Hujan Es Hingga Angin Kencang di Karo, Begini Penjelasan BBMKG Medan

Bisnis.com, MEDAN - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan mengonfirmasi terjadinya angin kencang hingga hujan es di wilayah Karo pada Sabtu (9/8/2025) siang.

Sebelumnya, viral di media sosial terjadi hujan es di sekitaran Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara (Sumut). Dari beberapa video yang beredar, warga heboh menunjukkan butiran kecil es batu yang berjatuhan di pekarangan rumah hingga ladang mereka bersamaan dengan turunnya hujan deras di Desa Surbakti.

Prakirawan BBMKG Wilayah I Medan Fauziah Fitri Damanik mengatakan fenomena angin kencang (puting beliung) hingga hujan es di wilayah Karo itu merupakan kondisi cuaca ekstrem yang terjadi pada Sabtu (9/8/2025) sekitar pukul 14.30 WIB.

"Fenomena itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB hingga 15.00 WIB. Disebabkan karena adanya daerah konvergensi (pertemuan) angin di wilayah Sumatra Utara yang melewati Karo dan sekitarnya," kata Fauziah dikonfirmasi Bisnis.com, Minggu (10/8/2025).

Fauziah menjelaskan bahwa analisis pola angin gradien pada Sabtu (9/8/2025) pukul 15.00 WIB menunjukkan adanya konvergensi (pertemuan) di Sumut yang melewati wilayah Karo, Deli Serdang, Medan, dan sekitarnya.

Konvergensi tersebut mengakibatkan awan-awan konvektif yang sering menyebabkan terjadinya cuaca buruk seperti hujan lebat, badai petir, angin kencang hingga hujan es tumbuh secara signifikan di wilayah Karo dan sekitarnya.

Pertumbuhan awan konvektif di Karo disebut terjadi mulai pukul 12.26 WIB dan mencapai puncaknya pada pukul 14.26 WIB. Fauziah mengatakan, awan konvektif tersebut bertahan di atas wilayah Karo hingga pukul 15.36 WIB.

"Belokan angin di Sumut ditambah dengan tingginya labilitas udara di wilayah Karo dan sekitarnya membuat hujan es dan angin kencang terjadi di wilayah ini kemarin," tambah Fauziah.

Adapun daerah yang diguyur hujan es di Karo yakni Desa Surbakti Kecamatan Simpang Empat dan Desa Ajijahe Kecamatan Tigapanah.

Sedangkan angin puting beliung terekam terjadi di 3 desa yakni Desa Sumber Mufakat dan Desa Kaban di Kecamatan Kabanjahe, serta Desa Raya di Kecamatan Berastagi.

Fauziah menyebut tidak ada korban jiwa dalam kejadian bencana di Karo kemarin. Namun pihaknya menerima informasi adanya laporan dari masyarakat ke SPKT Polres Karo atas adanya kerusakan rumah warga akibat angin kencang.

BBMKG Wilayah I Medan mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca ekstrem selama beberapa hari ke depan. Hasil analisis BBMKG menunjukkan wilayah Karo dan sekitarnya masih akan berpotensi diterpa hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang disertai petir dan angin kencang pada sore dan malam hari.

"Masyarakat diimbau waspada terhadap kondisi cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan pohon tumbang, banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya," katanya.