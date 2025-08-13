Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pasokan Beras Premium ke Gerai Retail di Medan Dibatasi Imbas Kasus Oplosan

Retail modern di Medan, seperti Irian Supermarket dan Indomaret, menghadapi pembatasan stok beras premium akibat isu beras oplosan.
Delfi Rismayeti
Delfi Rismayeti - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 21:27
Share
Customer Supervisor Irian Supermarket Pasar Merah Medan Rahmad Angga tengah menata beras premium di etalase toko, Rabu (13/8/2025)./Bisnis-Delfi Rismayeti
Customer Supervisor Irian Supermarket Pasar Merah Medan Rahmad Angga tengah menata beras premium di etalase toko, Rabu (13/8/2025)./Bisnis-Delfi Rismayeti

Bisnis.com, MEDAN - Retail modern di Medan mengakui stok beras premium di gerai-gerai mereka dibatasi oleh penyuplai. Hal itu buntut dari isu beras oplosan yang marak beredar belakangan, termasuk di Sumatra Utara. 

Customer Supervisor Irian Supermarket Pasar Merah Medan Rahmad Angga mengatakan, saat ini pihaknya hanya mendapat pasokan rata-rata 50 karung beras kualitas premium kemasan 10 kilogram (kg) dalam sekali pasok. Pembatasan stok membuat mereka tak bisa lagi menyetok beras kualitas premium di gudang.

"Karena stok terbatas, jadi beras yang datang langsung dipajang seluruhnya. Biasanya kami ada stok karena pasokan bisa mencapai 500-1000 karung per minggu," kata Rahmad kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025).

Rahmad menuturkan, isu beras oplosan membuat Irian Supermarket menjadi salah satu objek sidak atau inspeksi dadakan pemerintah beberapa waktu lalu. Sebagai salah satu supermarket besar di Sumut, retail ini mayoritas menjual beras kualitas premium, termasuk beras produksi Wilmar Group yang terindikasi dioplos atau kualitas beras tidak sesuai standar mutu.

Irian bahkan sempat meretur kembali ke distributor semua jenis dan merek beras yang mereka jual untuk memastikan konsumen mendapat beras yang sesuai dengan harga yang mereka bayar. 

Kendati stok terbatas, penjualan beras premium di Irian relatif normal. Irian menjual beras premium kemasan 10 kilogram dengan harga Rp154.000 per karung, atau sekitar Rp77.000 per kemasan 5 kilogram. Ini sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) beras premium yang ditetapkan pemerintah yakni Rp15.400 per kilogram untuk wilayah Sumatra Utara.

Baca Juga

Rahmad menyebut, sejauh ini tidak ada panic buying terhadap beras premium dari masyarakat. Pihaknya pun tak memberlakukan pembatasan pembelian terhadap konsumen.

"Penjualan relatif normal. Memang sempat langka setelah retur kemarin, tapi saat ini stok relatif aman," ujarnya.

Tak jauh berbeda, pereturan beras juga dilakukan oleh Indomaret, salah satu retail dengan gerai terbanyak di Sumut.

Kepala Toko Indomaret Cabang Katamso Rahda mengatakan, isu beras oplosan membuat stok beras mereka dibatasi dari rata-rata 25 karung kemasan 5 kg dalam sekali stok, menjadi hanya 5 karung.

Indomaret Katamso biasanya menyediakan sekitar lima merek beras premium sebagai alternatif pilihan bagi konsumen, termasuk produksi Wilmar Group. Pantauan Bisnis di lapangan pada Rabu (13/8/2025), hanya satu merek yang dipajang.

"Karena ada isu oplosan kemarin, gudang kami menarik semua merek beras di toko untuk diretur. Sekarang, stok per toko dibatasi karena pasokan dari supplier terbatas. Katanya, belum masuk masa panen juga," kata Rahda.

Sama halnya dengan Irian, Rahda menyebut, penjualan beras premium di toko mereka juga relatif normal. Rata-rata beras premium di Indomaret dijual seharga Rp77.000 per kg untuk kemasan 5 kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Delfi Rismayeti
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu
Premium
5 jam yang lalu

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA
Premium
6 jam yang lalu

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Beras di Sumbar Capai Rp17.000 per Kg

Harga Beras di Sumbar Capai Rp17.000 per Kg

Stok Beras di Ritel Kosong, Mentan: Konsumen Beralih ke Pasar Tradisional

Stok Beras di Ritel Kosong, Mentan: Konsumen Beralih ke Pasar Tradisional

Harga Beras Meroket, Bulog Jabar Gencar Salurkan SPHP

Harga Beras Meroket, Bulog Jabar Gencar Salurkan SPHP

Mentan: Kopdes Merah Putih Bakal Salurkan 10.000 Ton Beras SPHP per Hari

Mentan: Kopdes Merah Putih Bakal Salurkan 10.000 Ton Beras SPHP per Hari

Four Key Food Commodities Exceed Price Ceilings and Show Wide Regional Gaps

Four Key Food Commodities Exceed Price Ceilings and Show Wide Regional Gaps

Pedagang Beras Cipinang Takut Jualan Gegara Isu Oplosan, Mendag: Sudah Tertangani

Pedagang Beras Cipinang Takut Jualan Gegara Isu Oplosan, Mendag: Sudah Tertangani

Penjualan Ritel di Bali Tumbuh 6,6% pada Juni 2025

Penjualan Ritel di Bali Tumbuh 6,6% pada Juni 2025

Kredit Retail Masih Menjanjikan

Kredit Retail Masih Menjanjikan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pasokan Beras Premium ke Gerai Retail di Medan Dibatasi Imbas Kasus Oplosan
Bisnis Sumatra
5 jam yang lalu

Pasokan Beras Premium ke Gerai Retail di Medan Dibatasi Imbas Kasus Oplosan

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia
Kabar Sumatra
12 Agt 2025 | 12:07 WIB

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia

Pemkot Padang Targetkan 17 Dapur MBG Terealisasi 2025
Kabar Sumatra
5 jam yang lalu

Pemkot Padang Targetkan 17 Dapur MBG Terealisasi 2025

Harga Beras di Sumbar Capai Rp17.000 per Kg
Bisnis Sumatra
5 jam yang lalu

Harga Beras di Sumbar Capai Rp17.000 per Kg

Program MBG di Kepri Telah Jangkau 23% dari Target 516.419 Pelajar
Kabar Sumatra
9 jam yang lalu

Program MBG di Kepri Telah Jangkau 23% dari Target 516.419 Pelajar

Cegah Banjir, Pemko Batam Segera Normalisasi Drainase Sepanjang 307,4 Kilometer
Kabar Sumatra
9 jam yang lalu

Cegah Banjir, Pemko Batam Segera Normalisasi Drainase Sepanjang 307,4 Kilometer

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Beras di Sumbar Capai Rp17.000 per Kg

2

Pasokan Beras Premium ke Gerai Retail di Medan Dibatasi Imbas Kasus Oplosan

3

Pemkot Padang Targetkan 17 Dapur MBG Terealisasi 2025

4

DPR RI Sebut Realisasi Pelaksanaan MBG di Sumbar Lamban, Ini Penyebabnya

5

Harga Beras Premium Melonjak, Bulog Riau Kepri Gencarkan Operasi Pasar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Iwan Kurniawan Lukminto Ditetapkan Tersangka Korupsi PT Sritex
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Beras di Sumbar Capai Rp17.000 per Kg

2

Pasokan Beras Premium ke Gerai Retail di Medan Dibatasi Imbas Kasus Oplosan

3

Pemkot Padang Targetkan 17 Dapur MBG Terealisasi 2025

4

DPR RI Sebut Realisasi Pelaksanaan MBG di Sumbar Lamban, Ini Penyebabnya

5

Harga Beras Premium Melonjak, Bulog Riau Kepri Gencarkan Operasi Pasar