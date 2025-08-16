BI Sumut Luncurkan QRIS Tap untuk Alat Bayar Transportasi

BI Sumut meluncurkan QRIS Tap untuk pembayaran transportasi di Medan, memudahkan transaksi nontunai dengan NFC pada bus listrik dan Damri.

Bisnis.com, MEDAN — Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara (Sumut) resmi meluncurkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Tap untuk membayar tarif angkutan damri maupun bus listrik.

Kepala KPw BI Sumut Rudy Brando Hutabarat mengatakan, QRIS Tap untuk pembayaran transportasi merupakan salah satu upaya Bank Indonesia memperluas penggunaan QRIS di masyarakat.

“Dengan QRIS Tap ini, pengguna tidak perlu lagi menginput nominal secara manual. Langsung bisa tempel ponsel [ke mesin EDC/ electronic data capture] dan bertransaksi,” kata Rudy dalam pembukaan Medan Digifest 2025 di Taman Cadika, Jumat (15/8/2025) petang.

Disampaikan Rudy, QRIS merupakan salah satu transformasi penting dalam bisnis perbankan yang akan membuat transaksi keuangan digital menjadi lebih efisien.

Dengan memindai satu kode QR yang sama, pengguna dari berbagai aplikasi pembayaran dapat melakukan transaksi tanpa perlu mengeluarkan uang tunai.

QRIS Tap merupakan fitur terbaru dalam pembayaran digital yang disokong oleh teknologi NFC (near field communication).

Pengguna yang ingin bertransaksi menggunakan QRIS Tap perlu memastikan smartphone yang digunakan memiliki fitur NFC. Setelahnya, baru dapat melakukan transaksi dengan cara menempelkan smartphone ke mesin EDC yang juga telah mendukung NFC.

“Ini merupakan transformasi revolusioner dalam digital perbankan,” ujar Rudy.

Adapun Medan Digifest 2025 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pekan QRIS Nasional yang dihelat di Taman Cadika Medan mulai 15-17 Agustus 2025. Dipadukan dengan berbagai kegiatan seperti literasi keuangan digital, inovasi teknologi, hingga hiburan kreatif, agenda ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan masyarakat dalam bertransaksi secara digital khususnya menggunakan QRIS.

Selain peluncuran QRIS Tap pada moda transportasi bus listrik dan Damri, KPw BI Sumut juga meresmikan penggunaan QRIS Fasilitas Olahraga untuk mempercepat transaksi nontunai di ruang publik.

Ada pula pencatatan rekor MURI bersama Ikatan Pencak Silat Indonesia juga mencatatkan rekor atas Kompilasi Transaksi QRIS Cross Border Terbanyak saat ajang International Pencak Silat Indonesian Open Championship 2025 yang digelar di Medan beberapa waktu lalu.