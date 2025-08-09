PLN Batam Resmikan Kantor Pelayanan Baru di Wilayah Sekupang

PLN Batam meresmikan kantor pelayanan baru di Sekupang untuk meningkatkan efektivitas operasional dan keamanan, menggantikan lokasi lama yang kini jadi PLTMG.

Bisnis.com, BATAM - PLN Batam meresmikan kantor pelayanan baru atau Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di Kecamatan Sekupang, Batam, Sabtu (9/8/2025). Lokasinya di Ruko Golden Sand Batam Blok A No 12B-15, Tiban Southlink, Sekupang, Batam.

Kantor baru ini menggantikan lokasi sebelumnya yang berada di Jalan RE Martadinata, Kawasan Industri Sekupang. Sekretaris Perusahaan PLN Batam Samsul Bahri mengatakan peresmian lokasi baru ini bertujuan meningkatkan efektivitas operasional.

"Pemindahan kantor UP3 Tiban ini karena lokasi baru lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dan dirancang untuk memberikan pengalaman pelayanan yang lebih efisien," katanya.

Lebih lanjut, Samsul menjelaskan bahwa lokasi sebelumnya telah dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sekupang berkapasitas 90 MW, yang kini menjadi salah satu objek vital dalam sistem kelistrikan Batam–Bintan. Hal ini turut menjadi pertimbangan utama dalam keputusan relokasi.

"Sebagai objek vital nasional, PLTGU Sekupang seharusnya tidak menjadi tempat lalu-lalang masyarakat umum. Dengan memindahkan fungsi pelayanan pelanggan ke lokasi yang lebih tepat, kami juga turut menjaga keselamatan kerja dan keamanan instalasi ketenagalistrikan," tambahnya.

Kantor UP3 Tiban yang baru hadir dengan fasilitas pelayanan yang lebih representatif, memberikan ruang interaksi pelanggan yang nyaman, serta mendukung peningkatan produktivitas pegawai.(239)