Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kejar Target PAD, Sumsel Gelar Pemutihan Pajak Bermotor hingga Akhir Tahun

Pemprov Sumsel menggelar pemutihan pajak bermotor 17 Agustus-17 Desember 2025 untuk meningkatkan kesadaran pajak dan pendapatan daerah.
Husnul Iga Puspita
Husnul Iga Puspita - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 20:02
Share
Ilustrasi warga memadati salah satu gerai Samsat/Dok Istimewa
Ilustrasi warga memadati salah satu gerai Samsat/Dok Istimewa
Ringkasan Berita
  • Pemprov Sumsel meluncurkan program pemutihan pajak bermotor dari 17 Agustus hingga 17 Desember 2025 untuk mendorong kesadaran wajib pajak.
  • Program ini mencakup pembebasan tunggakan, sanksi administratif, biaya BBN-KB II, pajak progresif, dan denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya.
  • Pemutihan pajak bertujuan meningkatkan pendapatan daerah dan memutakhirkan database kendaraan bermotor, yang menyumbang 32,43% pendapatan daerah Sumsel.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) meluncurkan program pemutihan pajak bermotor tahun 2025.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan pemutihan pajak akan berlaku mulai besok, Minggu (17/8/2025) hingga 17 Desember 2025.

Dengan demikian, selama 80 hari ke depan masyarakat akan dibebaskan atas tunggakan, bebas sanksi administratif untuk PKB, serta bebas biaya BBN-KBII (balik nama kendaraan bekas). 

“Jadi, harapannya kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya, dan saya minta para petugas untuk bekerja ekstra memberikan kemudahan pada masyarakat yang akan membayar pajak,” ujarnya dalam peluncuran pemutihan pajak di PTC Mall Palembang, Sabtu (16/8/2025).

Dia mengatakan dari sebanyak 4 juta wajib pajak yang ada di Sumsel, yang aktif membayarkan pajak setiap tahunnya hanya 1,3 juta wajib pajak. 

Oleh karena itu, dia mengharapkan pelaksanaan program ini dapat mendorong kesadaran masing-masing wajib pajak untuk lebih taat pajak. “Kebanyakan hanya membayar pertama saja, atau bayar lagi kalau mau di jual [kendaraan],” ujarnya. 

Baca Juga

Di tempat yang sama, Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan mengatakan pemutihan pajak tahun ini di Sumsel akan mencakup 4 bagian. 

Pertama, cukup bayar PKB 1 tahun saja, bebas tunggakan dan sanksi administratif tahun pajak sebelumnya. Kedua, bebas biaya BBN-KB II, ketiga bebas biaya pajak progresif, dan keempat bebas denda SWDKLLJ tahun-tahun lalu. 

Rizwan menjelaskan bahwa program ini ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah per sektor seperti PKB dalam rangka penguatan APBD Provinsi Sumatera Selatan.

“Kemudian, tentunya untuk meringankan beban masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih patuh pajak,” jelasnya. 

Selain itu, kata dia, pemutihan ini juga ditujukan untuk pemutakhiran database kendaraan bermotor. "Dapat kami laporkan juga untuk pajak kendaraan bermotor ini menyumbangkan 32,43% pendapatan daerah di Provinsi Sumsel," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Husnul Iga Puspita
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
4 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium
5 jam yang lalu

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Efisiensi Anggaran Berlanjut, Infrastruktur di Sumsel Perlu Libatkan Swasta?

Efisiensi Anggaran Berlanjut, Infrastruktur di Sumsel Perlu Libatkan Swasta?

Karhutla Lebih dari 30 Kali, Dua Kabupaten di Sumsel Masuk Kategori Zona Merah

Karhutla Lebih dari 30 Kali, Dua Kabupaten di Sumsel Masuk Kategori Zona Merah

Wisatawan Nusantara Tujuan ke Sumsel Capai 2,42 Juta pada Juni

Wisatawan Nusantara Tujuan ke Sumsel Capai 2,42 Juta pada Juni

Pemprov Sumsel Lirik Pemanfaatan Alur Sungai untuk Angkutan Batubara

Pemprov Sumsel Lirik Pemanfaatan Alur Sungai untuk Angkutan Batubara

Bus Trans Sulsel Meluncur 14 Juli 2025, Ini Rute yang Dilayani

Bus Trans Sulsel Meluncur 14 Juli 2025, Ini Rute yang Dilayani

Peneliti Sebut Pemilihan Teknologi yang Relevan Penting untuk Dongkrak Pertanian Sumsel

Peneliti Sebut Pemilihan Teknologi yang Relevan Penting untuk Dongkrak Pertanian Sumsel

Bayar Pajak Kendaraan Bisa Dicicil Lewat Bank Banten

Bayar Pajak Kendaraan Bisa Dicicil Lewat Bank Banten

Catat! Ini Aturan Lengkap Diskon Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Jakarta

Catat! Ini Aturan Lengkap Diskon Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Jakarta

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rekor MURI Dicatat BI Sumut, Pengguna Terbanyak QRIS Cross Border
Bisnis Sumatra
39 menit yang lalu

Rekor MURI Dicatat BI Sumut, Pengguna Terbanyak QRIS Cross Border

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia
Kabar Sumatra
12 Agt 2025 | 12:07 WIB

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia

Kejar Target PAD, Sumsel Gelar Pemutihan Pajak Bermotor hingga Akhir Tahun
Kabar Sumatra
1 jam yang lalu

Kejar Target PAD, Sumsel Gelar Pemutihan Pajak Bermotor hingga Akhir Tahun

BI Sumut Luncurkan QRIS Tap untuk Alat Bayar Transportasi
Bisnis Sumatra
2 jam yang lalu

BI Sumut Luncurkan QRIS Tap untuk Alat Bayar Transportasi

Viral Bidan Seberangi Sungai, Banpres Dikucurkan Rp25,5 Miliar untuk Bangun Jembatan di Pasaman
Kabar Sumatra
19 jam yang lalu

Viral Bidan Seberangi Sungai, Banpres Dikucurkan Rp25,5 Miliar untuk Bangun Jembatan di Pasaman

Pemkab Tanah Datar Targetkan Kopdes Merah Putih Hadir hingga Pelosok Negeri
Kabar Sumatra
15 Agt 2025 | 20:51 WIB

Pemkab Tanah Datar Targetkan Kopdes Merah Putih Hadir hingga Pelosok Negeri

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Viral Bidan Seberangi Sungai, Banpres Dikucurkan Rp25,5 Miliar untuk Bangun Jembatan di Pasaman

2

BI Sumut Luncurkan QRIS Tap untuk Alat Bayar Transportasi

3

Kejar Target PAD, Sumsel Gelar Pemutihan Pajak Bermotor hingga Akhir Tahun

4

Rekor MURI Dicatat BI Sumut, Pengguna Terbanyak QRIS Cross Border

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Upacara Pengukuhan Paskibraka 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Viral Bidan Seberangi Sungai, Banpres Dikucurkan Rp25,5 Miliar untuk Bangun Jembatan di Pasaman

2

BI Sumut Luncurkan QRIS Tap untuk Alat Bayar Transportasi

3

Kejar Target PAD, Sumsel Gelar Pemutihan Pajak Bermotor hingga Akhir Tahun

4

Rekor MURI Dicatat BI Sumut, Pengguna Terbanyak QRIS Cross Border