Kurun Waktu Empat Tahun, Kunjungan Wisman Ke Batam Meningkat

Kunjungan wisman ke Batam meningkat signifikan dalam empat tahun terakhir, mencapai 738.186 pada 2025, dengan mayoritas dari Singapura, Malaysia, dan China.

Bisnis.com, BATAM - Dalam empat tahun terakhir, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) ke Batam terus mengalami peningkatan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batam Rudi Panjaitan mengatakan, dari Januari hingga Juni 2025, jumlah kunjungan wisman yang datang ke Batam mencapai 738.186.

"Di tahun 2022 kunjungan wisatawan mancanegara berjumlah 565.936 jiwa, 1.192.931 jiwa di tahun 2023, dan 1.326.831 jiwa di tahun 2024," katanya di Batam, dikutip Mingu (10/8/2025).

Sedangkan untuk kunjungan tertinggi wisman ke Batam tahun ini berasal dari Singapura dengan angka 355.523. Selanjutnya Malaysia dengan total 188.713 kunjungan, China dengan 25.288 kunjungan, India dengan 22.469 kunjungan, Philipina dengan 13.239 kunjungan, Myanmar dengan 13.164 kunjungan, dan 8.054 kunjungan dari Korea Selatan.

"Selain itu, kunjungan dari Jepang dengan total kunjungan 5.924, dari Amerika Serikat 4.333 kunjungan, 2.684 kunjungan dari Inggris, 2.662 dari Vietnam, dan 96.133 kunjungan dari negara lainnya," ucapnya.

Menurutnya, peningkatan angka kunjungan wisman menjadi sinyal positif, yang membuat Batam semakin mengukuhkan diri sebagai pusat investasi dan pariwisata, khususnya menjadi destinasi MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions).

"Tak heran jika banyak orang, mulai tingkat lokal, nasional hingga mancanegara menjadikan Batam sebagai kota tujuan, baik untuk investasi maupun parawisata," pungkasnya.(239)