PNBN) Cs Berlomba Rilis Obligasi

Menanti Tuah Bisnis Nikel Emiten Kiki Barki Harum Energy (HRUM)
Premium
42 menit yang lalu

Menanti Tuah Bisnis Nikel Emiten Kiki Barki Harum Energy (HRUM)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Permudah Transaksi, BI Malang Dorong Penggunaan QRIS Tap

Permudah Transaksi, BI Malang Dorong Penggunaan QRIS Tap

Nominal Transaksi PBB Pakai QRIS di Batam Meningkat 6.000% dalam Setahun Terakhir

Nominal Transaksi PBB Pakai QRIS di Batam Meningkat 6.000% dalam Setahun Terakhir

Pembayaran Trans Metro Dewata Bisa Pakai QRIS mulai 14 Agustus 2025

Pembayaran Trans Metro Dewata Bisa Pakai QRIS mulai 14 Agustus 2025

Listrik 24 Jam Kini Menyala di Seluruh Ibu Kota Kecamatan di Kepri

Listrik 24 Jam Kini Menyala di Seluruh Ibu Kota Kecamatan di Kepri

Sebanyak 31.304 Nelayan di Kepri Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Sebanyak 31.304 Nelayan di Kepri Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPS Catatkan Perekonomian Kepri Triwulan II/2025 Tumbuh 7,14%

BPS Catatkan Perekonomian Kepri Triwulan II/2025 Tumbuh 7,14%

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Program MBG di Kepri Telah Jangkau 23% dari Target 516.419 Pelajar
Kabar Sumatra
1 jam yang lalu

Program MBG di Kepri Telah Jangkau 23% dari Target 516.419 Pelajar

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia
Kabar Sumatra
12 Agt 2025 | 12:07 WIB

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia

Cegah Banjir, Pemko Batam Segera Normalisasi Drainase Sepanjang 307,4 Kilometer
Kabar Sumatra
2 jam yang lalu

Cegah Banjir, Pemko Batam Segera Normalisasi Drainase Sepanjang 307,4 Kilometer

Libatkan 21 Faskes, PKG Pekanbaru Sudah Jangkau 70% Siswa
Kabar Sumatra
2 jam yang lalu

Libatkan 21 Faskes, PKG Pekanbaru Sudah Jangkau 70% Siswa

Ketersediaan Beras Premium di Sumsel Diklaim Aman
Bisnis Sumatra
3 jam yang lalu

Ketersediaan Beras Premium di Sumsel Diklaim Aman

Sampai di Level Rp16.656 per Kg, Ini Pemicu Harga Beras Premium di Riau Melonjak
Bisnis Sumatra
3 jam yang lalu

Sampai di Level Rp16.656 per Kg, Ini Pemicu Harga Beras Premium di Riau Melonjak

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pemerintah Cadangkan 300 Ha Lahan di Pulau Galang untuk Kawasan Transmigrasi

2

Sumsel Antisipasi Gagal Panen di Lahan Lebak di Tengah Prakiraan Curah Hujan Meningkat

3

Nominal Transaksi PBB Pakai QRIS di Batam Meningkat 6.000% dalam Setahun Terakhir

4

Harga Beras Premium Melonjak, Bulog Riau Kepri Gencarkan Operasi Pasar

5

DPR RI Sebut Realisasi Pelaksanaan MBG di Sumbar Lamban, Ini Penyebabnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Aksi Unjuk Rasa Warga Pati Berakhir Ricuh
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pemerintah Cadangkan 300 Ha Lahan di Pulau Galang untuk Kawasan Transmigrasi

2

Sumsel Antisipasi Gagal Panen di Lahan Lebak di Tengah Prakiraan Curah Hujan Meningkat

3

Nominal Transaksi PBB Pakai QRIS di Batam Meningkat 6.000% dalam Setahun Terakhir

4

Harga Beras Premium Melonjak, Bulog Riau Kepri Gencarkan Operasi Pasar

5

DPR RI Sebut Realisasi Pelaksanaan MBG di Sumbar Lamban, Ini Penyebabnya