Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BI Sumut Luncurkan QRIS Tap untuk Alat Bayar Transportasi

BI Sumut meluncurkan QRIS Tap untuk pembayaran transportasi di Medan, memudahkan transaksi nontunai dengan NFC pada bus listrik dan Damri.
Delfi Rismayeti
Delfi Rismayeti - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 19:23
Share
QRIS TAP berbasis Near Field Communication (NFC) di salah satu moda transportasi
QRIS TAP berbasis Near Field Communication (NFC) di salah satu moda transportasi
Ringkasan Berita
  • KPw BI Sumut meluncurkan QRIS Tap untuk mempermudah pembayaran transportasi seperti bus listrik dan Damri tanpa perlu menginput nominal secara manual.
  • QRIS Tap menggunakan teknologi NFC yang memungkinkan transaksi dengan menempelkan smartphone ke mesin EDC, menjadikannya transformasi penting dalam digital perbankan.
  • Peluncuran ini merupakan bagian dari Medan Digifest 2025 yang bertujuan meningkatkan literasi keuangan digital dan memperluas penggunaan QRIS di masyarakat.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MEDAN — Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara (Sumut) resmi meluncurkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Tap untuk membayar tarif angkutan damri maupun bus listrik.

Kepala KPw BI Sumut Rudy Brando Hutabarat mengatakan, QRIS Tap untuk pembayaran transportasi merupakan salah satu upaya Bank Indonesia memperluas penggunaan QRIS di masyarakat.

“Dengan QRIS Tap ini, pengguna tidak perlu lagi menginput nominal secara manual. Langsung bisa tempel ponsel [ke mesin EDC/ electronic data capture] dan bertransaksi,” kata Rudy dalam pembukaan Medan Digifest 2025 di Taman Cadika, Jumat (15/8/2025) petang.

BI Sumut Luncurkan QRIS Tap untuk Alat Bayar Transportasi

Disampaikan Rudy, QRIS merupakan salah satu transformasi penting dalam bisnis perbankan yang akan membuat transaksi keuangan digital menjadi lebih efisien.

Dengan memindai satu kode QR yang sama, pengguna dari berbagai aplikasi pembayaran dapat melakukan transaksi tanpa perlu mengeluarkan uang tunai.

Baca Juga

QRIS Tap merupakan fitur terbaru dalam pembayaran digital yang disokong oleh teknologi NFC (near field communication).

Pengguna yang ingin bertransaksi menggunakan QRIS Tap perlu memastikan smartphone yang digunakan memiliki fitur NFC. Setelahnya, baru dapat melakukan transaksi dengan cara menempelkan smartphone ke mesin EDC yang juga telah mendukung NFC.

“Ini merupakan transformasi revolusioner dalam digital perbankan,” ujar Rudy.

Adapun Medan Digifest 2025 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pekan QRIS Nasional yang dihelat di Taman Cadika Medan mulai 15-17 Agustus 2025. Dipadukan dengan berbagai kegiatan seperti literasi keuangan digital, inovasi teknologi, hingga hiburan kreatif, agenda ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan masyarakat dalam bertransaksi secara digital khususnya menggunakan QRIS.

Selain peluncuran QRIS Tap pada moda transportasi bus listrik dan Damri, KPw BI Sumut juga meresmikan penggunaan QRIS Fasilitas Olahraga untuk mempercepat transaksi nontunai di ruang publik.

Ada pula pencatatan rekor MURI bersama Ikatan Pencak Silat Indonesia juga mencatatkan rekor atas Kompilasi Transaksi QRIS Cross Border Terbanyak saat ajang International Pencak Silat Indonesian Open Championship 2025 yang digelar di Medan beberapa waktu lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Delfi Rismayeti
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
4 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium
5 jam yang lalu

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rekor MURI Dicatat BI Sumut, Pengguna Terbanyak QRIS Cross Border

Rekor MURI Dicatat BI Sumut, Pengguna Terbanyak QRIS Cross Border

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo

Bank BPD Bali Fasilitasi QRIS Tap di Trans Metro Dewata

Bank BPD Bali Fasilitasi QRIS Tap di Trans Metro Dewata

Fasilitas QRIS Tap Diharapkan Tingkatkan Minat Gunakan Trans Metro Dewata

Fasilitas QRIS Tap Diharapkan Tingkatkan Minat Gunakan Trans Metro Dewata

Permudah Transaksi, Bank Indonesia Dorong Penggunaan QRIS Tap

Permudah Transaksi, Bank Indonesia Dorong Penggunaan QRIS Tap

QRIS Tap Dorong Digitalisasi Sistem Pembayaran di Makassar

QRIS Tap Dorong Digitalisasi Sistem Pembayaran di Makassar

QRIS Tap Cara Bayar Terkini Menggunakan Aplikasi GoPay

QRIS Tap Cara Bayar Terkini Menggunakan Aplikasi GoPay

Pembayaran Trans Metro Dewata Bisa Pakai QRIS mulai 14 Agustus 2025

Pembayaran Trans Metro Dewata Bisa Pakai QRIS mulai 14 Agustus 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rekor MURI Dicatat BI Sumut, Pengguna Terbanyak QRIS Cross Border
Bisnis Sumatra
39 menit yang lalu

Rekor MURI Dicatat BI Sumut, Pengguna Terbanyak QRIS Cross Border

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia
Kabar Sumatra
12 Agt 2025 | 12:07 WIB

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia

Kejar Target PAD, Sumsel Gelar Pemutihan Pajak Bermotor hingga Akhir Tahun
Kabar Sumatra
1 jam yang lalu

Kejar Target PAD, Sumsel Gelar Pemutihan Pajak Bermotor hingga Akhir Tahun

BI Sumut Luncurkan QRIS Tap untuk Alat Bayar Transportasi
Bisnis Sumatra
2 jam yang lalu

BI Sumut Luncurkan QRIS Tap untuk Alat Bayar Transportasi

Viral Bidan Seberangi Sungai, Banpres Dikucurkan Rp25,5 Miliar untuk Bangun Jembatan di Pasaman
Kabar Sumatra
19 jam yang lalu

Viral Bidan Seberangi Sungai, Banpres Dikucurkan Rp25,5 Miliar untuk Bangun Jembatan di Pasaman

Pemkab Tanah Datar Targetkan Kopdes Merah Putih Hadir hingga Pelosok Negeri
Kabar Sumatra
15 Agt 2025 | 20:51 WIB

Pemkab Tanah Datar Targetkan Kopdes Merah Putih Hadir hingga Pelosok Negeri

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Viral Bidan Seberangi Sungai, Banpres Dikucurkan Rp25,5 Miliar untuk Bangun Jembatan di Pasaman

2

BI Sumut Luncurkan QRIS Tap untuk Alat Bayar Transportasi

3

Kejar Target PAD, Sumsel Gelar Pemutihan Pajak Bermotor hingga Akhir Tahun

4

Rekor MURI Dicatat BI Sumut, Pengguna Terbanyak QRIS Cross Border

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Upacara Pengukuhan Paskibraka 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Viral Bidan Seberangi Sungai, Banpres Dikucurkan Rp25,5 Miliar untuk Bangun Jembatan di Pasaman

2

BI Sumut Luncurkan QRIS Tap untuk Alat Bayar Transportasi

3

Kejar Target PAD, Sumsel Gelar Pemutihan Pajak Bermotor hingga Akhir Tahun

4

Rekor MURI Dicatat BI Sumut, Pengguna Terbanyak QRIS Cross Border