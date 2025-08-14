Bandara SMB II Palembang Siap Tambah Dua Maskapai Penerbangan Internasional

Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang memastikan akan ada penambahan dua maskapai untuk rute penerbangan internasional.

Bisnis.com, PALEMBANG— Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang memastikan akan ada penambahan dua maskapai untuk rute penerbangan internasional.

General Manager SMB II Palembang, Iwan Winaya Mahdar mengatakan kedua maskapai tersebut yaitu Malindo dan Scoot.

Dia menjelaskan untuk Maskapai Malindo akan memulai penerbangan pada bulan September tahun ini untuk rute Palembang-Malaysia (PP). Sedangkan Scoot, akan melayani penerbangan Palembang-Singapura (PP) mulai Januari 2026 mendatang.

“Belum ada dua tahun sejak dibuka kembali [penerbangan internasional] kita sudah ada layanan penerbangan internasional, dan nanti September dan Januari akan ada lagi,” katanya, Kamis (14/8/2025).

Tren penumpang untuk layanan penerbangan internasional di SMB II Palembang juga cenderung positif.

Hal itu, kata Iwan, terlihat dari okupansi penerbangan internasional rute Palembang- Kuala Lumpur yang telah dimulai sejak pertengahan Juli 2025 lalu.

“Untuk AirAsia saat ini load factor hampir 95% per hari. Ini menandakan bahwa animo masyarakat untuk penerbangan ke luar negeri itu sangat baik,” jelasnya.

Menurutnya semakin bertambah maskapai yang menyediakan layanan penerbangan internasional di Bandara SMB II Palembang, juga kan semakin menguntungkan masyarakat.

“Tentunya akan ada persaingan price (harga tiket) pasti akan menguntungkan bagi masyarakat,” katanya.

Dia menambahkan Bandara SMB II Palembang saat ini growth masih di 80% dibandingkan dengan masa sebelum Covid-19.

Namun, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, SMB II Palembang telah mengalami kenaikan sebesar 7% per tahunnya.

“Ini menandakan pertumbuhan ekonomi semakin bergerak,” tutupnya.