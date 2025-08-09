Wamen Kebudayaan Giring, Nyatakan Dukungan untuk Padang Menjadi Kota Gastronomi

Bisnis.com, PADANG - Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha menyatakan akan mendukung dan memperjuangkan Padang sebagai Kota Gastronomi yang diakui UNESCO karena ibu kota Provinsi Sumatra Barat ini memiliki kuliner dan nilai budaya kebanggan Indonesia.

"Kami siap memperjuangkan Padang sebagai Kota Gastronomi yang diakui UNESCO, karena Padang ini memiliki potensi untuk mewujudkan upaya itu,” katanya saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Creative Cities Network (ICCN) 2025 di Padang, Jumat (8/8/2025).

Giring mengatakan pengakuan internasional terhadap kekayaan kuliner Padang akan menjadi kebanggaan bersama dan sekaligus mengangkat martabat kebudayaan Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, Kementerian Kebudayaan melihat dengan adanya semangat bersama, maka dengan rasa semangat itu, harus diperjuangkan.

Menurutnya Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi super power dalam bidang kebudayaan. Ada lima elemen penting yang menjadi penopang, yaitu inspirasi, konsistensi, model, ruang ekspresi, dan apresiasi.

"Jika semua ini berjalan beriringan, kebudayaan kita akan semakin berdaya dan diakui dunia," ujarnya.

Giring mencontohkan kelahiran tarian Kecak di Bali pada tahun 1930 yang kini telah mendunia berkat kolaborasi dan sinergi. Untuk itu, terselenggaranya Rakornas ICCN di Padang ini, menjadi momentum penting.

Alasan Wamen menyatakan hal itu, karena ada sekitar 90 insan kreatif dari berbagai daerah berkumpul untuk bertukar gagasan, memikirkan langkah besar, dan mengembangkan ide-ide yang berakar pada kekayaan budaya lokal.

"Karya dan kreasi tidak akan berkembang tanpa adanya ruang ekspresi yang memadai. Karena itu, saya memandang ICCN sebagai jembatan strategis antara komunitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam menciptakan ruang-ruang ekspresi publik yang lebih banyak, layak, dan inklusif," sebutnya.

Selain itu, dia juga mengajak seluruh delegasi dari berbagai kabupaten dan kota untuk bersama-sama melestarikan budaya. Menurutnya, pelestarian tidak cukup hanya menjaga warisan, tetapi juga harus memberdayakan budaya agar memiliki nilai ekonomi dan daya tarik bagi generasi muda.

"Dengan kolaborasi seperti ini, kita semua bisa memajukan kebudayaan bersama-sama. Kementerian Kebudayaan siap menjadi mitra dalam setiap langkah ICCN untuk menguatkan budaya di daerah," tutupnya.